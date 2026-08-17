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দেওঘরে বাবার দর্শন সেরে মা-তারার কাছে, কিন্তু হল না বাড়ি ফেরা ! শোকস্তব্ধ পরিবার

দেওঘর থেকে তারাপীঠ গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের তিন ও জলপাইগুড়ির একজন ৷ তবে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরা হল না, তাঁদের ৷ এলাকায় শোকের ছায়া ৷

TARAPITH FIRE PILGRIMS KILLED
তারাপীঠ গিয়ে আলিপুরদুয়ারের মৃতরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 9:21 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 17 জুলাই: তারাপীঠের মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। ভয়াবহ এই ঘটনায় আলিপুরদুয়ার থেকে পুজো দিতে যাওয়া তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ব্যক্তিগত গাড়িতে করে দেওঘর ও তারাপীঠের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের তিন বাসিন্দা ৷ 6 নম্বর ওয়ার্ডের অমিত পাল, 7 নম্বর ওয়ার্ডের সুবীর সাহা এবং তপসিখাতা এলাকার বাসিন্দা কমল রায় ৷ অন্যজন, জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি-গয়েরকাটা রোডের বাসিন্দা রাকেশ শীল ৷ তিনিও ছিলেন অমিত, সুবীর ও কমলের সঙ্গে ৷

তারাপীঠের মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড (ইটিভি ভারত)
  • সোমবার তারাপীঠের একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চারজনেরই মৃ্ত্যু হয় ৷
  • মৃত, সুবীর সাহা পেশায় এলআইসি এজেন্ট ছিলেন। আনুমানিক, চল্লিশ বছরের কাছাকাছি তাঁর বয়স ৷ পাশাপাশি, তাঁর ফার্নিচারের ব্যবসাও ছিল ৷
  • অমিত পালের বয়স 42 বছর। তিনি ওষুধের পাইকারী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী, দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে এবং বৃদ্ধা মা ৷
  • অন্যদিকে, তপসিখাতার বাসিন্দা কমল রায় পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। তাঁর বয়স জানা যায়নি ৷

খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতদের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করতে বাড়িতে গিয়ে নথিপত্র সংগ্রহ করেছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

মৃত সুবীর সাহার ভাই সুজিত সাহা জানান, তাঁর দাদা দেওঘর থেকে তারাপীঠে গিয়েছিলেন। সেখানেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর কথায়, "দাদা অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছেন। আজ রাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। গতকাল রাতেও শেষবারের মতো আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সকালে হঠাৎ এই ভয়াবহ খবর পাই।" তিনি আরও জানান, শুক্রবার ব্যক্তিগত গাড়িতে করেই তাঁরা চারজন রওনা দিয়েছিলেন।

ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয়রাও। আলিপুরদুয়ার পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর পার্থপ্রতিম ঘোষ বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সুবীর আমার বন্ধু ছিলেন। সকালে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বাড়িতে ছুটে এসেছি। আলিপুরদুয়ার থেকে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই খবর অত্যন্ত মর্মান্তিক। তারাপীঠের এই অগ্নিকাণ্ডে একসঙ্গে তিনজনের মৃত্যুতে আলিপুরদুয়ারজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।"

  • তারাপীঠে বেআইনি হোটেলগুলি মৃত্যুফাঁদ, জতুগৃহে বেআব্রু প্রশাসনের গাফলতি

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তারাপীঠে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড
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