উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী পুজোর আমেজ, হচ্ছে কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা

দক্ষিণ দিনাজপুরে শতাব্দী প্রাচীন বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজোর আগে দম ফেলার ফুরসৎ নেই বাতাসা, নকুলদানা ও কদমা প্রস্তুতকারীদের ।

উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী পুজোর আমেজ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 2:31 PM IST

বালুরঘাট, 5 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজো আগামী শুক্রবার । পুজোর আগে নাওয়া-খাওয়া ভুলে এখন বাতাসা আর কদমা বানাতে ব্যস্ত কারিগররা । শতাব্দী প্রাচীন বোল্লা রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষে আগত দর্শনার্থীদের কাছে পুজোর ভোগ বিক্রির জন্য পুরোদমে চলছে কাজ । মালদা জেলা থেকে কারিগররা এসে বোল্লা মেলা প্রাঙ্গণে অস্থায়ী কারখানা বানিয়ে তৈরি করছেন কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা, কদমা ও খাজা ৷

প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে । রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা এলাকায় সাড়ে সাত হাত উচ্চতার রক্ষাকালী পুজো হয় । চারশো বছরের প্রাচীন এই কালীপুজোয় তিনদিনের মেলাও বসে ।

বোল্লা রক্ষাকালী পুজোর জন্য তৈরি হচ্ছে কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুজোর সারাদিন তো বটেই, রাতভর কয়েক লক্ষ ভক্ত বা পুণ্যার্থীর ভিড়ে গমগম করে গোটা এলাকা ৷ যার ব্যতিক্রম হবে না এবারও । আর সেই ভক্তদের জন্যই পুজোর প্রধান ভোগ খাজা, বাতাসা বস্তা ভরে তৈরি হচ্ছে । এদিন সকাল থেকেই মায়ের পুজো দিতে মন্দিরে হাজির হয়েছেন অগনিত ভক্ত ।

হচ্ছে কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা (নিজস্ব চিত্র)

আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লায় রক্ষাকালী পুজো । পুজোর দিনে এখানে উপস্থিত হন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষের পাশাপাশি অসম, বাংলাদেশ, বিহার এমনকি নেপালের বাসিন্দারাও । লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এখানে । দর্শনার্থীদের পুজোর উপকরণ বাতাসা, কদমা, খাজা তৈরি করার পাশাপাশি ভালো ব্যবসা হবে বলে আশা করছেন কারিগররা ৷

ঘুম উড়েছে কারিগরদের (নিজস্ব চিত্র)

ব্যবসায়ী অমৃত মহন্ত জানান, "পুজোর সময় হাজার হাজার কুইন্টাল বাতাসা নিমেষে বিক্রি হয়ে যায় । সেই জোগান দিতে যাতে সমস্যায় পড়তে না-হয়, সেজন্য আগে ভাগেই শুরু হয়েছে কাজ ৷ পুজোর অন্তত দিন দশেক আগে থেকেই বাতাসা তৈরি শুরু হয়েছে । প্রায় 25 বছর ধরে এই মেলায় আসছি । প্রচণ্ড ভিড় হয় ৷ বিশেষ করে কার্তিক মাসের মেলার সময় ভিড় বেশি হয় । আশা করছি, এবারও প্রচুর দর্শনার্থী আসবেন এবং ব্যবসা ভালো হবে ।"

পুজো প্রধান ভোগ বাতাসা, নকুলদানা, খাজা (নিজস্ব চিত্র)

মালদা থেকে আগত বাতাসা প্রস্তুতকারক দুলাল মহন্ত জানান, "30 বছর ধরে বোল্লা মেলায় আসছি ভক্তদের কাছে ৷ দেশ বিদেশ থেকে এই মেলায় ভক্তরা আসেন । কয়েক হাজার কুইন্টাল বাতাসা ও নকুলদানা বিক্রি হয় । যদিও এবার অকালবৃষ্টিতে আমার অনেক জিনিসপত্রের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে । তবু আশা করছি, এবার মেলা খুব ভালো হবে ।"

বস্তা ভরে নকুলদানা তৈরি হচ্ছে (নিজস্ব চিত্র)
উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজো (নিজস্ব চিত্র)

ETV Bharat Logo

