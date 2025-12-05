32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলা, সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট জয়ী শিক্ষকদের

32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলা, সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট জয়ী শিক্ষকদের
কলকাতা হাইকোর্টে তাঁদের চাকরি বহালের রায় দিয়েছে ৷ কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের হতে পারে ৷
December 5, 2025
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে 'ক্যাভিয়েট' দায়ের করলেন কর্মরত শিক্ষকরা ৷ গত 3 ডিসেম্বর তাঁদের চাকরি বহালের রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হতে পারে বলে মনে করছেন শিক্ষকদের একটা বড় অংশ ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য না-শুনে শীর্ষ আদালত যাতে কোনও নির্দেশ না দেয় তা নিশ্চিত করতেই ক্যাভিয়েট ফাইল করলেন কর্মরত শিক্ষকদের কয়েকজন ৷
গত বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ 2016 সালে নিযুক্ত 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছিল । এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হওয়ার আগেই কর্মরত শিক্ষকরা ক্যাভিয়েট ফাইল করলেন ৷
প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে শতাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ ছ'মাসের বেশি সময় ধরে শুনানির পর বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ প্রাক্তন বিচারপতি (অধুনা তমলুকের বিজেপি সাংসদ) অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ করে ৷ এর আগে 2023 সালের 12 মে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি প্রাথমিকের 32 হাজার চাকরি বাতিল করে দেন ৷
চাকরি বহালের নির্দেশ দেওয়া নিয়ে বেঞ্চ জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই এই মামলার তদন্তে 264 জনকে চিহ্নিত করতে পেরেছে, যাঁরা বেনিয়ম করে চাকরি পেয়েছেন ৷ এরপর আরও 96 জনের নাম পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ বাকিদের ক্ষেত্রে দুর্নীতির কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ ফলে শুধু সন্দেহের বশে চাকরি বাতিল করা যায় না ৷
বেঞ্চের আরও পর্যবেক্ষণ, সামগ্রিক চাকরি বাতিল করতে পর্যাপ্ত অনিয়ম সংক্রান্ত প্রমাণ প্রয়োজন । এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপুল দুর্নীতির প্রমাণ সিবিআই তদন্তেও উঠে আসেনি ৷ পাশাপাশি ন'বছর পর চাকরি বাতিল হলে তাঁদের পরিবারের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়বে ৷ তাই 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বহালের রায় দেয় ৷ বড় জয় হয় হাইকোর্টে ৷
এদিকে দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘ লড়াই করার পর কেন আদালতে হার হল ? প্রশ্নের উত্তরে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের যুক্তিকে গ্রহণ করেনি আদালত ৷ কী করা যাবে ? কিন্তু এখানে আদালত যুক্তি বা আইনের থেকে বেশি আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই নির্দেশ দিয়েছে বলে আমার মনে হয় ৷ আর মামলাকারীরা রায়ের কপি দেখার পর যদি মনে করেন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবেন, তাহলে আবেদন করা হবে ৷" অন্য আরেক আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, "আদালতের কাছে আমরা পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ তুলে দেওয়ার পরও আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিই মান্যতা পেল ৷ কিন্তু আমাদের কাছে রাস্তা খোলা আছে ৷ আমরা সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি দায়ের করব ৷"