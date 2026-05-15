বিচারের আশায় আরও একধাপ এগোলাম, তিন আইপিএস সাসপেন্ডের পর প্রতিক্রিয়া নির্যাতিতার মায়ের

বিচারের আশায় আরও একধাপ এগোলাম, তিন আইপিএস সাসপেন্ডের পর প্রতিক্রিয়া নির্যাতিতার মায়ের
শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, আরজি কর-কাণ্ডে অভিযোগ ওঠায় তিন আইপিএস আধিকারিককে বিনীত গোয়েল, অভিষেক গুপ্তা ও ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন৷
Published : May 15, 2026 at 6:17 PM IST
কলকাতা, 15 মে: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলায় কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে৷ মূলত, অভিযোগ ওঠে কলকাতার তৎকালীন নগরপাল বিনীত গোয়েল, ডিসি (নর্থ) অভিষেক গুপ্তা, ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে৷ শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই তিন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হল৷ এঁদের বিরুদ্ধে এবার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হবে৷
আরজি কর আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সরকারের এই নির্দেশের পর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন৷ কে কী বললেন, দেখে নেওয়া যাক -
আরজি করের নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিধায়ক বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী এসে আমাকে বলে গিয়েছিলেন চার তারিখের পর এই ফাইল খোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে নজর রেখেছেন। এটা জয়ের একটা ধাপ। আমি বিচারের আশায় আরও একধাপ এগোলাম।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তবে এই স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযোগ আছে। যাঁর জন্য আমি আমার মেয়ের আসল ডেথ সার্টিফিকেট পাইনি। ওই চার তলায় যে ঘরটি পরের দিন ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে 29 জন পিজিটির সই ছিল। সেই সময় যিনি বিভাগের প্রধান ছিলেন, তাঁরও সই ছিল। সেই ঘর কেন ভাঙ্গা হয়েছিল, তা আজও স্পষ্ট নয়। আমি চাই সেই বিষয়টার যথাযথ তদন্ত হোক। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের বিরুদ্ধেও যেন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’’
আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, ‘‘এই দাবি দীর্ঘদিনের। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে সেই কারণেই আমরা মেরুদণ্ড উপহার দিয়েছিলাম। অভিষেক গুপ্তা ও ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নামেও ভুরি ভুরি অভিযোগ ছিল। তার ভিত্তিতে আজকের সাসপেনশনের সিদ্ধান্তকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে স্বাস্থ্য-দুর্নীতির যে আখড়া হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্যভবন, সেটাকেও নির্মূল করতে হবে। আমাদের দাবি ছিল স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের সাসপেনশন। সেই দাবি পুনর্বিবেচনা করা হোক বলেই আমরা মনে করি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তবে এর সঙ্গে দেখতে হবে কাদের নির্দেশে তাঁরা এই কাজ করেছে। তাঁদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। দরকারে তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে।" অনিকেতের আরও বক্তব্য, ‘‘আরজি করের নির্যাতিতার ন্যায়বিচার করতে গেলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করতে হবে৷ সেটা হল - শুধু সঞ্জয় রায় নয়, তার সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তি, যাঁরা এখনও দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁদেরকে খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়া। তাহলেই আমাদের দিদির বিচার হবে।’’
