জলপাইগুড়িতে পিক-আপ ভ্যান ও বাইকের সংঘর্ষ, মৃত্যু 3 জনের

জলপাইগুড়িতে পিক-আপ ভ্যান ও বাইকের সংঘর্ষ, মৃত্যু 3 জনের
শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ির বালাপাড়া সংলগ্ন তিস্তা সেতুর উপর মোটর বাইক ও পিক-আপ ভ্যানের এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জলপাইগুড়ি, 15 নভেম্বর: তিস্তা সেতুতে পিক-আপ ভ্যান আর বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন জনের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের ৷ তিস্তা নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে তৃতীয় জনের দেহ। তিস্তা সেতুতে এই দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সুকান্ত নগরে।
শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতুর উপর ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোটর বাইক ও পিক-আপ ভ্যানের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর। গতকাল থেকে মোটর বাইকের আর এক আরোহী নিখোঁজ ছিলেন। ঘটনার আট ঘণ্টা পর তিস্তা নদী থেকে উদ্ধার তৃতীয় ব্যক্তির দেহ। এক যুবকের নাম বাপ্পা বর্মন বলে জানা গিয়েছে । বাকিদের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।
ওইদিন রাতে জলপাইগুড়ির বালাপাড়া সংলগ্ন তিস্তা সেতুর উপর মোটর বাইক ও পিক-আপ ভ্যানের এই দুর্ঘটনা ঘটে। পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে দুই বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার পর থেকে মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। দুর্ঘটনার পর সেতুর ওপর যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। পিক আপ ভ্যানটিকে আটক করেছে পুলিশ। দুই যুবকের দেহ সেতুর উপর থেকে উদ্ধার হলেও খোঁজ চলছিল বাইকের মালিক বাপি বর্মনের। শনিবার সকালে তিস্তা সেতুর নীচে নদী থেকে উদ্ধার হয় জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন সুকান্ত নগরের বাসিন্দা বাপি বর্মনের দেহ। দুটি গাড়িই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমতি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন কীর্তনীয়া বলেন, "এদিন সকালে নদীতে জাল ফেলার সময় দেখা যায় এক ব্যক্তির দেহ জলে ভাসছে । গতকাল তিস্তা সেতুর ওপর দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। সেদিন থেকেই আরও একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।" তিন জনের দেহই জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে পুলিশ সূত্রে খবর।
স্থানীয় আরও এক বাসিন্দা ঋত্বিক ঝাঁ বলেন, "গতকাল থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বাপ্পা বর্মনের। আজ সকালে আমরা দেখলাম তিস্তা নদীতে ভেসে উঠেছে বাপ্পা বর্মনের মৃতদেহ।" কোতয়ালি থানার আইসি অমতাভ দাস জানান, ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। মৃতদের নাম ঠিকানা জানারও চেষ্টা চলছে।