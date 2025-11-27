ETV Bharat / state

এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড ভিড়ের আশঙ্কা ! দ্রুত ড্রেজিং শেষ করার কড়া নির্দেশ নবান্নর

নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। মেলা শুরুর আগেই পলি সরানোর কাজ সেরে ফেলার নির্দেশ মুখ্যসচিবের।

Nabanna
গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে কড়া নির্দেশ নবান্নর (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 27 নভেম্বর: সামনে মকর সংক্রান্তি, আর সেই উপলক্ষে সাগরমেলার প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক-সহ জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও পূর্ত দফতরের সচিবরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকের নির্যাস একটাই— সময় নষ্ট না করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করতে হবে। বিশেষ করে মুড়িগঙ্গা নদীর নাব্যতার সমস্যা যাতে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতে কোনওভাবেই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য মেলা শুরুর অন্তত এক মাস আগেই ড্রেজিং বা পলি সরানোর কাজ সম্পূর্ণ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলা প্রশাসনের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ। কারণ, এই বছর দেশে ‘মহা কুম্ভ’ যোগ নেই। প্রশাসনের ধারণা, কুম্ভমেলা না থাকায় ভিন রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী এবার গঙ্গাসাগরে ভিড় জমাবেন। সেই বিপুল জনস্রোত সামাল দিতে এবং মেলাকে সুশৃঙ্খল রাখতে আগেভাগেই সতর্ক নবান্ন। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনও ফাঁক রাখা চলবে না। মেলার দিনগুলিতে কুয়াশা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, যা নদী পারাপারে বিঘ্ন ঘটায়।

এই সমস্যা মোকাবিলায় এবং মেলা প্রাঙ্গণকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবার প্রযুক্তির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। মেলা চত্বর ও লট এইট সংলগ্ন এলাকায় প্রায় 600টি ফগ লাইট ও লেজার লাইট বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, গোটা এলাকাকে উজ্জ্বল রাখতে এয়ারপোর্ট মানের ‘মুভিং লাইট’ বসানোর ভাবনাও রয়েছে সরকারের। অর্থাৎ এবারের গঙ্গাসাগর মেলা হতে চলেছে আক্ষরিক অর্থেই ‘হাইটেক’।

পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এদিনের বৈঠকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য যে অস্থায়ী শেড বা ক্যাম্প তৈরি হবে, সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যেন নিখুঁত থাকে, তা দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। সাগর তটে বা নদী পথে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে যাতে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়া যায়, তার জন্য প্রস্তুত থাকবে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স এবং এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। এছাড়া, কাছাকাছি হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত অস্থায়ী শয্যা ও মেডিক্যাল ক্যাম্প তৈরি রাখতে বলা হয়েছে। সাগর তটে পৌঁছানোর পর কপিল মুনির আশ্রমে যাওয়ার জন্য যাতে বাসের কোনও অভাব না হয়, সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে পরিবহণ দফতরকে।

প্রতি বছরের মতো এবারও মেলা শুরুর আগেই প্রস্তুতির হালহকিকত খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফরের আগেই যাতে সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে শেষ হয়, তা নিশ্চিত করতে চাইছেন মুখ্যসচিব। সড়ক, বিদ্যুৎ, কন্ট্রোল রুম, শৌচালয় এবং নজরদারি ব্যবস্থার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে। আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই মেলার প্রস্তুতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন বলে খবর। তার আগে বৃহস্পতিবারের এই বৈঠকের সামগ্রিক রিপোর্ট এবং কাজের অগ্রগতির খতিয়ান মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন মনোজ পন্থ।

