শহরজুড়ে মরণফাঁদ, 4 হাজার 'বিপজ্জনক' বাড়ি ! ভাড়াটে-মালিকের টানাপোড়েনে ঝুলছে প্রাণ

শহরজুড়ে মরণফাঁদ, 4 হাজার 'বিপজ্জনক' বাড়ি ! ভাড়াটে-মালিকের টানাপোড়েনে ঝুলছে প্রাণ
Century-old Buildings in Kolkata: এক সময় যেগুলি ছিল শহরের বনেদি পরিবারের পরিচয়, সময়ের সঙ্গে এখন তা পরিণত হয়েছে বিপদের ঠিকানায় । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 25, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: কোথাও দেওয়ালজুড়ে চওড়া ফাটল । কোথাও সিঁড়ির একাংশ ভেঙে ঝুলছে । আবার কোথাও ছাদ থেকে খসে পড়ছে চাঙড় । বাইরে থেকে দেখলে বোঝাই যায়, বাড়িটি আর বসবাসের উপযুক্ত নয় । তবু সেই বাড়িরই কোনও ঘরে সংসার, কোনও ঘরে দোকান, কোথাও আবার বছরের পর বছর চলছে ব্যবসা । মাথার উপর বিপদ জেনেও সরে যাওয়ার উপায় নেই । কারণ, এই বাড়িই তাঁদের ঠিকানা, কারও আবার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ।
কলকাতার অলিগলি থেকে বড় রাস্তা- শহরের নানা প্রান্তে এমন বাড়ির সংখ্যা কমবেশি 4 হাজার । পুরনিগম সূত্রের খবর, তার মধ্যে সাতশোরও বেশি বাড়িকে অতি 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । কয়েকশো বছরের পুরনো বাড়ি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে শতবর্ষ পেরনো বহু বাড়ি । বর্ষা এলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে । বৃষ্টির জল পুরনো দেওয়ালের ভিতরে ঢুকে কাঠামো দুর্বল করে । তার পর কখন যে চাঙড়, বারান্দা কিংবা দেওয়ালের অংশ আছড়ে পড়বে, তার নিশ্চয়তা থাকে না ।
প্রশ্ন উঠছে, এত বিপজ্জনক বাড়ি দিনের পর দিন টিকে থাকে কী করে ? কেনই বা ভেঙে নতুন করে তৈরি করা যাচ্ছে না ? উত্তর খুঁজতে গেলে সামনে আসে কলকাতার পুরনো বাড়ির দীর্ঘ আইনি জটিলতা । কোথাও বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া বিবাদ, কোথাও শরিকি মামলা, কোথাও Rent Control-এর নিয়ম, কোথাও আবার আদালতে মামলা বছরের পর বছর ঝুলে রয়েছে । ফলে বাড়িটি ভেঙে নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে ।
কলকাতার উত্তর অংশে এই সমস্যার ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি বলে পুরনিগম সূত্রের খবর । শ্যামবাজার, হাতিবাগান, বাগবাজার-সহ উত্তর কলকাতার বহু এলাকায় এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশ আমল বা তারও আগের সময়ের বাড়ি । এক সময় যেগুলি ছিল শহরের বনেদি পরিবারের পরিচয়, সময়ের সঙ্গে সেগুলির অনেকগুলিই পরিণত হয়েছে বিপদের ঠিকানায় ।
কলকাতা পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ারেরা বাড়ির কাঠামো, দেওয়ালের ফাটল, ছাদ, সিঁড়ি-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে বিপজ্জনক ঘোষণা করেন । কোথাও মেরামতির পরামর্শ দেওয়া হয় । আবার কোনও বাড়ির অংশ ভেঙে পড়লে সেটিকে 'অতি বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করে বাসিন্দাদের অন্যত্র সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । কিন্তু সেই 'অন্যত্র'টাই বা কোথায় ?
শিবব্রত কবিরাজ এমনই একটি পুরনো বাড়ির বাসিন্দা । তাঁর কথায়, "বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই । এক বার সারাতে গিয়েছিলাম, ভাড়াটিয়ারা বাধা দেন । বাড়ির একটা বড় অংশ তাঁদের দখলে । বিপজ্জনক বাড়ির বোর্ডও লাগানো হয়েছিল । পরে সেটি আর দেখতে পাইনি । বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ । ভেঙে পড়লে তখন আর কী করার থাকবে ?" তাঁর দাবি, সরকার এমন ব্যবস্থা করুক যাতে পুরনো বাড়ির বাসিন্দারা নিরাপদ জায়গায় যেতে পারেন ।
তাপস মিত্রের গল্প আরও কঠিন । তাঁর দাবি, বাড়িটির বয়স প্রায় 100 বছর । পরিবারের চার জন সেখানে থাকেন। আয় বলতে নীচের একটি জেরক্সের ব্যবসা । কিন্তু ছাদ থেকে জল পড়ে সেই ব্যবসাও প্রায় বন্ধ । বাড়ি বাঁচাতে বহুবার মেরামতি করেও আর সামলাতে পারছেন না । এক প্রোমোটারের হাতে বাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও কাজ এগোয়নি । তাঁর কথায়, "যে কোনও সময় চাঙড় খুলে পড়ছে । এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ারও উপায় নেই । আমরা নিজেরাই শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন । একটা দোকান থেকে 300 টাকা ভাড়া পাই । সেই টাকায় বিদ্যুৎ, কর, সংসার- কীভাবে চলবে ?"
