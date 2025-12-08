ETV Bharat / state

কার্শিয়াং থেকে সিটং ফেরার পথে পাহাড়ের খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত তিন

কার্শিয়াং থেকে সিটং ফেরার পথে তীব্র কুয়াশার কারণে আচমকা কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ে গিয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

Kurseong car ACCIDENT
পাহাড়ের খাদে পড়ল গাড়ি, দুর্ঘটনায় মৃত তিন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 2:11 PM IST

দার্জিলিং, 8 ডিসেম্বর: ফের মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা পাহাড়ে। পাহাড়ি খাদে পড়ে গেল যাত্রীদের গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কার্শিয়ংয়ের সিটংয়ে।

শুনশান পাহাড়ে দুর্ঘটনার খবর প্রথমে জানতেই পারেননি কেউ। দীর্ঘক্ষণ পর সোমবার সকালে উদ্ধার হয় দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িটি। পাশপাশি তিনজনের দেহও উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্শিয়াং থেকে সিটং ফেরার পথে খাদে পড়ে যায় একটি গাড়ি ৷ তিনজনের মৃত্যুর পাশাপাশি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়ি চালক ৷ তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিনজনের নাম ব্রিগেন ভুজেল, রুপেন খাওয়াশ এবং রমেশ গুরুং ৷ ব্রিগেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ৷ তিনি অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অনিত।

রবিবার রাতে কার্শিয়াং থেকে সিটং ফেরার পথে তীব্র কুয়াশার কারণে আচমকা কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ে যায় বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। গাড়িটি খাদে পড়ে গেলেও রাতে কেউ জানতেই পারেনি দুর্ঘটনার কথা। স্থানীয়দের দাবি, রাতে শুনাশান পাহাড়ি এলাকায় গাড়িটি যে খাদে পড়ে গিয়েছে তা জানতেই পারেননি তাঁরা ৷ সোমবার সকালে গাড়িটিকে খাদে পড়ে থাকতে দেখে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারের কাজ শুরু করেন। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। পুলিশ ও দমকল দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টার পর উদ্ধার করতে সফল হয়। দুর্ঘটনার জেরে সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি ৷ তবে তিন যাত্রীর মৃত্যু হলেও গুরুতর আহত অবস্থায় গাড়ি চালককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ তাঁকে শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ৷ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ ৷

কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে কার্শিয়াং থানার পুলিশ ৷ কিছুটা সুস্থ হলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালককেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণিষ মিশ্র বলেন, "সিটংয়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।" বিজিপিএমের মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেন, "দুর্ঘটনায় আমাদের দলের এক সক্রিয় সদস্য ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ব্রিগেন ভুজেলের মৃত্যু হয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আমরা সবরকমভাবে পরিবারের পাশে থাকব।"

