সীমান্ত পেরিয়ে মিষ্টি সম্পর্কের গল্প ! বাংলাদেশি কারিগরদের তৈরি খেজুর গুড়ের অপেক্ষায় বাংলার গ্রাম
Date palm jaggery artisans: দু'বছরের বিরহ কাটিয়ে ফিরলেন শিউলিরা, রাজশাহীর কারিগরের হাতযশে খেজুর গুড়ের গন্ধে মাতল গাজলডোবা । অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ।
Published : November 23, 2026 at 7:15 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 নভেম্বর: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপড়েন থামিয়ে ফের মিলনের স্বাদ । দুই বাংলার রাজনৈতিক দূরত্বের আঁচ লেগেছিল শীতের রসনাতেও । দু'বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে আসতে পারেননি খেজুর গুড়ের কারিগর আবদুর রহিম, মহম্মদ হুসেন আলিরা । ফলে জলপাইগুড়ির গাজলডোবার দুধিয়া গ্রামের মানুষও বঞ্চিত ছিলেন তাঁদের হাতের তৈরি খাঁটি খেজুর গুড়ের স্বাদ থেকে । এবার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই ফের ভিসা নিয়ে এপারে এসেছেন বাংলাদেশের রাজশাহীর তিন কারিগর । তাঁদের হাত ধরে দুধিয়া গ্রামে ফিরেছে শীতের চেনা গন্ধ, ভোরের ব্যস্ততা আর টাটকা খেজুর গুড়ের মিষ্টি স্বাদ ।
13 বছরের পুরনো টান, দু'বছরের বিচ্ছেদ
বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা থেকে প্রতি বছর শীতের মরসুমে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের গাজলডোবার দুধিয়া গ্রামে আসেন আবদুর রহিম । সঙ্গে থাকেন মহম্মদ হোসেন আলি ও মহম্মদ জিন্নাত আলি । দীর্ঘ 13 বছর ধরে এই গ্রামে এসে খেজুরের রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছেন রহিম । স্থানীয়দের কাছে তাই তাঁরা শুধু ভিনদেশি কারিগর নন, শীতের এক পরিচিত মুখ । কিন্তু 2024 সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দিল্লি ও ঢাকার সম্পর্কের অবনতির জেরে ভিসা না পাওয়ায় পর পর দু'বছর আসা হয়নি তাঁদের । থমকে গিয়েছিল বছরের পর বছরের এই যাতায়াত । শীত এসেছে, খেজুর গাছে রস জমেছে, কিন্তু দুধিয়ার মানুষের পাতে ওঠেনি রহিমের হাতের তৈরি সেই পরিচিত গুড় ।
ভোর চারটের অন্ধকারে শুরু হয় মিষ্টি তৈরির লড়াই
এবার ফের এসেছেন তিন কারিগর-আবদুর রহিম, মহম্মদ হোসেন আলি এবং মহম্মদ জিন্নাত । কাজের শুরু সেই ভোররাতে । ঘড়ির কাঁটা চারটে ছোঁয়ার আগেই খেজুর গাছের কাছে পৌঁছে যান তাঁরা । গাছের গায়ে বাঁধা হাঁড়িতে জমে থাকা রস সংগ্রহ করেন । প্রতিদিন গাজলডোবার দুধিয়া এলাকার প্রায় 100 থেকে 120টি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয় । সব মিলিয়ে দৈনিক প্রায় 250 থেকে 300 লিটার রস ওঠে । তার পর শুরু হয় জ্বাল দেওয়ার পালা । ধীরে ধীরে ফুটতে থাকা রস ঘন হয়ে তৈরি হয় সোনালি খেজুর গুড় । প্রতিদিন গড়ে 50 থেকে 60 কেজি গুড় তৈরি করেন তিন কারিগর ।
রসের গন্ধে সকাল, গুড়ের স্বাদে ফিরে পাওয়া শীত
সকাল হতেই দুধিয়া গ্রামের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে টাটকা খেজুর রস জ্বাল দেওয়ার মিষ্টি গন্ধ । সেই গন্ধ যেন শীতের আগমনের বার্তা নিয়ে আসে । গ্রামের মানুষও অপেক্ষা করে থাকেন কখন তৈরি হবে রহিমদের গুড় । কারণ, এলাকায় খেজুর গাছ থাকলেও গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে তা জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির কারিগর তেমন নেই । ফলে নিজেদের গাছের রস থেকেও গুড় তৈরির সুযোগ পান না অনেকে । রহিমরা এলে সেই অভাব মেটে । স্থানীয়দের খেজুর গাছের রসেই তৈরি হয় খাঁটি গুড় । কেউ নিজের পরিবারের জন্য কিনে নিয়ে যান, কেউ আবার গরম রুটির সঙ্গে সদ্য তৈরি গুড়ের স্বাদ নিতে হাজির হন কারিগরদের কাছে ।
