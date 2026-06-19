আমকেলির মাধ্যমে শেষ হল চলতি বছরের রামকেলি উৎসব
বুলবুলচণ্ডী মদনমোহন জিউ মন্দিরে বৃহস্পতিবার রাতে আম উৎসব বা আমকেলি হয়৷ তার মাধ্যমে মূল রামকেলি উৎসব শেষ হয়৷
Published : June 19, 2026 at 2:52 PM IST
মালদা, 19 জুন: আমকেলির মাধ্যমে শেষ হল চলতি বছরের রামকেলি উৎসব৷ বৃহস্পতিবার রাতে বুলবুলচণ্ডী মদনমোহন জিউ মন্দিরে আম উৎসবের মাধ্যমে মূল উৎসবের সমাপ্তি ঘটে৷ উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ৷
রামকেলি নামের সঙ্গেই মিশে রয়েছে আম৷ আম আর উৎসব যেন একে অন্যের পরিপূরক৷ কোনও প্রামাণ্য তথ্য না থাকলেও মৌখিক ইতিহাস বলছে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র স্ত্রী সীতাদেবীকে নিয়ে পৌন্ড্রদেশে এসেছিলেন৷ সেই সময় মালদার কিছু অংশ পৌন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল৷
জ্যৈষ্ঠমাসে আমের সময়ই তাঁরা এই ভূমিতে এসেছিলেন৷ রামচন্দ্র নাকি তখন আম নিয়ে কেলি করেছিলেন৷ সেখান থেকেই সম্ভবত রামকেলি নামের উৎপত্তি৷ পরবর্তীতে শ্রীচৈতন্য এই রামকেলিতে উপস্থিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন৷ তিনিও এখানে আম নিয়ে কেলি করেছিলেন৷
রামকেলি উৎসবের অতি প্রাচীন এই প্রথা প্রতি বছর বুলবুলচণ্ডীর মদনমোহন জিউ মন্দিরে উৎযাপিত হয়৷ বিভিন্ন প্রজাতির আমের গায়ে করা হয় তিলক চন্দন৷ আমের সেই শৃঙ্গার দেখতে ভিড় করেন অনেক ভক্ত৷ পরে সেই আম দিয়ে মন্দির চত্বর সাজানো হয়৷ সন্ধেয় বিশেষ সন্ধ্যারতির পর পদাবলি কীর্তনের আসর বসে৷ সেই আসর শেষ হতেই পরিসমাপ্তি ঘটে চলতি বছরের উৎসবের৷
মন্দিরের প্রধান সেবাইত গৌতম গোস্বামী বলেন, “জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মালদায় এসেছিলেন৷ ধর্মপ্রচারের সঙ্গে তিনি আম নিয়ে কেলিও করেছিলেন৷ সেই ইতিহাস মেনে এই মন্দিরে প্রতি বছর আমকেলি বা আম উৎসব হয়ে থাকে৷ প্রচুর মানুষ উৎসবে অংশ নেন৷ আম উৎসবের পর পদাবলী কীর্তনের মাধ্যমেই কোনও বছরের উৎসবের সমাপ্তি ঘটে৷”
প্রশ্ন উঠতে পারে, বৈষ্ণবদের এই উৎসব গৌড় সংলগ্ন রামকেলি গ্রামে হলেও আমের তিলক চন্দন বুলবুলচণ্ডী মন্দিরে কেন হয়? ইতিহাসবিদরা মনে করেন, এর পিছনেও রয়েছে সেই পৌন্ড্রবর্ধনের কাহিনি৷ একটা সময় বুলবুলচণ্ডী এলাকা পৌন্ড্রবর্ধন রাজ্যের ভুক্তিতে ছিল৷ সম্ভবত সেই কারণেই রামকেলি গ্রামে উৎসবের সূচনা হলেও আমকেলির মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে বুলবুলচণ্ডীতে৷
উল্লেখ্য, 1508 সালের 8 জুন নবাব হুসেন শাহের দরবারের দুই প্রভাবশালী কর্মচারী দবির খাস ও সাকর মল্লিক রামকেলিতে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কয়েক বছর পরে এখানে এসে তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন। সেই দবির খাস ও সাকর মল্লিকই পরবর্তীতে রূপ ও সনাতন গোস্বামী নামে বৈষ্ণব জগতে অমর হয়ে ওঠেন। সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির সময় শুরু হয় রামকেলি মহোৎসব, যা আজও অবিচ্ছিন্ন।