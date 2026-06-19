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আমকেলির মাধ্যমে শেষ হল চলতি বছরের রামকেলি উৎসব

বুলবুলচণ্ডী মদনমোহন জিউ মন্দিরে বৃহস্পতিবার রাতে আম উৎসব বা আমকেলি হয়৷ তার মাধ্যমে মূল রামকেলি উৎসব শেষ হয়৷

Ramkeli Festival
বুলবুলচণ্ডী মদনমোহন জিউ মন্দিরে আমকেলি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 2:52 PM IST

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মালদা, 19 জুন: আমকেলির মাধ্যমে শেষ হল চলতি বছরের রামকেলি উৎসব৷ বৃহস্পতিবার রাতে বুলবুলচণ্ডী মদনমোহন জিউ মন্দিরে আম উৎসবের মাধ্যমে মূল উৎসবের সমাপ্তি ঘটে৷ উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ৷

রামকেলি নামের সঙ্গেই মিশে রয়েছে আম৷ আম আর উৎসব যেন একে অন্যের পরিপূরক৷ কোনও প্রামাণ্য তথ্য না থাকলেও মৌখিক ইতিহাস বলছে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র স্ত্রী সীতাদেবীকে নিয়ে পৌন্ড্রদেশে এসেছিলেন৷ সেই সময় মালদার কিছু অংশ পৌন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল৷

আমকেলির মাধ্যমে শেষ হল চলতি বছরের রামকেলি উৎসব (ইটিভি ভারত)

জ্যৈষ্ঠমাসে আমের সময়ই তাঁরা এই ভূমিতে এসেছিলেন৷ রামচন্দ্র নাকি তখন আম নিয়ে কেলি করেছিলেন৷ সেখান থেকেই সম্ভবত রামকেলি নামের উৎপত্তি৷ পরবর্তীতে শ্রীচৈতন্য এই রামকেলিতে উপস্থিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন৷ তিনিও এখানে আম নিয়ে কেলি করেছিলেন৷

রামকেলি উৎসবের অতি প্রাচীন এই প্রথা প্রতি বছর বুলবুলচণ্ডীর মদনমোহন জিউ মন্দিরে উৎযাপিত হয়৷ বিভিন্ন প্রজাতির আমের গায়ে করা হয় তিলক চন্দন৷ আমের সেই শৃঙ্গার দেখতে ভিড় করেন অনেক ভক্ত৷ পরে সেই আম দিয়ে মন্দির চত্বর সাজানো হয়৷ সন্ধেয় বিশেষ সন্ধ্যারতির পর পদাবলি কীর্তনের আসর বসে৷ সেই আসর শেষ হতেই পরিসমাপ্তি ঘটে চলতি বছরের উৎসবের৷

মন্দিরের প্রধান সেবাইত গৌতম গোস্বামী বলেন, “জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মালদায় এসেছিলেন৷ ধর্মপ্রচারের সঙ্গে তিনি আম নিয়ে কেলিও করেছিলেন৷ সেই ইতিহাস মেনে এই মন্দিরে প্রতি বছর আমকেলি বা আম উৎসব হয়ে থাকে৷ প্রচুর মানুষ উৎসবে অংশ নেন৷ আম উৎসবের পর পদাবলী কীর্তনের মাধ্যমেই কোনও বছরের উৎসবের সমাপ্তি ঘটে৷”

Ramkeli Festival
বুলবুলচণ্ডী মদনমোহন জিউ মন্দিরে আমকেলি (নিজস্ব ছবি)

প্রশ্ন উঠতে পারে, বৈষ্ণবদের এই উৎসব গৌড় সংলগ্ন রামকেলি গ্রামে হলেও আমের তিলক চন্দন বুলবুলচণ্ডী মন্দিরে কেন হয়? ইতিহাসবিদরা মনে করেন, এর পিছনেও রয়েছে সেই পৌন্ড্রবর্ধনের কাহিনি৷ একটা সময় বুলবুলচণ্ডী এলাকা পৌন্ড্রবর্ধন রাজ্যের ভুক্তিতে ছিল৷ সম্ভবত সেই কারণেই রামকেলি গ্রামে উৎসবের সূচনা হলেও আমকেলির মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে বুলবুলচণ্ডীতে৷

উল্লেখ্য, 1508 সালের 8 জুন নবাব হুসেন শাহের দরবারের দুই প্রভাবশালী কর্মচারী দবির খাস ও সাকর মল্লিক রামকেলিতে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কয়েক বছর পরে এখানে এসে তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন। সেই দবির খাস ও সাকর মল্লিকই পরবর্তীতে রূপ ও সনাতন গোস্বামী নামে বৈষ্ণব জগতে অমর হয়ে ওঠেন। সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির সময় শুরু হয় রামকেলি মহোৎসব, যা আজও অবিচ্ছিন্ন।

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রামকেলি উৎসব
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