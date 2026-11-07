সীমান্তের ওপারে তিন মাসের বন্দিদশা ! দীপঙ্করকে ঘরে ফেরাতে বাংলাদেশকে চিঠি ভারতের
Jalpaiguri: শতাব্দীপ্রাচীন পারিবারিক কালীপুজোও বন্ধ এবার। স্বামীর ফেরার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন মহামায়া, প্রশাসনিক তৎপরতায় নতুন করে আশার আলো দেখছে পরিবার । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ।
Published : November 7, 2026 at 5:16 PM IST
জলপাইগুড়ি, 7 নভেম্বর: সীমান্তের ওপারে চা বাগানে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন । তার পর কেটে গিয়েছে প্রায় তিন মাস । এখন বাংলাদেশের জেলে বন্দি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের কৃষক দীপঙ্কর গোপকে ঘরে ফেরানোর অপেক্ষায় দিন গুনছে তাঁর পরিবার । অবশেষে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কথা জানাল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন । দীপঙ্করকে ভারতে ফেরানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়েছে ভারত । এখন বাংলাদেশের তরফে কোন আন্তর্জাতিক সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে তাঁকে হস্তান্তর করা হবে, সেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে নয়াদিল্লি ।
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী জানিয়েছেন, দীপঙ্করকে ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । পাশাপাশি ভারতের জেলে বন্দি বাংলাদেশের নাগরিক তাজিরুদ্দিনকেও তাঁর দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে । ফলে দীর্ঘ অনিশ্চয়তার মধ্যে নতুন করে আশার আলো দেখছে দীপঙ্করের পরিবার ।
জেলাশাসক অদিতি চৌধুরীর বক্তব্য, দীপঙ্করকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে যা যা করণীয়, তা করা হয়েছে । ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও বাংলাদেশের সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় চিঠি পাঠানো হয়েছে । বাংলাদেশের সরকার যে আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে দীপঙ্করকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা জানাবে, সেই সীমান্ত দিয়েই তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে । অর্থাৎ, এখন পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে বাংলাদেশের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর । একই সঙ্গে ভারতের জেলে বন্দি বাংলাদেশের নাগরিক তাজিরুদ্দিনকে ফেরানোর বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে ।
তিন মাস ধরে দাদার ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন ভাই শুভঙ্কর গোপ । জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত দীপঙ্করকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা । শুভঙ্করের কথায়, "আমরা চাই দাদা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসুক । তিন মাস ধরে বাংলাদেশের জেলে রয়েছে । বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করছি । ওঁরাও জানিয়েছেন, ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পৌঁছলেই দাদাকে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে ।" স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদও বিষয়টি নিয়ে চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি । প্রশাসনের নজরে বারবার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শুভঙ্কর ।
দীপঙ্করের স্ত্রী মহামায়া গোপের কাছে অবশ্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে স্বামীর ফেরার অপেক্ষা । তিন মাস ধরে স্বামী বাড়িতে নেই । বাংলাদেশের জেলে তিনি কেমন আছেন, শরীর কেমন, কী অবস্থায় দিন কাটছে- কিছুই জানতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন মহামায়া । তাঁর আর্জি, সরকার যেন দ্রুত পদক্ষেপ করে দীপঙ্করকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে । পরিবারের এই অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়েছে উৎসবের আনন্দেও । দীপঙ্কর বাড়িতে না থাকায় এ বার তাঁদের শতাব্দীপ্রাচীন পারিবারিক কালীপুজোও হচ্ছে না । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা পুজোর রীতি এ বার থমকে গিয়েছে পরিবারের এক সদস্যের অনুপস্থিতিতে । বাড়ির সকলের মন খারাপ । কালীপুজোর আলোয় যে বাড়ি ভরে ওঠার কথা ছিল, সেখানে এখন অপেক্ষা আর উৎকণ্ঠা ।
ঘটনার সূত্রপাত, চলতি বছরের 8 অগস্ট । জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের চাউলহাটি সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজের চা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর । সেই জমিতে কাজ করার সময় কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক তাঁকে ধরে নিয়ে যান বলে অভিযোগ । পরে তাঁকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র হাতে তুলে দেওয়া হয় । সেখান থেকে পঞ্চগড় থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাঁকে । বাংলাদেশের পুলিশের অভিযোগ ছিল, দীপঙ্কর অবৈধ ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে সে দেশে প্রবেশ করেছেন । সেই অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয় । তার পর থেকেই বাংলাদেশের জেলে বন্দি তিনি ।
এই ঘটনার পিছনে সীমান্তের দুই পারের দুই নাগরিককে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতার কথাও সামনে এসেছিল । বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের বাসিন্দা তাজিরুদ্দিন ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পর বিএসএফের হাতে আটক হন বলে জানা যায় । তাঁকে ভারতের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং পরে তিনি জেলে বন্দি হন । অভিযোগ ওঠে, তাজিরুদ্দিনকে ফেরত না দিলে দীপঙ্করকেও ছাড়া হবে না । যদিও এই অভিযোগ ও ঘটনার পারস্পরিক যোগ নিয়ে দুই দেশের প্রশাসনিক অবস্থান এবং আইনি প্রক্রিয়াই এখন গুরুত্বপূর্ণ ।
ঘটনার পর বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে একাধিক বার পতাকা বৈঠক হলেও তাৎক্ষণিক সমাধান মেলেনি । সীমান্তরক্ষী বাহিনীর স্তরে আলোচনা এবং প্রশাসনিক যোগাযোগের পরও দীপঙ্করের প্রত্যাবর্তন আটকে ছিল আইনি জটিলতায় । এ বার ভারত সরকারের চিঠি পাঠানোর বিষয়টি সেই প্রক্রিয়াকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেল ।
রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার জানিয়েছেন, দীপঙ্করকে ফেরানোর ক্ষেত্রে আইনানুগ পথই অনুসরণ করা হচ্ছে । তিনি বাংলাদেশের জেলে বন্দি থাকায় নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না করে তাঁকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় । সেই প্রক্রিয়া মেনেই উদ্যোগ চলছে ।
তবে চিঠি পাঠানো মানেই যে দীপঙ্কর অবিলম্বে দেশে ফিরবেন, তা নয় । বাংলাদেশের তরফে হস্তান্তরের স্থান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত হওয়ার পরই প্রত্যাবর্তনের দিনক্ষণ স্পষ্ট হবে । আপাতত দুই দেশের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে তসরপাড়ার গোপ পরিবার ।