নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে ডুবল পুলকার, মর্মান্তিক মৃত্যু 3 শিশুর

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে ডুবল পুলকার, মর্মান্তিক মৃত্যু 3 শিশুর
হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বাহিরা গ্রামের ঘটনা৷ দু’জন পড়ুয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন
Published : November 24, 2025 at 9:31 PM IST
উলুবেড়িয়া (হাওড়া), 24 নভেম্বর: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেল একটি পুলকার৷ মৃত্যু হল তিনজন পড়ুয়ার৷ তিনজনেরই বয়স 11-র কম৷ সোমবার এই দুর্ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়৷ এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ ওই তিন পড়ুয়ার পরিবার৷ ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে অন্য অভিভাবকদের মধ্যেও৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে৷ ঘটনাস্থল উলুবেড়িয়ার বাহিরা গ্রাম সংলগ্ন এলাকা৷ সেই সময় একটি পুলকার গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল৷ দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়৷ তার পর সেটি পড়ে যায় রাস্তার পাশের একটি পুকুরে৷
সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়৷ স্থানীয়রাই সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে নেমে উদ্ধার কাজ শুরু করেন৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়ির সামনে দু’জন পড়ুয়া বসেছিল৷ জানলার কাচ নামানো ছিল৷ তাই দু’জন কোনোমতে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পুকুর থেকে উঠে আসে৷ বাকি তিনজন পিছনের দিকে ছিল৷ তারা আর বের হতে পারেনি৷ গাড়িটি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ওই তিনজন পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়৷ তার পর পাঁচজন পড়ুয়াকেই উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়৷
হাসপাতালের চিকিৎসকরা দু’জন পড়ুয়াকে ভর্তি করে নেন৷ আপাতত তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন৷ তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে৷ বাকি তিনজন পড়ুয়া মৃত বলে চিকিৎসকরা জানান৷ মৃতদের মধ্যে দু’জন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী৷ মৃতদের বয়স, 11, 9 ও 7৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে আসে পুলিশ৷ গাড়িটি উদ্ধার করা হয়৷ পড়ুয়াদের ব্যাগ উদ্ধার করা হয়৷ পরিচয়পত্র দেখে স্কুল ও অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়৷ স্থানীয় এলাকাতেই বাড়ি ওই পাঁচজন পড়ুয়ার৷ মৃত তিন পড়ুয়ার পরিবারের সদস্য়রা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন৷ যে দু’জন পড়ুয়া চিকিৎসাধীন, তাদের বাড়ির সদস্যরা এখন আতঙ্কে-উদ্বেগের প্রহর গুনছেন৷
পুলিশ এখনই এই মুখ খুলতে নারাজ৷ তবে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিযেছে, গাড়িটি পরীক্ষা করা হচ্ছে৷ যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই দুর্ঘটনা, নাকি চালকের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ চালকের কোনও খোঁজ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি৷
উল্লেখ্য, এখন অধিকাংশ পড়ুয়ারাই পুলকারে স্কুলে যায়৷ অনেক সময়ই পুলকার চালকের বিরুদ্ধে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর অভিযোগ ওঠে৷ তার মধ্যে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই পুলকারে স্কুলে যাতায়াতে পড়ুয়ারা সত্যিই কতটা নিরাপদ, সেই প্রশ্ন তুলে দিল৷ এই ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই অনেক অভিভাবকই আতঙ্কিত৷