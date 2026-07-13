খাস কলকাতায় তরুণীকে যৌন হেনস্থা ! বন্ধুকে বাড়িতে ডেকে নির্যাতন ? গ্রেফতার 3
তদন্তে উঠে এসেছে, নির্যাতিতা এবং মূল অভিযুক্তের মধ্যে আগে থেকেই পরিচয় ছিল । পুলিশের দাবি, ঘটনার আগের রাতে তরুণী স্বেচ্ছায় ওই যুবকের বাড়িতে গিয়েছিলেন ।
Published : July 13, 2026 at 4:38 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: বারুইপুরে তরুণীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে রাজ্যজুড়ে যখন চর্চা তুঙ্গে, তার মধ্যেই খাস কলকাতায় প্রকাশ্যে এল এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ । দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানার বাচারপাড়া এলাকায় 22 বছরের তরুণীকে যৌন নির্যাতন, শ্লীলতাহানি এবং মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ । ধৃতদের কাছ থেকে নির্যাতিতার মোবাইল ফোনও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
পুলিশের দাবি, নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই দ্রুত তদন্ত শুরু করা হয় । অভিযোগ, গত রবিবার গভীর রাতে বাচারপাড়ার একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তরুণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয় । অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, সেই সময় উপস্থিত অন্য এক যুবক তরুণীর শ্লীলতাহানি করে । শুধু তা-ই নয়, তিন অভিযুক্ত মিলে তাঁর মোবাইল ফোনটিও কেড়ে নেয় ।
অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ । বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয় । তাঁদের কাছ থেকে নির্যাতিতার মোবাইল ফোনও উদ্ধার হয়েছে । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে ।
তদন্তে উঠে এসেছে, নির্যাতিতা এবং মূল অভিযুক্তের মধ্যে আগে থেকেই পরিচয় ছিল । পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার আগের রাতে তরুণী স্বেচ্ছায় ওই যুবকের বাড়িতে গিয়েছিলেন । পরদিন সকালে অভিযুক্তের আরও দুই বন্ধু সেখানে আসে । তবে তদন্তকারীদের দাবি, এখনও পর্যন্ত ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে সরাসরি ধর্ষণের অভিযোগে জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ মেলেনি । তবু তাঁদের ভূমিকা, ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কারণ এবং অভিযোগের প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল অগরওয়াল জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর আইন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ফরেনসিক তথ্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বয়ান মিলিয়ে ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে ।