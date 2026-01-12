ETV Bharat / state

মোহালির কবাডি খেলোয়াড় খুনে বাংলা যোগ ! হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত

মোহালির কবাডি খেলোয়াড় খুনে তিন প্রধান অভিযুক্ত হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেফতার ৷ অভিযুক্তদের কাছ থেকে হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ৷

Howrah police arrest three
প্রতীকী চিত্র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 9:11 PM IST

হাওড়া, 12 জানুয়ারি: হাওড়া স্টেশনে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ধরা পড়ল পঞ্জাবের মোহালির কবাডি খেলোয়াড় খুনে তিন প্রধান অভিযুক্ত ৷ ধৃতরা হল তরণদীপ সিং (28), করণ পাঠক (21) এবং আকাশদীপ সিং (22) ।

গত 15 ডিসেম্বর মোহালিতে মাথায় গুলি করে খুন করা হয় কবাড়ি খেলোয়াড় কানওয়ার দিগ্বিজয় সিং-কে ৷ তিনি রানা বালাচৌর নামে পরিচিত ছিলেন ৷ পঞ্জাব পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছে, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে এদের খুঁজছিলাম। হাওড়ায় তারা অবস্থান করছে বলে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয় ।" অভিযুক্তদের কাছ থেকে হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ।

তিন জনের বিরুদ্ধে মোহালির আদালতে খুনের মামলা দায়ের হয়েছে । কয়েকদিন ধরে তিন অভিযুক্ত পালিয়ে পুলিশের নজর এড়ানোর চেষ্টা করছিল । সোমবার হাওড়ার স্টেশনে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিন অভিযুক্তকে ধরে। ধৃতদের এদিন হাওড়া আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হলে, বিচারক তাদের তিন দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন । তাদের পঞ্জাবে নিয়ে গিয়ে মোহালির আদালতে পেশ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷

কবাড়ি খেলোয়াড় কানওয়ার দিগ্বিজয় সিং (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, তিন অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গ্যাংটক এবং কলকাতা-সহ নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। শেষমেশ তারা কয়েকদিন কলকাতায় গা-ঢাকা দিয়েছিল বলে খবর। সে সময়ে কলকাতা পুলিশের STF-এর নজরে পড়ে যায় এই তিনজন ৷ তদন্তকারীরা জানতে পারেন, রবিবার রাতে তিন অভিযুক্ত হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল । শেষ মুহূর্তে খবর পেয়ে এসটিএফ সতর্ক করে গোলাবাড়ি থানার পুলিশকে। সেই মতো পুলিশ কর্মীরা হাওড়া স্টেশনের বাইরে সাদা পোশাকে ঘুরছিলেন ৷ তিন অভিযুক্ত টাকা তোলার জন্য এটিএমে গেলে পুলিশ তাদের পাকড়াও করে। মোহালির পুলিশ জানিয়েছে, "এ ধরনের হত্যার জন্য কেউই আর নিরাপদ থাকবে না। আইন নিজের কাজ করবে। আমরা সবাইকে দেখাব, নিয়ম ভাঙলে শাস্তি পেতে হবেই ।"

গত 15 ডিসেম্বর পঞ্জাবের মোহালিতে ম্যাচ চলাকালীন খুন হন কবাডি খেলোয়াড় রানা বালাচৌরিয়া। সেলফি তোলার কথা বলে কাছাকাছি এসেই রানাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। কবাডি খেলোয়াড় খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ । এই ঘটনার পর মোহালির খেলোয়াড়-সহ সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয় । স্থানীয় প্রশাসন সতর্কতা অবলম্বন করেছে, যাতে কোনও ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা না-ঘটে । পুলিশের আশা, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পর খুনের চক্র এবং অন্যান্য সহযোগীরা শীঘ্রই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে । স্থানীয় মানুষও পুলিশের তৎপরতা দেখে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এবার কবাডি খেলোয়াড় খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করা হল ৷

