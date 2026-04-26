আসানসোলে স্ত্রী-পুত্রের সামনে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার 3

আসানসোলে স্ত্রী-পুত্রের সামনে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার 3
এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ দাবি করেছে ।
Published : April 26, 2026 at 11:13 AM IST
আসানসোল, 26 এপ্রিল: আসানসোলের নব অনন্যা হাউসিং কমপ্লেক্সে স্ত্রী ও শিশুপুত্রের সামনে নির্মম ভাবে পিটিয়ে খুন করার ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হল । সিসিটিভি ফুটেজ থেকেই তাদের চিহ্নিত ক'রে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি ধ্রুব দাস জানিয়েছেন । তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ দাবি করেছে ।
শুক্রবার রাতে আসানসোল দক্ষিণ থানার সাউথ পুলিশ পোস্টের অন্তর্গত নব অনন্যা হাউসিং কমপ্লেক্সের গেটের বাইরে, ওই হাউসিং সোসাইটিরই বাসিন্দা দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়কে বেশ কয়েকজন বেধড়ক মারধর করে । পুলিশ জানিয়েছে, সেদিন গভীর রাতে দেবদীপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে আসছিলেন কোনও পার্টি থেকে । বার্নপুর রোডে ভগত সিং মোড়ের কাছে এক বাইক আরোহীর সঙ্গে তাঁর বচসা হয় । এরপর সেনর্যালে রোডে রেলের পাঁচপুলের কাছে আরও এক বাইক আরোহীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয় । সেখানে দেবদীপকে মারধরও করা হয় । এরপর নব অনন্যা কমপ্লেক্সের গেটের কাছে দেবদীপ পরিবারকে নিয়ে পৌঁছালে, বেশ কয়েকজন সেখানে পৌঁছে তাঁকে বেধড়ক মারতে থাকে ।
দেবদীপের স্ত্রী হাতজোড় ক'রে অনুরোধ করলেও মত্ত যুবকরা ছাড়েনি । অচেতন হয়ে পড়েন দেবদীপ । পুলিশের দাবি, দেবদীপও মদ্যপ ছিলেন । তাই পরিবারের লোকেরা ভেবেছিলেন নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে । ওই অবস্থায় বাড়িতেই রাখে । পরিবারের লোকেরা তাঁর শরীরের আঘাতের বিষয়টি বুঝতে পারেননি । শনিবার সকালে দেখা যায় বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে দেবদীপের ।
এই ঘটনায় দেবদীপের পরিবারের পক্ষ থেকে সিসিটিভি ফুটেজে চিনতে পেরে নির্দিষ্ট ভাবে রবিউল আলম ও শুভজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় । পুলিশ ওই দু'জন ছাড়াও আরও একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এখনও ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, "এই মামলাতে আমরা তিনজন অভিযুক্ত, যার মধ্যে দু'জনের নাম এফআইআর-এ আছে, তাদের গ্রেফতার করেছি । মৃত দেবদীপ এবং অভিযুক্ত রবিউল আলম দু'জনেই মদ্যপ ছিল । প্রাথমিক ভাবে মনে হয়েছে সেই কারণেই এই ঘটনা । পাশাপাশি দেবদীপের পরিবারের লোকেরা ওর কী টাইপের ইনজুরি আছে সেটা বুঝতে পারেনি । ওরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল ভেবেছে । সেই অবস্থায় ওঁকে নিয়ে বাড়ি চলে যায় । শনিবার দুপুর পর্যন্ত যখন তাঁর জ্ঞান আসেনি, তখন তাঁকে নিয়ে একটা প্রাইভেট হসপিটালে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁকে 'ব্রট ডেড' ঘোষণা করা হয় ।"
ডিসি, সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস আরও জানান, "আমরা ঘটনার কথা জানতে পেরেই তদন্ত শুরু করি । বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয় । সিসিটিভি ফুটেজ থেকে আমরা যে লোকগুলোকে চিহ্নিত করেছি, তাদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে । আরও কিছু লোককে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি, তাদের খোঁজ চলছে ।"
হাউসিং কমপ্লেক্সের নিরাপত্তারক্ষীদের অদ্ভুত আচরণ
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানান, "ঘটনার সময় হাউজিং কমপ্লেক্সের গেটের বাইরে যেটা হচ্ছিল, তখন বেশ কিছু সিকিউরিটি তাঁর হাউজিং কমপ্লেক্সের গেটেই ছিলেন, কিন্তু তাঁরা গেটটা খুলছিলেনই না, গেটটা বন্ধ করে রেখেছিলেন । এই নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকা এখন আমাদের তদন্তে আছে । আমরা এটা দেখার চেষ্টা করছি যে, তাঁদেরই হাউজিং কমপ্লেক্সের একজন বাসিন্দা যে বাইরে মার খাচ্ছে, অথচ নিরাপত্তারক্ষীরা দেখা স্বত্ত্বেও বাঁচাতে কেন গেল না বা গেট খুলে ভেতরে কেন ঢোকাল না, এটা কেন হল আমরা তদন্ত করে দেখছি ।"
কোনও রাজনৈতিক বিষয় নেই
গতকাল ঘটনার কথা সামনে আসতেই আসানসোল উত্তর বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী তথা ওই নব অনন্যা হাউসিং সোসাইটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ পুইতণ্ডী দাবি করেছিলেন, দেবদীপ তাঁর নাম করাতেই তাঁকে আরও বেশি মারধর করা হয় । কংগ্রেসের অনান্য নেতারাও দাবি করেন, দেবদীপ তাঁদের সমর্থক ছিলেন । কেউ কেউ তো বলেন, দেবদীপ নাকি কংগ্রেসে ভোট দেওয়ার কারণেই তাঁকে মারধর করা হয়েছে । এই ঘটনার পিছনে যারা আছে তারা সবাই স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানান, "এখনও পর্যন্ত আমরা যে তদন্ত করেছি, অভিযুক্তরা কোনও রাজনৈতিক দলীয় অফিসের কর্মী নয় । রাজনৈতিক কোনও মোটিভ এখনও পাওয়া যায়নি ।"