দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, আটক বান্ধবী-সহ তিন
এক বান্ধবীর সঙ্গে বেসরকারি হোটেলে এসেছিল নাবালিকা ৷ এরপর তাকে মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : June 7, 2026 at 7:10 PM IST
দুর্গাপুর, 7 জুন: নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের অম্বুজা নগরীতে ৷ বেসরকারি 'পার্ক সুইট' হোটেলের বন্ধ ঘরে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই গণধর্ষণে অভিযুক্ত তিনজনকে আটক করা হয়েছে ৷ অসুস্থ নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে ৷ এখন চিকিৎসার পর সে বাড়ি ফিরে এসেছে বলে খবর ৷
সূত্রের খবর, শনিবার রাতে বুদবুদ থানা এলাকার 14 বছরের এক নাবালিকাকে নিয়ে তার বান্ধবী দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের অম্বুজা নগরীতে একটি বেসরকারি হোটেলে পৌঁছয় ৷ বান্ধবী নাবালিকাকে প্রলোভন দেখিয়ে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
সেখানে তাকে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তার বান্ধবী এবং যুবকরা মিলে বুদবুদে তাদের বাড়ির কিছুটা দূরে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ৷ এরপর অসুস্থ নাবালিকা একটি টোটোতে করে নিজের বাড়িতে পৌঁছয় ৷ বাড়িতে পুরো ঘটনা খুলে বলে ৷
তখন নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের তরফে প্রথমে বুদবুদ থানার পুলিশের সঙ্গে এবং পরে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে এসে লিখিত অভিযোগ জানায় ৷ রবিবার সকালে ঘটনার কথা জানাজানি হতে উত্তাল হয়ে ওঠে দুর্গাপুর ৷ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (পুর্ব) অভিষেক গুপ্তার নেতৃত্বে শুরু হয় তদন্ত ৷
এদিন দুপুরে ওই বেসরকারি হোটেলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও ডাকা হয় ৷ পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জন যুবককে আটক করেছে ৷ পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে যে যুবতী হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল, তাকেও আটক করেছে পুলিশ ৷ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এই বিষয়ে এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷
গত 31 মে ধর্ষণের অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার বিদ্যাসাগর পল্লির বাসিন্দা ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের 28 এপ্রিল এক মহিলা দুর্গাপুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি দাবি করেন, 2025 সালের অক্টোবর মাস থেকে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে ৷ শুধু তাই নয়, ঘটনার কথা কাউকে জানালে সেই সম্পর্কের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ।