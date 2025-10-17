দীপাবলির আগে উত্তর-দক্ষিণে বৃষ্টির পূর্বাভাস
দু'দিন পরেই আলোর উৎসবে মাতবে রাজ্যবাসী ৷ আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও সপ্তাহ শেষে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় ৷
Published : October 17, 2025 at 7:09 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: কুয়াশামাখা ভোরের সঙ্গে হালকা ঠান্ডার শিরশিরানিতে দিন শুরু ৷ বেলা বাড়তেই রোদের তাপও যথেষ্ট । আবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতেই ঠান্ডার আমেজ ৷ এমনটাই এখন বঙ্গের রোজকার আবহাওয়া ৷ আগামী সাতদিনও এমনই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
যদিও দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকার ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । দক্ষিণ বিহারে রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত । দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ভারত মহাসাগরে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়ে রয়েছে । এই ঘূর্ণাবর্তের ত্রিফলার প্রভাব পড়তে পারে লাক্ষাদ্বীপ এবং কেরল ও কর্ণাটক উপকূলে ।
ঘূর্ণাবর্তের ত্রিফলার প্রভাব বাংলায় কতটা
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বাংলায় এই তিন ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব সেভাবে নেই । সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গের ওপরের তিন জেলা ও দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের তিন জেলা মিলিয়ে মোট ছয় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ শুক্রবার বঙ্গে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে আগামিকাল শনিবার ঝড়বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় । রবিবার ওই দুই জেলার পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে । শনির পর রবিবারেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায় । পুজোর পর থেকে তাপমাত্রা সামান্য কমেছে দক্ষিণবঙ্গে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30 ডিগ্রির আশেপাশে ঘুরছে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25 ডিগ্রির ঘরে । পশ্চিমের জেলাগুলোতে পারদ 25 ডিগ্রির নিচে নেমে গিয়েছে । যদিও শীত কবে পড়বে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে এখনও কিছু জানায়নি হাওয়া অফিস ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আগামিকাল এবং পরশু অর্থাৎ শনি ও রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে । সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.8 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 49 শতাংশ ।