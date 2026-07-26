ধর্মতলায় ছাত্র আন্দোলনে সাংবাদিকদের মারধর-ভাঙচুরে গ্রেফতার আরও 3

ধর্মতলায় ছাত্র আন্দোলনে সাংবাদিকদের মারধর-ভাঙচুরে গ্রেফতার আরও 3
সবমিলিয়ে ওইদিনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে 14 জনকে গ্রেফতার করা হল বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল ৷
Published : July 26, 2026 at 10:50 AM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: ধর্মতলায় নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলাকালীন সাংবাদিকদের উপর হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় আরও তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ এই ঘটনায় গতকালই 11 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ এবার পুলিশের জালে আরও তিনজন ৷ সবমিলিয়ে ওইদিনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে 14 জনকে গ্রেফতার করা হল বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা কেউই ককরোচ জনতা পার্টির সদস্য নন ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ধর্মতলায় তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় নতুন করে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন তাঁরা হলেন, করেয়া থানা এলাকার বাসিন্দা শাহবাজ খান (34), রাজাবাগান এলাকার শেখ মহম্মদ সলমন হুসেন (29) এবং ভাঙড় এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ জহিরুদ্দিন মোল্লা (32) ৷
লালবাজার সূত্রের খবর, ককরোচ জনতা পার্টি কলকাতা পুলিশকে ই-মেল করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ধর্মতলায় মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে কেউই তাঁদের দলের সঙ্গে বা দলের কোনও কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে দুইজন অভিযুক্ত রাজ্য ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন । দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের কাছে তাঁদের আটক করা হয় । ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ । সাংবাদিক ও পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আফরোজকে শনিবারই অন্ডাল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
নিট (NEET)-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লিতে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের আঁচ শুক্রবার তীব্র আকার ধারণ করে কলকাতাতেও ৷ তবে আন্দোলনের মাঝেই ধর্মতলায় সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ আন্দোলনের আড়ালে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে । ঘটনার পর থেকেই ধর্মতলা চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ ।
লালবাজারের দাবি, শুধুমাত্র সাংবাদিকদের উপর হামলাই নয়, ওইদিন এলাকায় অশান্তি ছড়ানো, পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও সামনে এসেছে ৷ সেই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত জোরদার করেছে পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মোট ছ'টি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ প্রতিটি মামলার পৃথকভাবে তদন্ত চলছে ৷ বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ, সংবাদমাধ্যমের ভিডিয়ো, মোবাইল ফোনের ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে ৷