এক গ্রামের রসনা, চার বাজারে বাংলাদেশের গুড়
শুধু দুধিয়া নয়, আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছেও রহিমদের গুড়ের চাহিদা রয়েছে । গাজলডোবা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং ওলাবাড়ি-সহ বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হয় তাঁদের তৈরি খেজুর গুড় । মহম্মদ জিন্নাত আলির কথায়, তাঁদের তৈরি গুড় স্থানীয় বাজারগুলিতে নিয়মিত বিক্রি হয় । অর্থাৎ, বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে আসা এই তিন কারিগরের হাতের মিষ্টি ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে । শীতের মরসুমে তাঁদের এই কাজই হয়ে ওঠে রুজি-রুটির অন্যতম ভরসা ।
'13 বছর ধরে আসছি, দু'বছর আসতে পারিনি'
আবদুর রহিমের কথায়, "আমি প্রতিবছরই শীতকালে ভারতে আসি । এখানে খেজুর গুড় বানানোর জন্য দীর্ঘ 13 বছর ধরে দুধিয়া গ্রামে আসছি । 2024 সাল থেকে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির কারণে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ভিসা পাওয়া যায়নি । তাই মাঝের দু'বছর আসতে পারিনি । এবার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই আমরা তিনজন এসেছি ।" তাঁর কথায়, প্রতিদিন প্রায় 120টি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন তাঁরা । সেই রস জ্বাল দিয়েই তৈরি হয় 50 থেকে 60 কেজি গুড় । স্থানীয়দের যেমন গুড় খেতে দেন, তেমনই বিক্রি করেও কিছুটা উপার্জন হয় ।
মহম্মদ হোসেন আলির কাছে এ বার গাজলডোবা নতুন কর্মস্থল । আগে তিনি ফালাকাটায় খেজুর গুড় তৈরির কাজ করতে আসতেন । এ বছরই প্রথম দুধিয়া গ্রামে এসেছেন । তাঁর কথায়, "এখানকার মানুষের সহযোগিতায় আমরা কাজ করতে পারছি ।" নতুন জায়গা হলেও গ্রামের মানুষের আন্তরিকতায় কাজের পরিবেশ সহজ হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
'রহিমরা আসে বলেই খাঁটি গুড় খেতে পাই'
গ্রামের বাসিন্দা উত্তর রায়ের কথায়, "বাংলাদেশ থেকে রহিমরা আসেন বলেই আমরা খাঁটি খেজুর গুড় খেতে পারি । আমাদের নিজেদের খেজুর গাছের রস দিয়েই ওঁরা গুড় বানিয়ে দেন । মাঝের দু'বছর রহিমরা আসেননি । তাই আমরা গুড় খেতে পাইনি । এবার আবার নিজেদের গাছের রসের গুড় খেতে পারছি । ওঁদেরও রোজগার হচ্ছে ।"
এই কয়েকটি কথাতেই যেন ধরা পড়েছে দুই বাংলার মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার ছবি । একদিকে স্থানীয়দের গাছ, অন্যদিকে বাংলাদেশের কারিগরদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা- দুইয়ের মেলবন্ধনেই তৈরি হচ্ছে শীতের মিষ্টি । গ্রামের মানুষের কাছে তা শুধু খাবার নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা এক সম্পর্কের স্বাদ ।
রাজনীতির দূরত্ব পেরিয়ে রসের টানে দুই বাংলা
দু'বছর আগে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যে যাতায়াতে ছেদ পড়েছিল, এবার ফের তা শুরু হয়েছে । ভিসা জটিলতা কাটিয়ে তিন কারিগরের ফিরে আসা তাই নিছক কাজের প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুই বাংলার মানুষের পরিচিত সাংস্কৃতিক ও খাদ্যাভ্যাসের টান । সীমান্তের দু'পারে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতে পারে, কূটনৈতিক সম্পর্কেও ওঠানামা হতে পারে । কিন্তু শীতের সকালে খেজুর রসের গন্ধ, নতুন গুড়ের স্বাদ কিংবা পরিচিত মানুষের জন্য অপেক্ষা- এসবের কোনও সীমান্ত নেই । গাজলডোবার দুধিয়া গ্রামে তাই এবার খেজুর গুড়ের হাঁড়িতে শুধু রস ফুটছে না, ফিরছে দু'বছরের পুরনো এক আন্তরিক সম্পর্কও ।