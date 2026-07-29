বাঘিনী আসার আগেই বনকর্মীর বদলি ! জলদাপাড়া থেকে বক্সায় হাজির 3 প্রহরী কুনকি হাতি

বাঘিনী আসার আগেই বনকর্মীর বদলি ! জলদাপাড়া থেকে বক্সায় হাজির 3 প্রহরী কুনকি হাতি
বাঘিনীর গতিবিধির ওপর নজরদারি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, টহল জোরদার করায় এই তিন কুনকি হাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । ইটিভি ভারতের শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ৷
Published : July 29, 2026 at 7:38 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 29 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের আগে ও পরে পুলিশ ও প্রশাসনে বেশকিছু বদলির সাক্ষী থেকেছে বাংলা ৷ এবার সেই ধারা বজায় রেখেই বদলি হল তিন বনকর্মীর । তবে তাদের পরিচয় ও এই বদলির কারণ একেবারে চমকে দেওয়ার মতো ৷
বিষয়টা খোলসা করা যাক ৷ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে আসছে নতুন অতিথি ৷ সম্ভবত ভিন রাজ্য থেকে আনা হচ্ছে একটি রয়্যাল বেঙ্গল ৷ সেই বাঘিনীর প্রহরীর গুরুদায়িত্ব দেওয়ার জন্যই তিন বনকর্মীকে বদলি করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ভাবছেন, বাঘিনীর প্রহরী হবেন তিন বনকর্মী ? তাহলে তাঁদের সুরক্ষাটা কোথায় ? এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ৷ তবে কোনও ব্যক্তি নন, আসলে বাঘিনীর প্রহরী হিসেবে জঙ্গলে আনা হয়েছে তিনটি কুনকি হাতিকে ৷ তাও আবার যে সে হাতি নয়, জলদাপাড়া থেকে তিনটি প্রশিক্ষিত কুনকি হাতিকে পাঠানো হয়েছে বক্সার জঙ্গলে । তাদের নাম সারথি, বিত্তলা ও ভারত ৷
বাঘ পুনর্বাসন প্রকল্প
আর মাত্র দুই মাসের অপেক্ষা । আগামী 2 অক্টোবর, গান্ধি জয়ন্তীর দিন বক্সা টাইগার রিজার্ভে শুরু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত বাঘ পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রথম অধ্যায় । যা এই রাজ্যে প্রথমবার হতে চলেছে । ওইদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভে একটি রয়্যাল বেঙ্গল ছাড়া হবে । বাঘিনীর নিরাপত্তা ও সর্বক্ষণের নজরদারির জন্য ইতিমধ্যেই বন দফতর অত্যাধুনিক নজরদারি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে । বাঘিনীর গলায় একটি রেডিয়ো কলার পরানো হবে, যার মাধ্যমে তার অবস্থান ও চলাচল রিয়েল-টাইমে নজরদারি করা যাবে । এই কাজে বনাঞ্চলের ভিতরে তিনটি বিশেষ পর্যবেক্ষণকারী দল সর্বদা মোতায়েন থাকবে । সমস্ত তথ্য একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমে পৌঁছাবে, যেখানে 24 ঘণ্টা নজরদারি চলবে ।
আনা হল তিন প্রহরী
বাঘিনী আসার আগেই নিরাপত্তা ও নজরদারির প্রস্তুতি আরও জোরদার করল রাজ্য বন দফতর । জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত তিনটি কুনকি হাতিকে বদলি করে আনা হয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভে । আসন্ন রয়্যাল বেঙ্গলের দেখভাল, নজরদারি এবং বনকর্মীদের অভিযানে এই তিন কুনকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মেন্দাবাড়ি ক্যাম্প থেকে তিনটি কুনকি হাতি বক্সা টাইগার রিজার্ভের পশ্চিম বিভাগের নিমতি রেঞ্জে পৌঁছেছে । কুনকি হাতিদের রাজাভাতখাওয়া নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের পাশে নবনির্মিত আধুনিক পিলখানায় স্থানান্তর করা হবে । ভবিষ্যতে সেখানেই স্থায়ীভাবে রাখা হবে তাদের ।
কুনকি বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি
760 বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত বক্সা টাইগার রিজার্ভ । বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বক্সায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কুনকি হাতি না-থাকায় বাঘ পুনর্বাসন প্রকল্পের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আগামীতে বাঘিনীর গতিবিধির ওপর নজরদারি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, টহল জোরদার করা এবং প্রয়োজনে উদ্ধার বা নিয়ন্ত্রণমূলক অভিযানে এই তিন কুনকি হাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।
