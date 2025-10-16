ETV Bharat / state

শিয়রে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, সপ্তাহান্তে তিন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

আগামী সাতদিনে বঙ্গজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কিন্তু সপ্তাহান্তে মেঘের ঘনঘটা ৷ তবে কি বর্ষা পুরোপুরিভাবে এই মরশুমের জন্য বিদায় নেয়নি ?

WEST BENGAL WEATHER FORECAST
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 16 অক্টোবর: বঙ্গে এখন খাতায় কলমে শীতকাল না-পড়লেও ভোরবেলার দিকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভূতি । তবে সকাল হতেই রোদের তাপও যথেষ্ট গায়ে লাগছে ৷ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সপ্তাহান্তে উপকূলবর্তী তিন জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাসে বৃষ্টির ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। কারণ বর্ষা সরকারিভাবে এই মরশুমের জন্য বিদায় নিয়েছে।

আগামী সাতদিনে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা

হাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী সাতদিনে দু'দিন ছাড়া বঙ্গজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বেশ ক'য়েকটি জেলাতে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। মূলত বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব বেশি থাকবে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসে কিছু জলীয় বাষ্প ঢুকবে। বাকি বেশ কিছু জেলায় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বাতাসের প্রভাব থাকবে। পশ্চিমী ও দখিনা বাতাসের সংস্পর্শে বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা তৈরি হবে সপ্তাহান্তে ।

সপ্তাহান্তে তিন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গে এই সপ্তাহের শেষে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতাও দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। উপকূলে হালকা বাতাস বইবে।

আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে

আজ দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মূলত পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকবে তবে অস্বস্তি খুব একটা বেশি হবে না। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে উত্তরে হওয়ার প্রভাব বেশি থাকে। তাই শীত-শীত অনুভূত হতে পারে। কিন্তু তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। রাতে হালকা শিশির ও সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা থাকছে ।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

শুক্রবার অর্থাৎ আগামিকাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে ৷ কখনও কখনও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনাও রয়েছে। শুষ্ক আবহাওয়া। মূলত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বাতাসের প্রভাব থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আপাতত জাঁকিয়ে ঠান্ডা না পড়লেও বাতাসে সকালের দিকে থাকবে হালকা শীতের আমেজ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

বুধবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 ও সর্বনিম্ন 42 শতাংশ ।

