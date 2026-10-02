দুয়ারে পুর-নির্বাচন, কলকাতায় শুরু 3 দিনের 'সেবা সেতু শিবির'

দুয়ারে পুর-নির্বাচন, কলকাতায় শুরু 3 দিনের 'সেবা সেতু শিবির'
KMC Seba Setu Camp: ক্যাম্পে 15টি দফতর ও বিভাগের মোট 47টি পরিষেবা সম্পর্কিত সমস্যার সুরাহা ৷
Published : October 2, 2026 at 5:00 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: গান্ধি জয়ন্তী থেকে শুরু হল তিন দিনের 'সেবা সেতু শিবির' ৷ চলবে আগামী 4 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ তৃণমূল আমলের 'দুয়ারে সরকার'-এর ধাঁচে 'সেবা সেতু শিবির' শুরু করা হয়েছে ৷ এক ছাদের তলায় 15টি দফতর ও বিভাগের মোট 47টি পরিষেবা সম্পর্কিত সমস্যার সুরাহা মিলবে ৷ শুরুর দিনেই 'সেবা সেতু শিবিরে' উপচে পড়ছে নাগরিকদের ভিড় ৷
কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে মোট 157টি শিবির করা হবে ৷ প্রতি 3 থেকে 4টি ওয়ার্ডকে নিয়ে একটি করে ক্যাম্প হচ্ছে ৷ প্রতি শিবিরেই স্বাস্থ্যের বিষয়ে পরিষেবার জন্য টেবিল থাকছে ৷ এই শিবিরে কেন্দ্র থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে ৷ সরকারি কর্মীরাই পরিষেবা গ্রহণকারী বা উপভোক্তাদের আবেদনপত্র পূরণ করে দিচ্ছেন ৷
অনগ্রসর শ্রেণির ভাতা থেকে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পিএম সূর্য বীমা যোজনা, পিএম গরিব কল্যাণ ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা-1 পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে ৷ স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এছাড়াও গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে ৷ মূলত স্বাস্থ্য বীমা কিংবা বিভিন্ন ভাতাগুলির আবেদনকারীর সংখ্যাই বেশি নজর এসেছে ৷ ভিড় হচ্ছে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা স্ক্রিনিং-এর জন্যও ৷
কলকাতা কর্পোরেশনের সূত্রে খবর, প্রতি বরোতে এই তিন দিনে 3টি করে শিবির করা হবে ৷ এক একটি শিবির নূন্যতম 3-4 টি ওয়ার্ড নিয়ে করা হবে ৷ এই ক’দিনে ওয়ার্ডগুলোতে মাইকিং করে জানানো হবে যে তাদের এলাকায় কোথায় শিবির হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, দুর্গাপুজো মিটলেই কলকাতা ও হাওড়া মতো কর্পোরেশনের নির্বাচন ৷ ফলে তার আগেই নাগরিক পরিষেবা জনিত ক্ষোভ-বিক্ষোভ মিটিয়ে ফেলতে চাইছে কর্তৃপক্ষ ৷ যাতে আসন্ন নির্বাচনে সেই ক্ষোভের আঁচ ইভিএমে না-পৌঁছায় ৷ সেই লক্ষে তিন দিন ব্যাপি সেবা সেতু শিবির করা হচ্ছে ৷ অতীতে দুয়ারের সরকার মতো জনকল্যাণ শিবির হলেও, এতগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দফতর এবং এতগুলি পরিষেবা একছাতার তলায় আসেনি ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, " শিবিরের মাধ্যমে শহরের বহু নাগরিক উপকৃত হবেন ৷ এক ছাদের তলায় 47 রকমের পরিষেবা বা প্রকল্পের সমস্যার সমাধান মিলবে ৷ প্রথম দিন শহরের বিভিন্ন শিবিরে ভালোই ভিড় হয়েছে নাগরিকদের ৷ এখনই নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা যাবে না, কত মানুষের হাজিরা হবে ৷ আশা করছি নাগরিকদের সিংহভাগ, যাঁদের পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা আছে, তাঁদের সুরাহা হবে ৷"