মোক্ষলাভের আশায় গঙ্গাসাগরে ডুব 1.30 কোটি পুণ্যার্থীর

পুরোহিতদের মতে, মকর সংক্রান্তির নির্ধারিত সময়ের পর 16 ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে স্নানের শুভ সময়৷

Gangasagar Mela 2026
মোক্ষলাভের আশায় গঙ্গাসাগরে ডুব (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 15, 2026 at 9:22 PM IST

3 Min Read
গঙ্গাসাগর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 15 জানুয়ারি: সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার৷ যাতায়াতের সমস্যার কারণেই গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে এই কথা প্রচলিত ছিল৷ কিন্তু এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে৷ তাই প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে বহু মানুষের সমাগম হয়৷ কেউ কেউ তো পুণ্য অর্জনে বছর বছর আসেন৷ এই বছর গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে এক কোটি৷

বৃহস্পতিবার মেলা সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস৷ সেখানেই তিনি এই তথ্য দেন৷ অরূপ বিশ্বাস জানান, গঙ্গাসাগর মেলা 2026-এ 1 কোটি 30 লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছে। গঙ্গাসাগর মেলায় এখনও পর্যন্ত দু’জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে৷ এখনও পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলায় পাঁচজন তীর্থযাত্রীকে জরুরি ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স-এর মাধ্যমে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

মোক্ষলাভের আশায় গঙ্গাসাগরে ডুব 1.30 কোটি পুণ্যার্থীর (ইটিভি ভারত)

মকর সংক্রান্তির দিন সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী, উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন৷ সূর্যের উত্তরায়ণ, গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গম এবং বিশেষ তিথি — এই তিনের মিলনেই গঙ্গাসাগরের পুণ্যযোগ সম্পন্ন হয়। এই সময়ে স্নান করলে পুণ্যকর্মের ফল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

Gangasagar Mela 2026
গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান (নিজস্ব ছবি)

পুরোহিতদের মতে, পুণ্যযোগে গঙ্গাসাগরে স্নান করলে পাপক্ষয়, পিতৃঋণ মুক্তি ও মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই সময়ে অর্জিত পুণ্যের প্রভাব তাৎক্ষণিক শেষ হয় না। বরং পুণ্যযোগের পরও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার ফল সক্রিয় থাকে। এই সময়ে স্নান, দান, পিণ্ডদান, তর্পণ ও গো-দান করলে পুণ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

Gangasagar Mela 2026
গঙ্গাসাগরে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য়ের মন্ত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

সেই কারণে প্রতিবছর এখানে বহু মানুষ ভিড় জমান৷ তবে সকলের পক্ষে মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণে স্নান করা সম্ভব হয় না৷ অনেকে কিছুটা পরেও স্নান করেন৷ তবে মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের তিথি শেষ হয়ে গেলেও পুণ্যলাভ ও মোক্ষলাভের প্রভাব আরও প্রায় 16 ঘণ্টা থাকে, এমনটাই জানাচ্ছেন পুরোহিত ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা।

গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহন্ত সঞ্জয় দাস বলেন, ‘‘মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের তিথি শেষ হওয়ার পরেও ‘পুণ্যবেলা’ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে স্নান, দান, পিণ্ডদান, তর্পণ ও গো দান করলে মোক্ষলাভের সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে যাঁরা নির্দিষ্ট লগ্নে স্নান করতে পারেননি, তাঁদের জন্য এই অতিরিক্ত 16 ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।’’

Gangasagar Mela 2026
গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান (নিজস্ব ছবি)

সেই কারণেই গঙ্গাসাগরে শুধু নির্দিষ্ট লগ্নেই নয়, তার পরবর্তী সময়েও পুণ্যস্নানে আগ্রহ দেখাচ্ছেন বহু তীর্থযাত্রী। পুণ্যস্নানের তিথি পেরিয়েও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন সাগরতটে তীর্থযাত্রীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভিনরাজ্য থেকে এসেছেন অঞ্জলি রাঠোর৷ তিনি জানান, এই প্রথমবার গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছেন৷ স্নান সেরে পুজো দিয়ে পুণ্য অর্জনই প্রাথমিক লক্ষ্য৷

পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ থেকে প্রথমবার গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন সৌরভ বিশ্বকর্মা৷ তিনি গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তিতে স্নান করার সুযোগ পেয়ে আপ্লুত৷ এদিকে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে পুণ্যস্নানের পরবর্তী সময়েও নিরাপত্তা ও পরিষেবা বজায় রাখা হচ্ছে।

