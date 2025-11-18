সুন্দরবনের তিন বাঘের জলকেলি ! পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি বিরল দৃশ্য

সুন্দরবনের তিন বাঘের জলকেলি ! পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি বিরল দৃশ্য
পীরখালির জলকেলিতে মত্ত বাঘিনী ও তার দুই শাবক ৷ শীতের আমেজে একসঙ্গে তিন-তিনটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখে উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা ৷
Published : November 18, 2025 at 9:03 AM IST
সুন্দরবন, 18 নভেম্বর: ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি ৷ 'দি-পু-দা' মানে দিঘা, পুরী কিংবা দার্জিলিং না-হলেও শীতের আমেজ উপভোগ করতে 'বাক্স-প্যাঁটরা' ঘুছিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে ৷ ম্যানগ্রোভের ছায়ায় নীল-সবুজ জলের মধ্যে রাত-দিন কাটানোর লক্ষ্য একটাই, যদি ভাগ্যক্রমে দেখা পাওয়া যায় বনের রাজার ! যদিও এই ভাগ্য সকলের হয় না ৷ অগত্যা, বাঘ দেখবেন বলে বেরিয়ে অন্যান্য জীব দেখেই সাধ মেটাতে হয় ৷ তবে এবার একদল পর্যটকের সেই সাধ পূরণ হল ৷ শীতের রোদ গায়ে মেখে পীরখালিতে জলকেলিতে মাতল একসঙ্গে 3টি বাঘ ৷ অসাধারণ মুহূর্তের সেই বিরল দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দি করলেন পর্যটকরা ৷
সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের টানে প্রতি বছর রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকেরা ছুটে আসেন সুন্দরবনে । ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে ঘুরতে এসে বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার ৷ আর বিরল সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে পেরে আহ্লাদে আটখানা হওয়াই স্বাভাবিক ৷ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত উক্তির মত, 'আহা ! কী দেখিলাম ! জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না' ৷ এই দৃশ্য কোটি টাকার থেকেও যে দামী !
এদিন পীরখালির জঙ্গলের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় নদীর পাড়ের দিকে চোখ আটকে যায় পর্যটকদের । তাঁরা দেখেন একটি বাঘিনী নদীর কিনারে জলে দুই শাবককে নিয়ে রয়েছে । কার্যত এই দৃশ্য বিরল । কারণ, বাঘিনী তার দুই শাবককে সাঁতার শেখাচ্ছে ! শাবক দু'টি কখনও মায়ের ঘাড়ে উঠছে । আবার জলে ঝাঁপাচ্ছে । মা-ও ধৈর্য ধরে তাদের সাঁতার শেখাতে ব্যস্ত । বিরল দৃশ্যটি চোখে পড়তেই পর্যটকদের লঞ্চ নদীতেই দাঁড়িয়ে পড়ে । নিরাপদ দূরত্ব থেকে বাঘ বাবাজিরাও খেলাধুলো চালিয়ে যায় ৷ এমনকী, ক্যামেরার সামনে পোজও দেয় তারা ৷ তারপর মুহূর্তের মধ্যে দুই শাবককে সঙ্গে নিয়ে ঘন জঙ্গলে মিলিয়ে যায় বাঘিনী ৷
জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা ও কলকাতা থেকে পর্যটকদের একটি দল সম্প্রতি সুন্দরবন বেড়াতে যান । গদখালি থেকে লঞ্চে করে সুন্দরবনের শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন পর্যটকরা । পীরখালির জঙ্গলে বাঘিনী ও দুই শাবককে দেখতে পান তাঁরা । শীতের শুরুতে পর্যটনের মরশুম । এই সময় বহু পর্যটক সুন্দরবনে বেড়াতে যান । বরাত জোরে পর্যটকরা নদীর পাড়ে বাঘের দর্শন পান । সেই ছবি, ভিডিও লেন্সবন্দিও হয় । তবে মায়ের শাবকদের সাঁতার শেখানোর দৃশ্য বিরল বলেই দাবি বিশেষজ্ঞদের ।
ডিসেম্বর মাসে বাঘশুমারি শুরু হচ্ছে সুন্দরবনে । সেই জন্য আগামী 11 ও 12 ডিসেম্বর সুন্দরবন পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে । বাঘ গণনার আগে এই দৃশ্য বনকর্মীদেরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে । পর্যটক–গাইডদের মতে, সুন্দরবনে বাঘ দেখা যেমন কঠিন, তেমনই একসঙ্গে তিন বাঘকে সাঁতরাতে দেখা প্রায় অলৌকিক । এই দৃশ্য শুধু রোমাঞ্চকর নয়, সুন্দরবনের বন্যপ্রাণের শক্তি, উদারতা ও রহস্যের এক জীবন্ত দলিল ।
বাঘেদের জলকেলির দৃশ্য যেমন বিরল, তেমনি বাঘের হাতে প্রাণ যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় সুন্দরবনের স্থানীয়দের জন্য ৷ সারা বছর পেটের দায়ে মধু, কাঁকড়া এবং মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণ হারান অনেকেই ৷ বিপদ জেনেও পেটের টানে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে যেতে হয় তাঁদের ৷
সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যান কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি দেবীপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটামারি এলাকার বাসিন্দা শম্ভু সর্দার (32) । রবিবার সকালে কুলতলির কাটামারি নদীঘাট থেকে অমৃত সর্দারের নৌকো নিয়ে তিন সঙ্গীকে নিয়ে কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের জঙ্গলে যান তিনি । সোমবার সকালে শম্ভুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বনের রাজা । আতঙ্কে তাঁর দুই সঙ্গী চিৎকার শুরু করেন ৷ বাঘের সঙ্গে লড়াইও করেন ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ পরে জঙ্গল থেকে শম্ভুর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু বছর আগে শম্ভুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন । বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা ও তাঁর দুই ছোট সন্তান । বাঘের হানায় তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পরিবার । তবে সুন্দরবনে এমন ঘটনা চলতি বছরে প্রথম নয় । এমন একাধিক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী সুন্দরবন।