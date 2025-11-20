ETV Bharat / state

বান্ধবীর জন্মদিন পালন করতে গিয়ে নিখোঁজ শিলিগুড়ির তিন নাবালিকা

বুধবার সকালে তিনজন বাড়ি থেকে বের হয়৷ তার পর থেকে আর ফেরেনি৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷

Missing
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read
শিলিগুড়ি, 20 নভেম্বর: বান্ধবীর জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল তিন নাবালিকা স্কুলছাত্রী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডের 2 নম্বর পঞ্চানন কলোনি এলাকায়। নিখোঁজ তিন নাবালিকাই কবি সুকান্ত হাইস্কুলের স্কুলছাত্রী এবং একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু’জন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী এবং একজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বলে জানা গিয়েছে।

পরিবারের দাবি, বুধবার এক বান্ধবীর জন্মদিন উদযাপন করার জন্য সকাল প্রায় সাড়ে 10টা নাগাদ তিন নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকেই তাদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জন্মদিন উদযাপন করতে একটি ক্যাফেতে যাচ্ছে বলে বাড়িতে জানিয়ে বেরিয়েছিল তারা। 2-3 ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসার কথাও ছিল তাদের।

বান্ধবীর জন্মদিন পালন করতে গিয়ে নিখোঁজ শিলিগুড়ির তিন নাবালিকা (ইটিভি ভারত)

যে মেয়েটির জন্মদিন ছিল, তার মা প্রমীলা রায় বলেন, ‘‘আমার মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বান্ধবীরা পার্টি দিতে বলেছিল৷ বাড়িতে খাওয়াবো বলেছিলাম৷ কিন্তু মেয়ে বলল তিনশো টাকা দাও বাইরে খাওয়া-দাওয়া করব৷ তিনশো টাকা দিয়েছিলাম৷ আমি কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর বেরিয়েছে৷ এখনও ফেরেনি৷’’

Minor Girls Missing Case
নিখোঁজ নাবালিকাদের বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড় (নিজস্ব ছবি)

বাকি দুই নাবালিকার মধ্যে একজনের মা সান্ত্বনা সরকার বলেন, ‘‘এক বান্ধবীর জন্মদিন আছে বলে বেরিয়েছিল৷ ওর কাছে ফোন ছিল না৷ ফলে আর যোগাযোগ করতে পারছি না৷’’ নিখোঁজ আরেক নাবালিকার মা পম্পা শীল বলেন, ‘‘বান্ধবীর জন্মদিন আছে বলে বেরিয়েছিল৷ দু-তিনঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব বলেছিল৷ কিন্তু বারবার খোঁজ করেও পায়নি৷ কারও প্রতি কোনও সন্দেহ নেই৷ তবে একজন বলছিল যে আমার মেয়েকে নাকি কিডন্যাপ করা হয়েছে৷’’

Minor Girls Missing Case
নিখোঁজ নাবালিকাদের বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড় (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না-ফেরায় উদ্বেগ বাড়ে পরিবারের। রাত হয়ে গেলেও তারা বাড়ি না-ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি৷ কিন্তু তিনজনের কোনও হদিশ পাননি পরিবারের সদস্যরা৷ পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধাননগর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

Minor Girls Missing Case
নিখোঁজ নাবালিকার বাড়িতে কাউন্সিলর (নিজস্ব ছবি)

বৃহস্পতিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। 24 ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেলেও তিন নাবালিকার খোঁজ না-মেলায় চিন্তায় রয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা। উদ্বিগ্ন পরিবার জানতে চায়, কোথায় আছে তারা? কী হয়েছে তিন নাবালিকার? অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, "ঘটনায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

Minor Girls Missing Case
নিখোঁজের বাড়িতে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে তিন নাবালিকার নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে ঘটনাস্থলে আসেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক৷ তিনি জানান, সকাল থেকে পঞ্চাননতলা এলাকার তিনটি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে৷ এই নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ সকলেই এই নিয়ে চিন্তিত৷

