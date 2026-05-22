সজারুর কাঁটায় 'সৌভাগ্য' খোঁজার কুসংস্কার ! শিলিগুড়িতে ত্রাতার ভূমিকায় তিন যুবক

সজারুর কাঁটায় 'সৌভাগ্য' খোঁজার কুসংস্কার ! শিলিগুড়িতে ত্রাতার ভূমিকায় তিন যুবক
কুসংস্কারের জাল ছিঁড়ে অবলা প্রাণীটিকে মৃত্যুমুখ থেকে ছিনিয়ে এনে ত্রাতা হয়ে উঠলেন তিন তরুণ। ঠিক কী ঘটেছিল...৷
Published : May 22, 2026 at 1:10 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 মে: সজারুর কাঁটা কাছে রাখলে নাকি বিপদ কাটে, দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়ে ! আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়েও এমন কুসংস্কারের বলি হতে চলেছিল একটি অবলা প্রাণ। শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীর তীরে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার সাক্ষী থাকল শহরবাসী, যেখানে একদিকে ছিল উন্মত্ত জনতার অন্ধবিশ্বাস আর অন্যদিকে তিন তরুণের অদম্য মানবিকতা।
ঘটনার শুরু বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ। মাটিগাড়ার খোলাই বকতরি এলাকার তিন বন্ধু, চন্দন রাউত, রাজাকুমার মাহাতো ও বিশাল সাহানি নদীর স্রোতে বাঁচার জন্য লড়াই করা এক সজারুকে দেখেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে। কিন্তু তীরে উঠতেই পরিস্থিতি বদলায় নাটকীয়ভাবে। ভিড় জমতে থাকে উৎসুক জনতার। সজারুর কাঁটা 'লাকি' বা শুভ, এই ভ্রান্ত ধারণায় তারা প্রাণীটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবন্ত অবস্থায় সজারুর শরীর থেকে নির্মমভাবে কাঁটা উপড়ে নেওয়ার দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন উপস্থিত যুবকরা।
সজারুটিকে উদ্ধার করার পর শুরু হয় আসল যুদ্ধ। কাঁটার লোভে উন্মত্ত প্রতিবেশীরা ঘিরে ফেলে চন্দনের বাড়ি। পেশায় রংমিস্ত্রি চন্দন, শপিংমলের কর্মী রাজা আর চাকরিপ্রার্থী বিশাল, তিন জনই তখন যেন সমাজ সংস্কারের মূর্ত প্রতীক ৷ একদিকে বয়স্কদের গঞ্জনা, অন্যদিকে অন্ধবিশ্বাসী মানুষের ভিড়, সব প্রতিকূলতা এড়িয়ে তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। রুদ্ধশ্বাস এক ঘণ্টা পর মাটিগাড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান ধীরাজ সাহা এই প্রসঙ্গে বলেন, "বইয়ের পাতায় বিজ্ঞান পড়া আর বাস্তবে প্রয়োগ করা এক নয়। এই তিন তরুণ যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা শুধু একটি প্রাণ বাঁচায়নি, বরং সমাজের গভীরে গেঁথে থাকা ভ্রান্ত ধারণার মুখে চপেটাঘাত করেছে ৷"
শালুগাড়া রেঞ্জের বন আধিকারিক স্বপনকুমার রাউথ জানান, সজারুটির শরীরে আঘাত রয়েছে ৷ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর সেটিকে ফের গভীর অরণ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ৷ এই ঘটনায় বন দফতরের যোগাযোগের পুরনো নম্বর নিয়ে কিছুটা বিতর্ক তৈরি হলেও, উদ্ধারকারী যুবকদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।
সজারুটিকে খাঁচায় বন্দি করে বন দফতরের হাতে তুলে দিয়ে যখন তিন বন্ধু ঘরে ফিরলেন, তাঁদের গায়ে লেগে তখন নদীর কাদা আর মনে এক বিশাল জয়ের তৃপ্তি ৷ হয়তো প্রতিবেশীদের কটু কথা শুনতে হবে, কিন্তু সেই গঞ্জনার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী তাঁদের এই বিবেক। কুসংস্কারের আঁধার ছিঁড়ে তাঁরা যে আলোর দিশা দেখালেন, শিলিগুড়ি কি তবে তা থেকেই শিখবে ?