অন্যদিকে বাড়ির মালিকদের বক্তব্য, তাঁরা চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার করতে পারছেন না । ক্যালকাটা হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার রক্ষিতের অভিযোগ, পুরনো Rent Control ব্যবস্থাই সমস্যার অন্যতম কারণ । তাঁর যুক্তি, কোথাও নামমাত্র ভাড়ায় (30 টাকা) বহু বছর ধরে দোকান বা বাড়ি ব্যবহার হচ্ছে । সেই ভাড়ার টাকায় পুরনো বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তোলা সম্ভব নয় । তাঁর প্রশ্ন, কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ি সংস্কার করার পরে যদি সেই অর্থ ফেরত পাওয়ার কোনও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা না থাকে, তা হলে মালিক কেন বিনিয়োগ করবেন ?
তাঁর দাবি, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন বদলানো প্রয়োজন । শুধু অতিরিক্ত Floor Area Ratio বা FAR দেওয়ার ঘোষণা করলেই সমস্যা মিটবে না । বাড়ি সংস্কারের টাকা কোথা থেকে আসবে, ভাড়াটিয়াকে কীভাবে পুনর্বাসন করা হবে, মালিকের সম্পত্তির অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে- সব দিক একসঙ্গে দেখতে হবে ।
সমস্যার কথা অস্বীকার করছেন না পুরনো কলকাতার বহু বাড়ির মালিকও । কলকাতার প্রাক্তন মেয়র গোবিন্দ চন্দ্র দে-র শ্যামবাজারের বাড়িও দীর্ঘদিন ধরে আইনি জটিলতা এবং ভাড়াটিয়া সমস্যার কারণে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে বলে তাঁর পরিবারের দাবি । তাঁর পুত্র সুজয় দে-র কথায়, "পুরনিগম কর বাড়াচ্ছে । কিন্তু বহু পুরনো ভাড়াটিয়া এখনও সেই পুরনো ভাড়াতেই রয়েছেন । মালিক যদি কোনও আয়ই না পান, তা হলে বাড়িতে নতুন করে টাকা ঢালবেন কেন ? আইনে মালিকের স্বার্থও সুরক্ষিত হওয়া দরকার ।"
অতীতে কলকাতা পুরনিগম এই সমস্যা কাটাতে কিছু পদক্ষেপের রাস্তা খুলেছিল । বাড়িওয়ালা নিজে সংস্কার করলে অতিরিক্ত FAR দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় । আবার মালিক-ভাড়াটিয়া বিবাদের কারণে সংস্কার সম্ভব না-হলে তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ প্রোমোটারের মাধ্যমে বাড়ি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছিল । নতুন নির্মাণে মালিক ও ভাড়াটিয়া- দু'পক্ষের জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পরিকল্পনাও ছিল । কিন্তু বাস্তবে সেই ব্যবস্থার সুফল খুব বেশি মেলেনি ।
কারণ, এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে আস্থার প্রশ্নও । পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বহুতল তৈরির নামে বেআইনি দখল, জমি দখল কিংবা প্রোমোটিং নিয়ে নানা অভিযোগের কারণে অনেক মালিক ও ভাড়াটিয়া তৃতীয় পক্ষের হাতে বাড়ি তুলে দিতে ভয় পান । ফলে যে বাড়ি ভেঙে নতুন করে তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেটিই থেকে যায় পুরনো কাঠামোয়। সময়ের সঙ্গে আরও দুর্বল হয় ।
শহরের এই বিপজ্জনক বাড়ির সমস্যা যে শুধুই বাড়িওয়ালা বনাম ভাড়াটিয়ার সমস্যা নয়, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও । তাঁর কথায়, "এটা বাস্তব সমস্যা । গরিব মানুষ শখ করে ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িতে থাকেন না । প্রয়োজনে তাঁদের সরিয়ে বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করতে হবে । তার জন্য সরকারকে প্রয়োজন হলে আলাদা প্রকল্প করতে হবে ।"
অর্থাৎ, আইনের ফাঁক, সম্পত্তির মালিকানা, ভাড়াটিয়ার অধিকার, পুনর্বাসন এবং অর্থের জোগান- সব মিলিয়েই তৈরি হয়েছে কলকাতার পুরনো বাড়ির এই জট । একদিকে মালিক বলছেন, নামমাত্র ভাড়ায় কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়, অন্যদিকে ভাড়াটিয়ার বক্তব্য কয়েক প্রজন্ম ধরে থাকা বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের নেই । মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিপজ্জনক বাড়ি- প্রতিদিন একটু একটু করে আরও জীর্ণ হচ্ছে ।
পুরনিগমের হিসাবে 4 হাজারের কাছাকাছি বিপজ্জনক বাড়ি । তার মধ্যে সাতশোরও বেশি অতি বিপজ্জনক । সংখ্যাটা শুধুই পরিসংখ্যান নয় । প্রতিটি বাড়ির ভিতরে রয়েছে এক একটি পরিবার, এক একটি দোকান, এক একটি জীবিকা । মাথার উপর যে ছাদটি আজও আশ্রয়, সেটিই কখন যে মৃত্যুফাঁদ হয়ে উঠবে, সেই আতঙ্ক নিয়েই দিন কাটছে বহু কলকাতাবাসীর ।
কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিক জানান, আইন আছে, সেই মতো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় । তবে অনেক সময়, মানবিক দিক মাথায় রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় । আবার কিছু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে আইন বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হয় ওঠে না । আমরা নিয়মিত নোটিশ দিয়ে সতর্ক করে যাচ্ছি ।
প্রশ্ন তাই শুধু, 'বাড়ি কবে ভাঙবে ?' নয় । প্রশ্ন হল, বাড়ি ভাঙার আগে মানুষগুলো যাবে কোথায় ? আর নতুন বাড়ি তৈরির টাকা আসবে কোথা থেকে ? এই দুই প্রশ্নের উত্তর না মিললে কলকাতার পুরনো বাড়ির সংখ্যা কমার বদলে বিপজ্জনক বাড়ির তালিকাই আরও দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ।