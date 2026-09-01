যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তির তদন্তে কমিটি পুনর্গঠন, আরও এক প্রাক্তন বিচারপতির নিয়োগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তির তদন্তে কমিটি পুনর্গঠন, আরও এক প্রাক্তন বিচারপতির নিয়োগ
গত 19 ও 20 অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ছাত্র সংগঠন ও এবিভিপি'র মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার তদন্তে কমিটিতে এক প্রাক্তন বিচারপতিকে যুক্ত করা হল ৷
Published : September 1, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে গত 19 ও 20 অগস্টের অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঠিত তদন্ত কমিটি নতুন করে পুনর্গঠন করা হল ৷ তদন্তের পরিধি আরও শক্তিশালী করতে কমিটিতে আরও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ 1 সেপ্টেম্বর জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এই নতুন কমিটির সদস্যদের নাম জানানো হয়েছে ৷
বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তিন সদস্যের 'জুডিশিয়ারি এনকোয়ারি কমিশন'-এর চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারপতি সমরেশ প্রসাদ চৌধুরীকে ৷ তৃতীয় সদস্য হিসেবে রয়েছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায় ৷ তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রেজেন্টিং অফিসার হিসেবে থাকছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো অ্যানালিস্ট ড. সুমন্ত জানা ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল’ সেলের জুনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট প্রণব কুমার হালদার কমিশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ৷
এর আগে বিজ্ঞপ্তিতে যাদবপুরের ঘটনার তদন্তের জন্য তিন সদস্যের এই বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের কথা জানানো হয়েছিল ৷ সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ ইতিমধ্যে কমিশনের এক দফা বৈঠক হয়েছে ৷
সেই বৈঠকেই চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে প্রয়োজনে এই তদন্ত কমিটিতে আরও সদস্য যোগ করতে পারে ৷ এবার সেই কমিটিতেই প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারপতি সমরেশ প্রসাদ চৌধুরীকে যুক্ত করা হল ৷ অর্থাৎ, তদন্ত কমিটির বিচারবিভাগীয় অংশে এখন দু’জন প্রাক্তন বিচারপতি থাকছেন ৷
উল্লেখ্য, 19 ও 20 অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে একাধিক অনভিপ্রেত ঘটনার পরেই তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ সেই ঘটনার প্রকৃত কারণ, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি এবং কীভাবে ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখার জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় ৷
অন্য দিকে, এদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য একটি পৃথক আবেদন জারি করে ক্যাম্পাসে দেওয়াল লিখন, গ্রাফিতি ও পোস্টার লেখার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের বার্তা দিয়েছেন ৷ তাঁর আবেদন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল ও অন্যান্য কাঠামোর সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা এবং মর্যাদা রক্ষা করতে হবে ৷ মত প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ব্যবহারের আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷
একই সঙ্গে এমন কোনও লেখা বা অভিব্যক্তি ব্যবহার না-করার কথাও বলা হয়েছে, যা উস্কানিমূলক, অবমাননাকর, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী অথবা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে ৷
গত 28 অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির 24 ঘণ্টার মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শুরু হয় দেওয়াল সাফাই অভিযান ৷ শনিবার সকালে প্রায় ছ’ঘণ্টা ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ভবনের দেওয়াল থেকে রাজনৈতিক স্লোগান, বিতর্কিত লেখা এবং বিভিন্ন গ্রাফিতি সাদা রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় ৷
এরপরদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই-এর সংগঠনের তরফে 'টেক ব্যাক ইওর ওয়ালস' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয় ৷ রবিবার ক্যাম্পাসের ভিতরে যে সমস্ত স্লোগানগুলি সাদা রং দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ, তার উপর ফের স্লোগান লেখেন সংগঠনের সদস্যরা ৷