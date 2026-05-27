হাওড়ার জলযন্ত্রণা ঘিরে 'মেগা প্ল্যান' ! 4700 কোটির নিকাশির খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে তিন বিধায়কের বৈঠক

হাওড়ার জলযন্ত্রণা ঘিরে 'মেগা প্ল্যান' ! 4700 কোটির নিকাশির খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে তিন বিধায়কের বৈঠক
কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে হাওড়ার নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করার পরিকল্পনা ৷ 22 জুন প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে রাজ্যের বরাদ্দ পাশ করানোর লক্ষ্য ৷
Published : May 27, 2026 at 9:44 PM IST
হাওড়া, 27 মে: বর্ষা নামলেই হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা অঘোষিত জলাশয়ে পরিণত হওয়ার অভিযোগ নতুন নয় ৷ নর্দমা উপচে রাস্তায় জল জমা ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই জল না-বেরনোয় থমকে যায় জনজীবন ৷ সেই দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সমাধান বের করতে প্রায় 4700 কোটি টাকার এক সুবিশাল নিকাশি ব্যবস্থার পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করল হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ড ৷ মূলত, কেন্দ্র ও রাজ্য অর্থাৎ, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই নিকাশি পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে ৷
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর, এই প্রথম হাওড়া শহরের নিকাশি পরিকাঠামো ঘিরে এমন উচ্চপর্যায়ের উদ্যোগকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা প্রকাশ্যে এল ৷ মঙ্গলবার পুরভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন হাওড়া উত্তরের বিধায়ক উমেশ রাই, শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এবং বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং ৷ উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের কমিশনার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ৷
বৈঠকের আলোচনার মূল বিষয় ছিল, শহরের কোন কোন অঞ্চল জলনিকাশির দিক থেকে সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে এবং কীভাবে একটি সমন্বিত নকশার মাধ্যমে সেই দুর্বলতা কাটানো যায় ৷ হাওড়া পুরনিগমের অন্দরমহলের বক্তব্য, শুধু নর্দমা পরিষ্কার বা পাম্প বসিয়ে আর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় ৷ প্রয়োজন গোটা নিকাশি ব্যবস্থার পুনর্গঠন ৷
সেই কারণেই একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরির পথে হাঁটছে হাওড়া পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷ পুরনিগম সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত ব্যয়ের সিংহভাগ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বাকিটা রাজ্যের কোষাগার থেকে আসার কথা রয়েছে ৷
বৈঠকের পর উমেশ রাই বলেন, "বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তোলা হবে ৷" আগামী বাজেটেই যাতে রাজ্যের অংশের অর্থ বরাদ্দ হয়, সেই চেষ্টার ইঙ্গিতও দিয়েছেন হাওড়া উত্তরের বিধায়ক ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, নাগরিক পরিষেবা ঘিরে দ্রুত ফল দেখাতে পারলে, নতুন সরকারের প্রশাসনিক গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বাড়বে ৷ তাই হাওড়া শহরের তিন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়করা উঠে পড়ে লেগেছেন, যাতে নাগরিক পরিষেবার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি করা যায় ৷
এ দিন নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকের পর তিন বিধায়ক যান হাওড়া জেলা হাসপাতালে ৷ সেখানে হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসকের অভাব এবং পার্কিংয়ের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ৷ ভবিষ্যতে হাসপাতালটিকে মাল্টি সুপারস্পেশালিটিতে রূপান্তরিত করার কথাও উঠে আসে ৷
শহরের নাগরিকদের একাংশের বক্তব্য, প্রতিবার বর্ষার আগে প্রতিশ্রুতি শোনা যায়, কিন্তু জল নামতে যত না সময় লাগে, তার থেকে বেশি সময় লাগে কাজ শুরু করতে ৷ তাই এই 'মাস্টার প্ল্যান' কাগজে আটকে থাকে, নাকি সত্যিই হাওড়াবাসীর জলবন্দি জীবনে বদল আনে, এখন সেটাই দেখার ৷