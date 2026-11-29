'যাঁরা মহিলাদের ক্ষমতায়ন চান, তাঁরা বিলের পক্ষে ভোট দেবেন', বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
Women Empowerment Bill: মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলির অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
Published : November 29, 2026 at 10:49 AM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানো নিয়ে বিরোধী দলগুলিকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে উত্তীর্ণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, এই বিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হবেই। একই সঙ্গে, বিলটি নিয়ে রাজনৈতিক গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে সব দলকে সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
এদিন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলির অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 1996 সাল থেকে কংগ্রেস প্রতিটি লোকসভা ভোটের ইস্তাহারে মহিলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেও, সংসদে বিল এনে সমাজবাদী পার্টি ও আরজেডিকে দিয়ে তা আটকে দিত বারবার।
এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, "যাঁরা নারী শক্তির ক্ষমতায়ন চান, তাঁদের সবার ভোট দেওয়া উচিত। এটি একটি ঐতিহাসিক কাজ। আপনারা পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিতে মেনে নিয়েছেন, কেন সংসদে এবং বিধানসভায় এর বিরোধিতা করছেন ? যাঁরা মহিলা বিরোধী, তাঁরা ওই বিলের বিপক্ষে ভোট দেবে।" রাজ্যের 50 শতাংশ মহিলা জনসংখ্যার নিরিখে বিধানসভায় আরও 100 জন মহিলা বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে আসুন, এমনটাই চান তিনি।
সোমবার তাঁর দিল্লি যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিল্লিতে অবশ্যই থাকবেন। সংসদ ভবনে দুই কক্ষের সাংসদদের সঙ্গেই কথা বলে বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানাবেন। এদিন সাংসদ শতাব্দী রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ নিয়ে জল্পনা তৈরি হলেও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, এটি কোনও রাজনৈতিক বৈঠক ছিল না। শতাব্দী নিজের লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলেন। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় ভোট দেবেন ? উনি বললেন যে, আমরা সবাই মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে।’’
অন্যদিকে, এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরস্বতীর ছবি বিকৃত করার অভিযোগ নিয়েও এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর চাকরিও যাবে।
অতীতে মকবুল ফিদা হুসেনের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, ‘‘তখন সিপিএমের সরকার ছিল, তাই মকবুল ফিদা হুসেন বেঁচে গেছিলেন। আমি থাকলে তখন তাঁকে ধরে ঢুকিয়ে দিতাম। আর এখন যে টিচার করেছেন, এখন মুখ্যমন্ত্রী আমি। আমি এটা বরদাস্ত করব না।’’ রাজ্যে সব ধর্মের অধিকার রক্ষিত হচ্ছে জানিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দেবদেবীর অপমান করলে কাউকে ছাড়া হবে না।
এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস সিল করে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘‘তৃণমূল বলে কোনও দল নেই।’’ পরে বিষয়টি স্পষ্ট হলে তিনি জানান, নির্মীয়মাণ ভবনে বৈঠক চললে ছাদ ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং তার দায় মুখ্যমন্ত্রীর ওপরই বর্তাবে। তাই সেখানে কেবল নির্মাণকাজই চলবে।
জেলের ভিতর বেআইনি কার্যকলাপ ও টাকা তোলার অভিযোগ প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন শুভেন্দু। প্রেসিডেন্সি জেলে তল্লাশি চালিয়ে ডিজি কারা 35টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছেন বলে জানান তিনি।
মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, ‘‘আপনি তো এই 200 দিনের মধ্যে সব বদলে দিতে পারবেন না। আমরা চেষ্টা করছি। অনেক জিনিস ঢুকে আছে, পরিষ্কার করতে সময় লাগে। ব্লিচিং, ফিনাইল দেওয়া হচ্ছে, দরকার হলে কার্বলিক অ্যাসিডও দেওয়া হবে।’’ এছাড়া চাকদার নির্যাতিতা মহিলার এনকাউন্টারের দাবি প্রসঙ্গে তিনি জানান, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া আছে।