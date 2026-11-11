পিকআপ ভ্যান-বাইকের সংঘর্ষ, মাথাভাঙায় ঠাকুর দেখে ফেরার পথে মৃত্যু 3 বন্ধুর

পিকআপ ভ্যান-বাইকের সংঘর্ষ, মাথাভাঙায় ঠাকুর দেখে ফেরার পথে মৃত্যু 3 বন্ধুর
Head-on Collision Between Pickup Van and Motorbike: স্টান্ট করতে করতে আসছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি, অভিযোগ আহত পিকআপ ভ্যানের চালকের ৷
Published : November 11, 2026 at 2:21 PM IST
মাথাভাঙা, 11 নভেম্বর: রাতভর ঘুরে কালীপুজো দেখে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার শিকার তিন যুবক ৷ ঘটনায় তিন জনেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে ওই তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে ৷ ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের চালক আহত হয়েছেন ৷ বুধবার ভোরে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-ময়নাগুড়ি রাজ্য সড়কের শিকারপুর নতুন পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে ৷ বাইক চালক ঠিকভাবে চালাচ্ছিলেন না-বলে অভিযোগ করেছেন পিকআপ ভ্যানের চালক ৷
মঙ্গলবার রাতে তিন বন্ধু শুভজিৎ সরকার (25), সঞ্জয় রবিদাস (26) এবং নীলাদ্রিশেখর রায় (25) মিলে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে কালীপুজোর ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন ৷ শুভজিৎ এবং নীলাদ্রিশেখরের বাড়ি মাথাভাঙা শহরের 9 ও 10 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এবং সঞ্জয়ের বাড়ি দক্ষিণ পচাগড়ে ৷ তিন জনেই একটি বাইকে করে গিয়েছিলেন ৷
জানা গিয়েছে, রাতভর পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখার পর বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন তাঁরা ৷ ফেরার পথে মাথাভাঙা 1 নম্বর ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে তাঁদের বাইকের সংঘর্ষ হয় ৷ সংঘর্ষের অভিঘাতে মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি মাঝ রাস্তায় উলটে যায় এবং বাইক নিয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিন যুবকও ৷ জানা গিয়েছে, বাইকে সওয়ার তিন যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৷ আর পিকআপ ভ্যানের চালককে প্রথমে আহত অবস্থায় মাথাভাঙা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে সেখান থেকে জলপাইগুড়িতে রেফার করা হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য ৷
মাথাভাঙা 9 নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা প্রতিবেশী অমিত নিয়োগি বলেন, "তিন বন্ধু মিলে ময়নাগুড়ি গিয়েছিল ঠাকুর দেখতে ৷ বাড়ি ফেরার সময় মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ওঁদের বাইকের ধাক্কা লাগে ৷ ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয় ৷"
আহত পিকআপ ভ্যানের চালক গোপাল রায় অভিযোগ করেছেন, বাইক চালক স্টান্ট করছিলেন ৷ বাইকটি আকাবাঁকা ভাবে সামনের দিক থেকে এসে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে ৷ তিনি বলেন, "আমি মাথাভাঙা হয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিলাম ৷ আর বাইকটি শিলিগুড়ির দিক থেকে মাথাভাঙার দিকে আসছিল ৷ বাইকটিতে তিনজন ছিল এবং রাস্তার এদিক থেকে ওদিক করছিল ৷ এরপর আমার গাড়ির সামনে এসে ধাক্কা মারে ৷ কাটিয়ে বাচাঁনোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি ৷" দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী ৷ পরে পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