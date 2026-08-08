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এসআইআর ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিকে হুমকি, নিরাপত্তা বাড়াতে হাইকোর্টে আর্জি জানাতে বলল শীর্ষ আদালত

আবেদনে জানান, সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে । সেজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিক শীর্ষ আদালত।

SC
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 10:16 AM IST

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কলকাতা 8 অগস্ট : এসআইআর আপিল ট্রাইব্যুনালে কর্মরত এক বিচারপতির নিরাপত্তা বাড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে দরবার করতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। তালিকা থেকে নাম যাতে বাদ না পড়ে, তার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতীকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর পুত্র শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ আবেদন খতিয়ে দেখার পর কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করেছে অনিন্দিতার নিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে ।

অনিন্দিতার পুত্র আইনজীবী অনন্য কান্তি রায় সরস্বতী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আবেদনে তিনি জানান, সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে । সেজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক তাঁর জন্য । এবং একটি নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিক শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, এসআইআর ট্রাইব্যুনালে আপিলের নিষ্পত্তি ও বিচারাধীন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলার জন্যই এই হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 22 এপ্রিল 2026 ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পথে বিচারপতি অনিন্দিতা সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। পুলিশ সেটিকে পরিকল্পিত ঘটনা বলে উল্লেখ করে ৷ আবেদনে অভিযোগ করা হয়, এর কয়েক দিন পর 30 এপ্রিল অনিন্দিতার রাজারহাটের বাসভবনে 'স্পিড পোস্ট' এ হাতে লেখা একটি হুমকি চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৷ তারপরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ।
আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, পরবর্তী সময়ে আবেদনকারীর কলকাতার বাসভবনেও প্রায় হুবহু হুমকি-চিঠি পাঠানো হয়। এসআইআর আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়িত্ব পালনকালে ভোটার তালিকায় মুসলিমদের নাম অন্তর্ভুক্ত না করা হলে বিচারপতি অনিন্দিতা ও তাঁর পরিবারকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে দাবি। সেজন্য সশস্ত্র পুলিশি নিরাপত্তা এবং তদন্তভার কোনও নিরপেক্ষ সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা, অথবা আদালতের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠনের আর্জি জানানো হয় আবেদনে।
তবে, সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়েছে।

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SIR TRIBUNAL JUDGE

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