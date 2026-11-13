এক রাতে ডুয়ার্সে তিনটি মৃত্যু, একদিকে দুর্ঘটনা; অন্যত্র দেহ উদ্ধার

এক রাতে ডুয়ার্সে তিনটি মৃত্যু, একদিকে দুর্ঘটনা; অন্যত্র দেহ উদ্ধার
Jalpaiguri Three Deaths : এর মধ্যে দেহ উদ্ধারের ঘটনা প্রথমে দুর্ঘটনা হিসেবে মনে করা হলেও পরে তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
Published : November 13, 2026 at 6:32 PM IST
মালবাজার, 13 নভেম্বর: এক রাতে প্রাণ গেল তিনজনের ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ডুয়ার্সে ৷ এর মধ্যে একটি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে দু'জনের। পাশাপাশি এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷
লাটাগুড়ি সংলগ্ন বিচাভাঙায় জঙ্গলের ধারে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় । বৃহস্পতিবার রাতে লাটাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজ পার করে কিছুটা এগিয়ে জঙ্গলের ধারে ওই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা । রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ বিষয়টি নজরে আসে তাঁদের । এরপর তাঁরাই পুলিশে খবর দেন । খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ি ও মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । শুক্রবার সকাল হতেই ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ ও তদন্ত শুরু করেছে ফরেনসিক দল ।
যুবকের দেহের পাশেই পড়েছিল একটি বাইক । ফলে প্রথমে পথ দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হলেও দেহের একাধিক ক্ষতচিহ্ন ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম রাজকুমার রায় (30)। তাঁর বাড়ি ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোপবাড়ি এলাকায় । তিনি পেশায় মুরগির ব্যবসায়ী ছিলেন ।
প্রাথমিক পর্বে দুর্ঘটনার কথা মনে করা হলেও পরবর্তীতে কিন্তু পুলিশ খুনের সাপেক্ষে বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ পায় ৷ এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
অন্যদিকে, মেটিলির একটি বিলাসবহুল রিসর্টে কাজ করতেন বুধনি ওরাওঁ । বৃহস্পতিবার রাতে ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ি পাননি । স্বভাবতই ফোনে স্বামীকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন । স্বামী রাজু ওরাওঁয়ের সঙ্গে স্কুটিতে রওনা দিতেই তীব্র গতিতে একটি বাইক এসে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ইংডং চা বাগানের ওরাওঁ দম্পতির ৷
ঘটনায় গুরুতর আহত বাইক চালক । যদিও তাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি । বর্তমানে ওই ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে । ঘটনার পরেই ইংডং চা বাগান এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ ভোক্তা বলেন, "এক রাতে এই দম্পতির প্রাণ চলে যাওয়ায় আমরা হতভম্ব । তাঁদের এক ছেলে এবং মেয়ের ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে ।"
গত বুধবার রাতেও মালবাজারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় শহরের 17 বছরের তরুণ আয়ুষ্মান রাহার । বারংবার দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে বাড়তি নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মাল মহকুমার পুলিশ আধিকারিক (SDPO) সুদীপ্ত সরকার ।