উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী পুজোর আমেজ, হচ্ছে কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা
দক্ষিণ দিনাজপুরে শতাব্দী প্রাচীন বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজোর আগে দম ফেলার ফুরসৎ নেই বাতাসা, নকুলদানা ও কদমা প্রস্তুতকারীদের ।
Published : November 5, 2025 at 2:31 PM IST
বালুরঘাট, 5 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজো আগামী শুক্রবার । পুজোর আগে নাওয়া-খাওয়া ভুলে এখন বাতাসা আর কদমা বানাতে ব্যস্ত কারিগররা । শতাব্দী প্রাচীন বোল্লা রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষে আগত দর্শনার্থীদের কাছে পুজোর ভোগ বিক্রির জন্য পুরোদমে চলছে কাজ । মালদা জেলা থেকে কারিগররা এসে বোল্লা মেলা প্রাঙ্গণে অস্থায়ী কারখানা বানিয়ে তৈরি করছেন কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা, কদমা ও খাজা ৷
প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে । রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা এলাকায় সাড়ে সাত হাত উচ্চতার রক্ষাকালী পুজো হয় । চারশো বছরের প্রাচীন এই কালীপুজোয় তিনদিনের মেলাও বসে ।
পুজোর সারাদিন তো বটেই, রাতভর কয়েক লক্ষ ভক্ত বা পুণ্যার্থীর ভিড়ে গমগম করে গোটা এলাকা ৷ যার ব্যতিক্রম হবে না এবারও । আর সেই ভক্তদের জন্যই পুজোর প্রধান ভোগ খাজা, বাতাসা বস্তা ভরে তৈরি হচ্ছে । এদিন সকাল থেকেই মায়ের পুজো দিতে মন্দিরে হাজির হয়েছেন অগনিত ভক্ত ।
আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লায় রক্ষাকালী পুজো । পুজোর দিনে এখানে উপস্থিত হন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষের পাশাপাশি অসম, বাংলাদেশ, বিহার এমনকি নেপালের বাসিন্দারাও । লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এখানে । দর্শনার্থীদের পুজোর উপকরণ বাতাসা, কদমা, খাজা তৈরি করার পাশাপাশি ভালো ব্যবসা হবে বলে আশা করছেন কারিগররা ৷
ব্যবসায়ী অমৃত মহন্ত জানান, "পুজোর সময় হাজার হাজার কুইন্টাল বাতাসা নিমেষে বিক্রি হয়ে যায় । সেই জোগান দিতে যাতে সমস্যায় পড়তে না-হয়, সেজন্য আগে ভাগেই শুরু হয়েছে কাজ ৷ পুজোর অন্তত দিন দশেক আগে থেকেই বাতাসা তৈরি শুরু হয়েছে । প্রায় 25 বছর ধরে এই মেলায় আসছি । প্রচণ্ড ভিড় হয় ৷ বিশেষ করে কার্তিক মাসের মেলার সময় ভিড় বেশি হয় । আশা করছি, এবারও প্রচুর দর্শনার্থী আসবেন এবং ব্যবসা ভালো হবে ।"
মালদা থেকে আগত বাতাসা প্রস্তুতকারক দুলাল মহন্ত জানান, "30 বছর ধরে বোল্লা মেলায় আসছি ভক্তদের কাছে ৷ দেশ বিদেশ থেকে এই মেলায় ভক্তরা আসেন । কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা ও নকুলদানা বিক্রি হয় । যদিও এবার অকালবৃষ্টিতে আমার অনেক জিনিসপত্রের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে । তবু আশা করছি, এবার মেলা খুব ভালো হবে ।"