লাগাতার ধর্ষণের পর হুমকি! 2 মাস পর গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার, প্রশ্নের মুখে পুলিশ

লাগাতার ধর্ষণের পর হুমকি! 2 মাস পর গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার, প্রশ্নের মুখে পুলিশ
Published : May 31, 2026 at 3:08 PM IST
দুর্গাপুর, 31 মে: পুলিশের পরিচয় ও প্রভাব খাটিয়ে এক মহিলাকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ এবং সেই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে । অভিযোগের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত চিরঞ্জিত সাহাকে । দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার বিদ্যাসাগর পল্লির বাসিন্দা ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই জনমানসে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ অভিযোগ দায়েরের পরই পদক্ষেপ না করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের 28 এপ্রিল এক মহিলা দুর্গাপুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি দাবি করেন, 2025 সালের অক্টোবর মাস থেকে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে । শুধু তাই নয়, ঘটনার কথা কাউকে জানালে সেই সম্পর্কের ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্গাপুর মহিলা থানার পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে । ধর্ষণ, হুমকি, আঘাত, প্রতারণা-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে মামলা দায়ের হয় । তদন্তের পর কোকওভেন থানা এলাকার বিদ্যাসাগর পল্লী থেকে শনিবার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ।
ঘটনাটি সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও । নির্যাতিতার পক্ষের আইনজীবী রতন কুমার সিং অভিযোগ করেন, অভিযোগ দায়েরের পর প্রায় দু'মাস কেটে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়নি । তাঁর কথায়, "সিভিক ভলান্টিয়ার ওই মহিলাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে । ভয় দেখানো হয়েছিল, কাউকে কিছু জানালে ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় । অভিযুক্ত নিজেকে প্রভাবশালী বলেও পরিচয় দিয়েছিল ৷ আতঙ্কে ওই মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন । অভিযোগ দায়েরের এতদিন পর গ্রেফতারি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তারই প্রমাণ ।"
আইনজীবীর দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক । তবে পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে জেলা পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷ তবে পুলিশ সূত্রের দাবি, তদন্তে সম্ভাব্য সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