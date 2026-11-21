সোনা চুরি ও নাবালককে দিয়ে টাকা আত্মসাৎ ! গ্রেফতার বিজেপির যুব মোর্চার নেতা-সহ 3
BJP Leader Stealing Gold: চুরির সোনা কেনার অভিযোগে গ্রেফতার গয়নার দোকানের মালিক ৷
Published : November 21, 2026 at 8:30 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 নভেম্বর: সোনা এবং লক্ষাধিক টাকা চুরির অভিযোগে নাম জড়াল বিজেপি যুব মোর্চার এক নেতার ৷ গ্রেফতার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তিন নম্বর মন্ডলের বিজেপি যুব মোর্চার সম্পাদক নয়ন সরকার-সহ মোট তিনজন । তাঁদের গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালকও রয়েছে ৷ অভিযোগ, ওই নাবালককে সঙ্গে নিয়ে সোনা চুরি ও অর্থ আত্মসাতের ছক কষেছিলেন অভিযুক্ত যুব নেতা ৷ খবর প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি অভিযুক্ত যুব মোর্চার নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে গেরুয়া শিবির ৷ শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসি রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি তিনবাত্তি এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির অভিযোগ দায়ের হয় ৷ অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্তে নামে এনজেপি থানার পুলিশ ৷ তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলশ ৷ প্রথমে নয়ন সরকার এবং নাবালককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ নাবালককে জুভেনাইল হোমে রাখা হয়েছে ৷
জেরায় অভিযুক্ত নয়ন সরকারের চোরাই সোনা বিক্রির বিষয়টি জানতে পারেন তদন্তকারীরা ৷ সেই সূত্র ধরেই শিলিগুড়ির ভেনাস মোড় সংলগ্ন একটি সোনার দোকানের মালিক অয়ন মাইতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ধৃত স্বর্ণ ব্যবসায়ী পূর্ব চয়নপাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ চুরির সোনা কেনা ও বিক্রির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
তদন্তকারীদের দাবি, শুধুমাত্র সোনা চুরিই নয়, নাবালককে কাজে লাগিয়ে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে নয়ন সরকারের বিরুদ্ধে ৷ গোটা ঘটনার পিছনে আর কেউ জড়িত কি না এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী ও টাকা উদ্ধারের লক্ষ্যে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে ৷ শনিবার নয়ন এবং অয়নকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় ৷ তদন্তের স্বার্থে বিচারকের কাছে ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে ৷ অন্যদিকে, নাবালককে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে থাকা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয় ৷
এদিকে, দলের এক দায়িত্বশীল নেতার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব ৷ দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে এবং বিতর্ক এড়াতে ঘটনার পরপরই নয়ন সরকারকে বিজেপির বিভিন্ন পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়াহয় ৷ পাশাপাশি দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর ৷ বিজেপি নেতা তপন সাহা বলেন, "কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় ৷ দলবিরোধী কাজ করায় তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে ৷"