এই বিষয়ে সিনিয়র চিকিৎসক তমোনাশ চৌধুরী বলেন, ‘‘আমরা দেখেছি পূর্বতন সরকার কীভাবে এত বড় একটি হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে আমরা দেখেছি প্রথম থেকেই পুলিশের গাফিলতির ছবি। এই হত্যাকাণ্ডের তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার জন্য অভিযুক্তদের কীভাবে আড়াল করেছে। নতুন সরকারের এখানে পদক্ষেপকে আমরা ইতিবাচক বলেই মনে করছি। কিন্তু এর পাশাপাশি এদের বিরুদ্ধে তদন্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন। সেই তদন্তে যাদের নাম উঠে আসবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ, এই ঘটনাটা একজনের পক্ষে করা কখনোই সম্ভব নয়, যেটা পরে আদালত স্বীকার করেছে।
এই বিষয়ে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম বলেন, "অনেক আগেই এই কাজ করা উচিত ছিল। আগের সরকার করতে পারেনি। এই সরকার করেছে। মানুষ এই সরকারকে আশীর্বাদ করবেন। এই সিদ্ধান্ত একেবারে ঠিকঠাক। আগের পুলিশ কমিশনারের ভূমিকা ও অন্য পুলিশের ভূমিকা একেবারে আইনসঙ্গত ছিল না।’’
সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ওঁদের কোন অভিযোগের ভিত্তিতে সাসপেন্ড করা হল, সেটা আমি নির্দিষ্ট ভাবে জানি না। গোটা রাজ্য প্রশাসনে এমন অনিয়ম করেছে খোঁজ নিলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। মানুষ পরিবর্তনে ভোট দিয়েছেন, কারণ প্রশাসন যাতে ঠিক মতো কাজ করে। সবে তো শুরু। গোটা ভারতবর্ষের মাটিতে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হবে, খুন করা হবে, তারপর সেই ঘটনায় পদক্ষেপ হলে সেটা ধন্য ধন্য করতে হবে? বিচার এতদিন হয়নি কেন, সেটার উত্তর চাইতে হবে। আমি আবারও বলছি সবে শুরু, আগের সরকারের কাজে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। আজ যাঁরা এখানে কাজ করছেন তাঁদের সরকার দেশের একাধিক রাজ্যে আছে। তাঁদের কাজ দেখেছি। রাজ্যের সাধারণ মানুষও দেখছে।’’
সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, ‘‘ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনের বিষয়ে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কারণ, যত দ্রুত এদের বিচার দেওয়ার কথা ছিল, সেটা অনেক দেরি হয় গিয়েছে। সিবিআই তদন্তে যথেষ্ট গাফিলতি করেছিল। 50টি প্রশ্নের উত্তর দেয়নি৷ অনেক কাণ্ড ঘটাল। আমরা নতুন সরকারের থেকে চাইছি বিচার সঠিক ও দ্রুত হোক। সিবিআই তদন্ত শেষ করুক৷ যাদের নাম সেই ঘটনায় উঠে আসছিল, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার থাকলে, তা করে দ্রুত তদন্ত শেষ করতে হবে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘যাঁরা এটা আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন, প্রত্যেকের শাস্তি হোক। যাঁরা অভয়া আন্দোলনে রাত জেগেছিলেন, তাঁদের এটাই চাহিদা। ঘটনা ঘটার এতদিন হয় গেল। এটা বিরলতম অপরাধ। সিবিআইয়ের এত দিন সময় লাগলো কেন, সেই প্রশ্ন সাধারণ মানুষের ছিল। 50টি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, হলফনামা বদলে কেন ফেলল উত্তর মেলেনি। এইগুলোর উত্তর না পেলে সন্দেহ কাটবে না। বিচার এমন হোক, যাতে ভবিষ্যতে এমন অভয়া আর না হয়।’’
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘‘আমরা প্রথম থেকেই বলেছি, এই ঘটনায় শুধু কি লালসা, নাকি এর পিছনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ছিল? এটা বাংলার মানুষ জানতে চান। সেই সময় যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁর থেকেও জানতে চেয়েছেন। সেই বাবা-মা ট্রমায় ভুগছিলেন। যিনি শাসন ক্ষমতায় বসেন, তিনি রাজ্যবাসীর অবিভাবক। মানুষ জানতে পারেননি প্রকৃত কারণ। নতুন সরকারের সিদ্ধান্ত আমি বলব যাতে পক্ষপাতিত্ব না হয়। সত্য প্রকাশ করতে হবে। আগের সরকারের কাজ ছিল অভিযুক্তদের খুঁজে শাস্তি দেওয়া। বর্তমান সরকার আইন মেনেই সিদ্ধান্ত নেবে বলে মনে করি। অপরাধ কী কারণে, তা প্রকাশ্যে আসুক৷’’