রাজ আমলে শুরু ! বর্ধমানে তিনদিনের ঘুড়ির মেলা, ভিড় জমিয়েছেন ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরা

রাজ আমলে শুরু ! বর্ধমানে তিনদিনের ঘুড়ির মেলা, ভিড় জমিয়েছেন ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরা
তবে ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ, পৌষ সংক্রান্তির অনেক আগে থেকেই আকাশে ঘুড়ি উড়তে শুরু করতো । এখন সেই ঘুড়ি ওড়ানোর প্রবণতা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে ।
Published : January 15, 2026 at 9:39 PM IST
বর্ধমান, 15 জানুয়ারি: তখন বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন মহতাব চাঁদ । রাজা নিজে ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসতেন । সেই সময় মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে দামোদর নদের চরে বসতো ময়ূরপঙ্খি মেলা । আজ সেই মেলা পরিণত হয়েছে ঘুড়ির মেলাতে । মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখন বর্ধমানে তিনদিন ধরে চলে এই ঘুড়ির মেলা ।
আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রায় তিন মাস আগে থেকে দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যবসায়ীরা বর্ধমান শহরে দোকানঘর ভাড়া করে ঘুড়ির ব্যবসা করেন । তবে ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ, আগের তুলনায় ঘুড়ির চাহিদা কিছুটা হলেও কমেছে । এখনকার প্রজন্ম বেশি মোবাইলে মজেছে । ফলে মেলার কয়েকদিন বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলোতে ঘুড়ির ব্যবসা তেমন জমে না ।
ব্যবসায়ীদের কথা
মহম্মদ নাজির কলকাতার বাসিন্দা । বর্ধমানে দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি ঘুড়ির ব্যবসা করেন । তিনি বলেন, "আগের মতো ঘুড়ির চাহিদা এখন আর নেই । এই প্রজন্মের ছেলেরা বেশি মোবাইল ফোনে আসক্ত । তবে ঘুড়ির মেলার দিনে ভালো বাজার হয় ।"
আরেক ব্যবসায়ী সইফ আলি বলেন, "আগে মাস তিনেক আগে থেকেই ঘুড়ির চাহিদা অনেক বেশি ছিল । এখন ছেলেরা ঘুড়ি নিয়ে বেশি আগ্রহী নয় । ফলে ব্যবসা আগের মতো ভালো নয় ।" আরিফ শেখ বলেন, "আমি এই দোকানে কাজ করি । দিল্লির এক ব্যবসায়ী দোকান ভাড়া নিয়েছেন । ঘুড়ির চাহিদা থাকলেও আগের তুলনায় কিছুটা কম ।"
রাত জেগে ঘুড়ির মেলা
তবুও ঘুড়ির প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে অভিনব ভাবনায় ঘুড়ি তৈরি করছেন ব্যবসায়ীরা । আর নিত্য নতুন ডিজাইনের ঘুড়ি পেয়ে অনেকেই আবার হাতে লাটাই সুতো তুলে নেবেন বলে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা । ফলে বর্ধমান শহরের স্টেশন সংলগ্ন চৌধুরী বাজার, জেলখানা মোড়, বুড়ির বাগান, রানিগঞ্জ বাজার, তেঁতুলতলা বাজার, বিসি রোড, বিবেকানন্দ কলেজ মোড়-সহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ঘুড়ির দোকান চোখে পড়বে । মেলার সময় সারারাত ধরে হ্যালোজেন লাইট জ্বেলে চলছে ঘুড়ি বিক্রি । রাত যত বাড়ে ঘুড়ির কেনাবেচা ততই বাড়ে । কারণ, হাতের কাজ শেষ করে ঘুড়ি প্রেমী মানুষজন ঘুড়ি কিনতে ভিড় জমান ।
ঘুড়ির মেলার শুরুর ইতিহাস
শোনা যায়, সদরঘাটের দামোদরের চরে যে ঘুড়ির মেলা বসে তা বর্ধমান রাজার আমল থেকে শুরু হয় । তখন বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন মেহতাব চাঁদ । মকরসংক্রান্তির দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য রাজা বিদেশ থেকে ঘুড়ি আনাতেন । সেখানে রাজবাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াতেন রাজপরিবারের সদস্যরা । রাজবাড়ির সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও বর্ধমানে চলে তিনদিনের এই ঘুড়ির মেলা ।
এখন ঘুড়ি ওড়ানো এখানকার একটা সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে । ঘুড়ির দাম একলাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে । দাম বেড়েছে সুতো লাটাইয়েরও । দামের জন্য ঘুড়ি কম উড়লেও আকাশ কিন্তু একেবারে ফাঁকা নয় । তবে ঘুড়ির চাহিদা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে । তবে ঘুড়ির মেলায় অবশ্য সেই প্রভাব বোঝা যায় না । রাত জেগে ঘুড়ি কেনা, ভোর হতে না হতেই শুরু হয় ভোকাট্টা আওয়াজ ।
ঘুড়ির মেলার খুঁটিনাটি
তিনদিনের এই ঘুড়ির মেলায় প্রথম দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন বর্ধমান শহর জুড়ে বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ির ছাদ কিংবা বন্ধুরা একত্রিত হয়ে ঘুড়ি ওড়ান । পরের দিন অর্থাৎ পয়লা মাঘ ঘুড়ির মেলা হয় দামোদর নদের চরে । সেখানে রীতিমতো মেলা বসে । দেদার বিক্রি করে পাঁপড় ভাজা-জিলিপি থেকে আখ-শাঁকালু-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র । তৃতীয় দিনে ঘুড়ির মেলা বসে বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়ায় ।
ইতিহাসের গবেষক তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সর্বজিৎ যশ বলেন, "রাজ আমলে মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে রাজবাড়িতে বসতো ময়ূরপঙ্খি মেলা । এই ময়ূরপঙ্খি এক ধরনের লোকগান । এই ময়ূরপঙ্খি গানের লড়াই আসলে রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে গানের লড়াই । যারা এই গানের লড়াইতে জিততেন তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হতো । পাশাপাশি দামোদর নদের চরে সদরঘাটে বসতো ময়ূরপঙ্খি মেলা । বিভিন্ন গ্রাম থেকে গরুর গাড়িকে ময়ূরের পেখম দিয়ে সাজানো হতো । পরবর্তীকালে এই ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে । স্বাধীনতার পরে 1950 এর দশকে রাজ শাসনের অবসান ঘটে । সেই সময় থেকেই বন্ধ হয়ে যায় ময়ূরপঙ্খি মেলা । সেই জায়গায় শুরু হয় ঘুড়ির মেলা ।"