এক সপ্তাহে 3 বন্যপ্রাণীর মৃত্যু, শোকের ছায়া বেঙ্গল সাফারি পার্কে

এক সপ্তাহে 3 বন্যপ্রাণীর মৃত্যু, শোকের ছায়া বেঙ্গল সাফারি পার্কে
মৃত তিনটি প্রাণীই বনসংরক্ষণ আইনের ‘শিডিউল-1’ তালিকাভুক্ত ৷ স্বাভাবিকভাবেই পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : July 22, 2026 at 3:27 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 জুলাই: রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর পছন্দের অন্যতম বিনোদনকেন্দ্র শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে ফের ঘনিয়ে এলো চরম দুসংবাদ। অরণ্য সপ্তাহের সাফল্য ও উদযাপনের আবহ কাটিয়ে আচমকাই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে পার্কে মৃত্যু হল তিনটি বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর।
উদ্যান কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিনটি প্রাণীই বনসংরক্ষণ আইনের ‘শিডিউল-1’ তালিকাভুক্ত ৷ স্বাভাবিকভাবেই পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক। বন্যপ্রাণীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই বিপর্যয় রোখা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি প্রাণীরই ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে এবং রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্টভাবে জানা যাবে।
উল্লেখ্য, গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারের প্রাণী বিনিময় কর্মসূচির অধীনে ত্রিপুরার সিপাহিজালা চিড়িয়াখানা থেকে মোট 18টি প্রাণী আনা হয়েছিল বেঙ্গল সাফারি পার্কে ৷ সেই দলেই ছিল একজোড়া সিংহ—‘সুরজ’ ও ‘তনয়া’ এবং একজোড়া বিরল স্পেকট্যাকলড লেঙ্গুর ৷ শিলিগুড়ির পরিবেশ ও আবহাওয়া মানিয়ে নিয়ে গত বছর জুলাই মাসেই তনয়া তিনটি পুরুষ শাবকের জন্ম দেয়। বাঘের পর সিংহের সফল প্রজনন ঘটিয়ে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল ৷ সাফল্য ধরে রেখে ঠিক এক সপ্তাহ আগে ফের নতুন করে শাবকের জন্ম দেয় সুরজ-তনয়া দম্পতি। কিন্তু এবার আর শেষরক্ষা হল না। জন্মের পরই একটি সিংহ শাবকের মৃত্যু হওয়ায় সেই খুশির হাওয়া মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হয় ৷
পরপর তিনটি ‘শিডিউল-1’ তালিকাভুক্ত প্রাণীর মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন বন দফতর ও পার্ক কর্তৃপক্ষ ৷ ইতিমধ্যেই উদ্যানের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, খাবারের মান এবং খাঁচাগুলোর পরিচর্যা খতিয়ে দেখতে বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, অন্য প্রাণীগুলির ওপর নজরদারি বাড়াতে পার্কের পশু চিকিৎসকদের সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ একের পর এক প্রাণী মৃত্যুর ঘটনায় পরিবেশপ্রেমী ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের একাংশ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