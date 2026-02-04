আদালতের নির্দেশে ঘরে ফিরল তিন নাবালিকা, 'আর অত্যাচার নয়'; বাবা-মাকে হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের

আদালতের নির্দেশে ঘরে ফিরল তিন নাবালিকা, 'আর অত্যাচার নয়'; বাবা-মাকে হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের
জগতের কেউ সন্তানের উপর অত্যাচার করলে তার নালিশের একমাত্র জায়গা বাবা-মা ৷ এই আশ্রয় যদি হঠাৎ নিরাশ্রয় হয়ে ওঠে ? রইল সেই বাস্তব গল্প ৷
Published : February 4, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: বাড়ি ফিরছে ঘরছাড়া তিন নাবালিকা ৷ ঠিক যেন সিনেমার গল্প ! কিন্তু গল্পটা বাস্তবের ! তিন বছর আগে তিন নাবালিকা বোন একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ৷ এদিকে তাদের এক প্রতিবেশী থানায় অভিযোগ করে, তিন বোনের বাবা-মা তাদের উপর অত্যাচার করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে ৷ এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ তিন নাবালিকার ঠাঁই হয় সরকারি হোমে ৷
অভিযুক্ত বাবা-মা অভিযোগ করেন, ওই ব্যক্তির সন্তান না-থাকায় তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন ৷ আদতে এমন কিছু হয়নি ৷ পরে আদালতে মামলা করে এই তিন মেয়েকে বাড়ি ফেরানোর আবেদন জানান বাবা-মা ৷ হোমে থাকা তিন জনই রাজি হয়েছে, তারা আবার তাঁদের কাছে ফিরে যাবে ৷ ফের স্কুলে ভর্তি হবে ৷ কলকাতা হাইকোর্ট তিন জনের ইচ্ছেয় সম্মতি জানিয়েছে ৷ বুধবার ওই তিন ঘরছাড়া বোন বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে ৷
নাবালিকাদের বাড়ি ফেরানোর পাশাপাশি এদিন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহঃ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ বাবা-মাকে সতর্ক করে, আর যেন এমনটি না-হয় ৷ ফের যদি সন্তানদের অযত্ন হয়, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়, তাহলে আদালত প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ করতে দ্বিধা করবে না ৷
আদালতের আরও নির্দেশ, এই তিন নাবালিকা বাবা-মায়ের কাছে কেমন রয়েছে, সেই পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে একজন পরিদর্শক ৷ তিনি প্রতি তিন মাস অন্তর শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিটিকে রিপোর্ট দিয়ে জানাবেন ৷ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির যদি মনে হয় কোনও পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তাহলে তারা তা করতে পারবে ৷ নাবালিকাদের স্বার্থে আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে না ৷
প্রেক্ষাপট
ঘটনার সূত্রপাত খুঁজতে ফিরে যাওয়া যাক 2023 সালের 9 মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় ৷ বেলঘরিয়ার এক ব্যক্তি বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ করেন, তিন নাবালিকা কন্যাকে তাদের বাবা-মা অত্যাচার করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে ৷ বেলঘরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগে তিনি জানান, বড় মেয়েটি লেখাপড়া ঠিকমতো করছিল না ৷ তখন তার মা তাকে মারধর করে এবং ঘর থেকে বের করে দিয়েছে ৷ অত্যাচার করে, লাথি মেরে বের করে দিয়েছে বলে লিখিত অভিযোগ করেন ৷
এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে ৷ তিন জনকে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ ৷ এরপর তাদের শিশুকল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ এদিকে তিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ ওই বছরের জুন মাসে তিন কন্যাকে ফেরত চেয়ে চাইল্ড ওয়েল্ফেয়ার কমিটির কাছে আবেদন জানায় তাদের বাবা ৷ একাধিক বার আবেদন জানিয়েও কোনও সমাধান না-পেয়ে শেষে গত বছর কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাসের মামলা করেন তিনি ৷
আদালতে তিন নাবালিকার বাবার বক্তব্য, তাঁদের প্রতিবেশীর কোনও সন্তান নেই ৷ তাই ঈর্ষার বশে তিনি থানায় সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অত্যাচারের অভিযোগ একেবারে ভ্রান্ত ৷ তিন কন্যাকে তাঁরা যথেষ্ট আদর-যত্ন করেন ৷ তিন কন্যার বয়স- যথাক্রমে 11 বছর, 8 বছর ও 6 বছর ৷ তারা সপ্তম শ্রেণির, তৃতীয় শ্রেণির এবং ছোটটি প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া ৷
বাবার অভিযোগ, ওই প্রতিবেশী ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে থানা কিছু খতিয়ে না-দেখে পদক্ষেপ করেছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে শিশু অধিকার সুরক্ষা আইনের 75 ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ৷ আদালতের নির্দেশ ছাড়া পুলিশ তিন নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েল্ফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেয় ৷ প্রথমে ওই তিন কন্যাকে সল্টলেকের একটি হোমে রাখা হয় ৷ পরে সেখান থেকে অন্য হোমে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এরপর আর তিন শিশু কন্যার বাবা তাদের আর কোনও খোঁজ পাননি ৷
কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এই মামলায় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহঃ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে তিন নাবালিকার বিষয়ে রিপোর্ট তলব করে ৷ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি আদালতে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল তাতে বলা হয়েছে, পুলিশ যখন তিন জনকে কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিল, তখন তারা রীতিমতো ভীত-সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত ছিল ৷ তাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার ছাপ স্পষ্ট ছিল ৷ তারা তিন বোনের কেউ ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিল না ৷
গত 27 জানুয়ারি বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, 4 ফেব্রুয়ারি তিনটি কন্যাকে আদালতে হাজির করতে হবে ৷ পাশাপাশি তাদের বাবা-মাকেও আদালতে ডেকে পাঠানো হয় ৷ এদিন দুই বিচারপতি তিন নাবালিকার সঙ্গে কথা বলেন ৷ তাদের মনের ইচ্ছে জানতে চান ৷ তারা আদৌ বাড়ি ফিরতে চায় কি না, বাবা-মায়ের কাছে থাকতে চায় কি না ৷ এছাড়া তারা কে কোন স্কুলে পড়তে চায়, সে বিষয়েও জানতে চান বিচারপতিরা ৷
দুই বিচারপতির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিন নাবালিকা কেঁদে ফেলে ৷ তারা বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা খুলে বলে ৷ তখন দুই বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশে দেন, তিন জন এদিনই বাবা-মায়ের হাত ধরে আদালত থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে যাবে ৷ এর সঙ্গে বাবা-মাকে হুঁশিয়ারি দেন, তাঁরা যেন শিশু কন্যাদের উপর আর কোনও নির্যাতন না করেন ৷ মামলায় রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী বিবেকানন্দ বোস ও তীর্থঙ্কর দে বলেন, "রাজ্য প্রথম থেকে চাইছিল তিন নাবালিকা যাতে তাদের পরিবারে বাবা-মায়ের কাছে ফিরতে পারে ৷ তিন সন্তানের স্বার্থই রাজ্যের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে ৷"