এতদিন বক্সায় জোনাকি ও মুমতাজ নামে মাত্র দুটি কুনকি হাতি ছিল । নতুন তিন সদস্য যোগ হওয়ায় কুনকি বাহিনীর শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল । ফলে বন দফতরের মাঠপর্যায়ের কাজ আরও ভালো মতো করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
মূল্যায়নের পর কীভাবে নির্বাচিত তিন হাতি
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের 85টি হাতির মধ্যে দীর্ঘ মূল্যায়নের পর সারথি, বিত্তলা ও ভারতকে নির্বাচন করা হয়েছে । বন দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, গন্ডার, বুনো হাতি বা বাইসন সামলানোর তুলনায় বাঘ পর্যবেক্ষণ অনেক বেশি সংবেদনশীল ও চ্যালেঞ্জিং । তাই এই দায়িত্বে প্রয়োজন সর্বোচ্চ দক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য এবং মানসিক দৃঢ়তা । সেই কারণেই সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত কুনকি হাতিগুলোকেই বক্সায় পাঠানো হয়েছে ।
তিন কুনকির সঙ্গে এসেছেন তাঁদের অভিজ্ঞ মাহুতরাও । বিত্তলার দায়িত্বে থাকবেন তপন ওঁরাও, সারথিকে সামলাবেন মুজিবুল মিয়াঁ, আর ভারতকে দেখভাল করবেন নারায়ণ রাভা । বাঘ পুনর্বাসন প্রকল্পে তাঁদের অভিজ্ঞতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে বন দফতর ।
কী বলছেন বনমন্ত্রী
রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও বলেন, "বাঘিনী স্থানান্তরের পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই বন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা জলদাপাড়ার সবচেয়ে দক্ষ তিনটি কুনকি হাতিকে নির্বাচন করেছেন । আগামী 2 অক্টোবর বক্সায় বাঘমামা আনা হবে । অসম বা বিহার থেকে আনা হতে পারে । বাঘিনীর পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তার স্বার্থেই এই তিনটি প্রশিক্ষিত কুনকি হাতিকে বক্সায় আনা হয়েছে । ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী ধাপে ধাপে বক্সা টাইগার রিজার্ভে কুনকি হাতির সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে ।"
উচ্ছ্বসিত বন্যপ্রাণী প্রেমীরা
এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের এক সমাজসেবী রাতুল বিশ্বাস বলেন, "পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের ট্রান্সফার দেখেছি, এবার হাতিরও বদলি হল । জলদাপাড়া থেকে ট্রান্সফার হয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভে এসেছে । বাঘ দিবসের দিন এই খবর আমাদের কাছে আরও খুশি এনে দিল । নতুনভাবে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার ৷ তার নজরদারির জন্য এই কুনকি হাতিগুলোকে আনা হয়েছে ৷ এটি খুবই আনন্দের ব্যাপার । নতুন অতিথি অর্থাৎ রয়্যাল বেঙ্গল বাঘিনী আসছে বক্সায় ৷ আমরা খুবই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বাসিত ।"
অন্যদিকে, বন্যপ্রাণী প্রেমী জয়দেব দে বলেন, "আমার দেখেছি যখন কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী আসেন, তার আগে তাঁর প্রহরীরা এসে উপস্থিত হন । তাঁর প্রহরীরা কিন্তু এলাকাগুলো এসে পরিদর্শন করেন । সে ক্ষেত্রে বাঘ আমাদের একটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ৷ সে আসছে ৷ তার আগে প্রহরীরা আসবে এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার । আমরা খুবই খুশি । প্রশিক্ষিত প্রহরীদের জলদাপাড়া থেকে আনা হয়েছে ।"
দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর বক্সায় আবারও বাঘ ফেরানোর যে ঐতিহাসিক উদ্যোগ শুরু হতে চলেছে, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে সারথি, বিত্তলা ও ভারতের আগমনকে । এখন গোটা বন দফতরের নজর 2 অক্টোবরের দিকে, যেদিন বক্সার জঙ্গলে সূচনা হতে পারে এক নতুন ইতিহাসের ।