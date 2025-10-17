রাজস্থানে খুন করে কলকাতায় গা ঢাকা ! স্থানীয়দের তৎপরতায় ধৃত 3 ; অধরা 1

রাজস্থানে খুন করে কলকাতায় গা ঢাকা ! স্থানীয়দের তৎপরতায় ধৃত 3 ; অধরা 1
বহিরাগত তিনজনকে এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে থানায় জানিয়েছিলেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতাতেই গ্রেফতার রাজস্থানের তিন অপরাধী ৷ পলাতক এক ৷
Published : October 17, 2025 at 11:05 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: রাজস্থানের তদন্তকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতায় লুকিয়েও শেষমেশ ধরা পড়ল খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত তিন । বৃহস্পতিবার দুপুরে ফুলবাগান থানার পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে । পলাতক একজন ৷ তার খোঁজে চলছে তল্লাশি ৷
সূত্রের খবর, খুনে অভিযুক্ত মোট চারজন ৷ তার মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হলেও পালাতে সক্ষম হয় এক অপরাধী ৷ ধৃত তিনজনই রাজস্থানের দিদওয়ানা জেলার কুচামান থানার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । তাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে মামলা রুজু আছে সেখানে । তদন্তকারীদের চোখে ধুলো দিতে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা ৷ কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ফুলবাগান এলাকায় তিনজন অপরিচিত যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের । কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, আরও একজন একটি বহুতলের কার্নিশ থেকে নামার চেষ্টা করছে । সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নজরে আসে এলাকার বাসিন্দাদের । সন্দেহ আরও বাড়ে । তাঁরা খবর দেন ফুলবাগান থানায় ।
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । অভিযুক্তরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে । শুরু হয় তাড়া ও পাল্টা তাড়ার খেলা — প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে উত্তেজনা । অবশেষে পুলিশ তিনজনকে ধরে ফেলে । পালিয়ে যায় একজন ৷ এরপর ধৃতদের থানায় নিয়ে গিয়ে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, এলাকায় বহিরাগতদের দেখে সন্দেহ হয়েছিল তাদের । পরে তাঁরা দেখতে পান ওই বহিরাগত দলের আরও একজন এলাকার একটি আবাসনের কার্নিশ থেকে নামার চেষ্টা করছে । এরপরে এলাকার বাসিন্দারা খবর দেন স্থানীয় থানায় ।
প্রাথমিকভাবে ধৃতরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ । কেউ নিজেদের শ্রমিক, কেউ বা ব্যবসায়ী পরিচয় দেয় । তবে দীর্ঘ জেরার পর তাদের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে । প্রকাশ্যে আসে আসল পরিচয় ৷ তারা রাজস্থানের দিদওয়ানা জেলার বাসিন্দা এবং কুচামান থানায় খুনের মামলায় অভিযুক্ত ।
এই বিষয় কলকাতা পুলিশের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "স্থানীয়দের তৎপরতায় বড় অপরাধীদের আমরা ধরতে পেরেছি । রাজস্থান পুলিশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে ।" কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃতদের সমস্ত নথি ও তথ্য রাজস্থানের নির্দিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছে ।
সূত্রের খবর, রাজস্থান পুলিশের তরফে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে । তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে, ধৃত তিনজন বহুদিন ধরেই পলাতক ছিল । সেই রাজ্যের পুলিশ তাদের দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিল । সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রাজস্থান পুলিশ খুব শীঘ্রই কলকাতায় এসে হেফাজতে থাকা তিন অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিতে পারে ।
বর্তমানে ধৃতদের ফুলবাগান থানায় রাখা হয়েছে । ঘটনার তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ । শহরে কীভাবে আশ্রয় নিয়েছিল অপরাধীরা, কে বা কারা সাহায্য করেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রাজ্য পেরিয়ে অপরাধীদের শহরে প্রবেশে প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও ঘিরে ।