রাজ আমলে শুরু ! বর্ধমানে তিনদিনের ঘুড়ির মেলা, ভিড় জমিয়েছেন ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরা

তবে ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ, পৌষ সংক্রান্তির অনেক আগে থেকেই আকাশে ঘুড়ি উড়তে শুরু করতো । এখন সেই ঘুড়ি ওড়ানোর প্রবণতা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে ।

মকর সংক্রান্তি থেকে তিনদিনের ঘুড়ির মেলা বর্ধমানে
Published : January 15, 2026 at 9:39 PM IST

বর্ধমান, 15 জানুয়ারি: তখন বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন মহতাব চাঁদ । রাজা নিজে ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসতেন । সেই সময় মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে দামোদর নদের চরে বসতো ময়ূরপঙ্খি মেলা । আজ সেই মেলা পরিণত হয়েছে ঘুড়ির মেলাতে । মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে এখন বর্ধমানে তিনদিন ধরে চলে এই ঘুড়ির মেলা ।

আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রায় তিন মাস আগে থেকে দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যবসায়ীরা বর্ধমান শহরে দোকানঘর ভাড়া করে ঘুড়ির ব্যবসা করেন । তবে ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ, আগের তুলনায় ঘুড়ির চাহিদা কিছুটা হলেও কমেছে । এখনকার প্রজন্ম বেশি মোবাইলে মজেছে । ফলে মেলার কয়েকদিন বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলোতে ঘুড়ির ব্যবসা তেমন জমে না ।

ব্যবসায়ীদের কথা

মহম্মদ নাজির কলকাতার বাসিন্দা । বর্ধমানে দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি ঘুড়ির ব্যবসা করেন । তিনি বলেন, "আগের মতো ঘুড়ির চাহিদা এখন আর নেই । এই প্রজন্মের ছেলেরা বেশি মোবাইল ফোনে আসক্ত । তবে ঘুড়ির মেলার দিনে ভালো বাজার হয় ।"

ভিন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়েছেন

আরেক ব্যবসায়ী সইফ আলি বলেন, "আগে মাস তিনেক আগে থেকেই ঘুড়ির চাহিদা অনেক বেশি ছিল । এখন ছেলেরা ঘুড়ি নিয়ে বেশি আগ্রহী নয় । ফলে ব্যবসা আগের মতো ভালো নয় ।" আরিফ শেখ বলেন, "আমি এই দোকানে কাজ করি । দিল্লির এক ব্যবসায়ী দোকান ভাড়া নিয়েছেন । ঘুড়ির চাহিদা থাকলেও আগের তুলনায় কিছুটা কম ।"

ঘুড়ির মেলা

রাত জেগে ঘুড়ির মেলা

তবুও ঘুড়ির প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে অভিনব ভাবনায় ঘুড়ি তৈরি করছেন ব্যবসায়ীরা । আর নিত্য নতুন ডিজাইনের ঘুড়ি পেয়ে অনেকেই আবার হাতে লাটাই সুতো তুলে নেবেন বলে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা । ফলে বর্ধমান শহরের স্টেশন সংলগ্ন চৌধুরী বাজার, জেলখানা মোড়, বুড়ির বাগান, রানিগঞ্জ বাজার, তেঁতুলতলা বাজার, বিসি রোড, বিবেকানন্দ কলেজ মোড়-সহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ঘুড়ির দোকান চোখে পড়বে । মেলার সময় সারারাত ধরে হ্যালোজেন লাইট জ্বেলে চলছে ঘুড়ি বিক্রি । রাত যত বাড়ে ঘুড়ির কেনাবেচা ততই বাড়ে । কারণ, হাতের কাজ শেষ করে ঘুড়ি প্রেমী মানুষজন ঘুড়ি কিনতে ভিড় জমান ।

ঘুড়ির মেলায় খুদে সদস্যরাও

ঘুড়ির মেলার শুরুর ইতিহাস

শোনা যায়, সদরঘাটের দামোদরের চরে যে ঘুড়ির মেলা বসে তা বর্ধমান রাজার আমল থেকে শুরু হয় । তখন বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন মেহতাব চাঁদ । মকরসংক্রান্তির দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য রাজা বিদেশ থেকে ঘুড়ি আনাতেন । সেখানে রাজবাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াতেন রাজপরিবারের সদস্যরা । রাজবাড়ির সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও বর্ধমানে চলে তিনদিনের এই ঘুড়ির মেলা ।

অভিনব ভাবনায় ঘুড়ি তৈরি করছেন ব্যবসায়ীরা

এখন ঘুড়ি ওড়ানো এখানকার একটা সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে । ঘুড়ির দাম একলাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে । দাম বেড়েছে সুতো লাটাইয়েরও । দামের জন্য ঘুড়ি কম উড়লেও আকাশ কিন্তু একেবারে ফাঁকা নয় । তবে ঘুড়ির চাহিদা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে । তবে ঘুড়ির মেলায় অবশ্য সেই প্রভাব বোঝা যায় না । রাত জেগে ঘুড়ি কেনা, ভোর হতে না হতেই শুরু হয় ভোকাট্টা আওয়াজ ।

নিত্য নতুন ডিজাইনের ঘুড়ি মিলছে মেলায়

ঘুড়ির মেলার খুঁটিনাটি

তিনদিনের এই ঘুড়ির মেলায় প্রথম দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন বর্ধমান শহর জুড়ে বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ির ছাদ কিংবা বন্ধুরা একত্রিত হয়ে ঘুড়ি ওড়ান । পরের দিন অর্থাৎ পয়লা মাঘ ঘুড়ির মেলা হয় দামোদর নদের চরে । সেখানে রীতিমতো মেলা বসে । দেদার বিক্রি করে পাঁপড় ভাজা-জিলিপি থেকে আখ-শাঁকালু-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র । তৃতীয় দিনে ঘুড়ির মেলা বসে বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়ায় ।

ঘুড়ি কিনতে দোকানে দোকানে ভিড়

ইতিহাসের গবেষক তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সর্বজিৎ যশ বলেন, "রাজ আমলে মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে রাজবাড়িতে বসতো ময়ূরপঙ্খি মেলা । এই ময়ূরপঙ্খি এক ধরনের লোকগান । এই ময়ূরপঙ্খি গানের লড়াই আসলে রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে গানের লড়াই । যারা এই গানের লড়াইতে জিততেন তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হতো । পাশাপাশি দামোদর নদের চরে সদরঘাটে বসতো ময়ূরপঙ্খি মেলা । বিভিন্ন গ্রাম থেকে গরুর গাড়িকে ময়ূরের পেখম দিয়ে সাজানো হতো । পরবর্তীকালে এই ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে । স্বাধীনতার পরে 1950 এর দশকে রাজ শাসনের অবসান ঘটে । সেই সময় থেকেই বন্ধ হয়ে যায় ময়ূরপঙ্খি মেলা । সেই জায়গায় শুরু হয় ঘুড়ির মেলা ।"

সারারাত ধরে চলে ঘুড়ি বিক্রি

