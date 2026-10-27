বিয়ের চারদিন আগে প্রি-ওয়েডিং শুটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত্যু 3 জনের

বিয়ের চারদিন আগে প্রি-ওয়েডিং শুটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত্যু 3 জনের
Road Accident on Way to Pre-wedding Shoot: 114 নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটোদিক থেকে আসা বাইকে ধাক্কা স্করপিও গাড়ির ৷
Published : October 27, 2026 at 6:34 PM IST
ভাতার (পূর্ব বর্ধমান), 27 অক্টোবর: বিয়ের আর মাত্র চার দিন বাকি ৷ নতুন জীবন শুরুর আগে হবু স্ত্রীকে নিয়ে কিছু সুন্দর মুহূর্ত স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে চেয়েছিলেন রাজা মল্লিক ৷ ঠিক হয়েছিল, বোলপুরের খোলা আকাশ আর মনোরম পরিবেশে হবে প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুট ৷ যে ছবিগুলি বিয়ের পর দু’জনে পাশাপাশি বসে দেখবেন, হয়তো হাসবেন, ফিরে যাবেন জীবনের সেই বিশেষ দিনটিতে ৷ কিন্তু, মঙ্গলবারের দুপুরে সেই স্বপ্নের সফরই হয়ে উঠল ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ৷
ক্যামেরার সামনে নতুন জীবনের গল্প সাজানোর আগেই পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তিনটি প্রাণ ৷ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় বাইক ও স্করপিওর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন জনের ৷ তবে, অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন হবু বর-কনে ৷ কিন্তু, দুই ফটোগ্রাফারের পরিবারে নেমে এল চিরবিচ্ছেদের অন্ধকার ৷ পুলিশ জানিয়েছে মৃতেরা হলেন সাধুজামাল শাহ শেখ (47), শেখ নওয়াজ (23) এবং সুদেব ঘোষ (28) ৷
মঙ্গলবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থেকে বীরভূমের বোলপুরে প্রি-ওয়েডিং শুটে যাচ্ছিলেন হবু বর-কনে ৷ ভাতারের 114 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ছাগল গাড়ির সামনে চলে আসে ৷ সেটিকে ধাক্কা মারার পর গাড়িটির সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ ঘটনায় বাইক আরোহী এবং দুই ফটোগ্রাফারের মৃত্যু হয়েছে ৷
পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের আলমপুরের বাসিন্দা রাজা মল্লিকের বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল ৷ সেই আনন্দকে আরও স্মরণীয় করে রাখতেই হবু স্ত্রীকে নিয়ে বোলপুর যাওয়ার পরিকল্পনা করেন তিনি ৷ সঙ্গে ছিলেন দুই ফটোগ্রাফার, শেখ নওয়াজ এবং সুদেব ঘোষ । মঙ্গলবার দুপুরে গাড়িতে বর্ধমান থেকে বোলপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা ৷ কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনো আর হল না ৷ ভাতার থানার ঝর্ণা মোড়ের কাছে 114 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের দিক থেকে আসা স্করপিওটির সঙ্গে গুসকরার দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ ধাক্কার অভিঘাতে দুমড়েমুচড়ে যায় বাইকটি ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের ধানজমিতে উল্টে যায় স্করপিও ৷ স্থানীয়দের দাবি, আচমকাই রাস্তার সামনে একটি ছাগল চলে আসায় সেটিকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান চালক ৷ তবে ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷
এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোটরবাইক আরোহী ওরগ্রামের বাসিন্দা সাধুজামাল শাহ শেখ ৷ মৃত্যু হয়েছে স্করপিওতে থাকা দুই ফটোগ্রাফার শেখ নওয়াজ এবং সুদেব ঘোষের ৷ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হবু বর-কনেও ৷ স্থানীয়রাই গাড়ির ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারে হাত লাগান ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ ৷ আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে কয়েকজনকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা সৈয়দ আনসার আলি বলেন, "বর্ধমান থেকে গুসকরার দিকে যাচ্ছিল স্করপিওটি ৷ একটি ছাগলকে ধাক্কা মারার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকে ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷ এরপর রাস্তার পাশের ধানজমিতে গিয়ে পড়ে ৷ স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে গুসকরা হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ সেখান থেকে তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷"
দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানজট তৈরি হয় ৷ পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে ৷ কিন্তু কয়েকটি পরিবারের কাছে মঙ্গলবারের দুপুর আর পাঁচটা দিনের মতো নয় ৷ আলমপুরের যে বাড়িতে চার দিন পর বিয়ের আনন্দে আত্মীয়স্বজনের ভিড় জমার কথা, সেখানে এখন উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার ছায়া ৷
আর নওয়াজ ও সুদেবের পরিবার ? যাঁদের ফিরে আসার অপেক্ষায় হয়তো কেউ ছিলেন, তাঁদের কাছে আর কোনও দিন ফিরবে না সেই পরিচিত মুখ ৷ যে ক্যামেরায় বন্দি হওয়ার কথা ছিল ভালোবাসার নতুন অধ্যায়, সেই সফরই শেষ হয়ে গেল তিনটি প্রাণের বিনিময়ে ৷ বিয়ের ছবি তোলার আনন্দযাত্রা রেখে গেল এমন কিছু স্মৃতি, যা কোনও ছবির অ্যালবামে সাজিয়ে রাখা যায় না ৷