চুরি করতে এসে ফ্রিজ খুলে জন্মদিনের কেক খেয়ে 5 লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট

চুরি করতে এসে ফ্রিজ খুলে জন্মদিনের কেক খেয়ে 5 লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট
stolen in Narendrapur: বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢুকে নগদ টাকা, মূল্যবান রত্ন, বিদেশি ডলার-সহ পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে তিন দুষ্কৃতী।
Published : November 2, 2026 at 10:51 PM IST
নরেন্দ্রপুর, 2 নভেম্বর: চুরি করতে এসে প্রথমেই ফ্রিজ খুলে জন্মদিনের কেক খেয়ে ক্যামেরায় লাগিয়ে দিল চোর ! তারপর ঘরের মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। এমনই চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গড়িয়ার ফরতাবাদে। অভিযোগ, বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢুকে নগদ টাকা, মূল্যবান রত্ন, বিদেশি ডলার-সহ পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে তিন দুষ্কৃতী। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
গড়িয়ার ফরতাবাদের বি-6 প্রান্তিকা এলাকার 'চন্দনা' নামে বাড়ির মালিক পৃথ্বীরাজ রায়। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না বলেই খবর। পরিবারের সকলেই বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই রাত আটটা নাগাদ বাড়ির পিছনের জানালার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢোকে তিন দুষ্কৃতী এমনটাই অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ঘটনার দু'দিন আগেই পৃথ্বীরাজ রায়ের স্ত্রী সুকন্যা রায়ের জন্মদিন ছিল। সেই উপলক্ষে বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছিল জন্মদিনের অনুষ্ঠান। ফ্রিজে রাখা ছিল জন্মদিনের কেকও। অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে ফ্রিজ খুলে সেই কেক বের করে খেয়ে তারপর ঘরে লাগানো সিসি ক্যামারায় লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর তড়িঘড়ি মুখে কালো কাপড়ও বেঁধে নেয় দুষ্কৃতীরা।
শুধু আলমারি বা ঘরের আসবাবপত্রই নয়, দুষ্কৃতীদের নজর পড়ে বাড়িতে থাকা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির উপরেও। মূর্তি সোনার কি না, তা পরীক্ষা করে দেখে তারা। এমনকী রাধার মূর্তির পোশাকও ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর সোফার চাদর গায়ে জড়িয়ে একের পর এক ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালায় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, বাড়ি থেকে মূল্যবান রত্ন, বিদেশি ডলার, বিদেশি মদ ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। চুরি যাওয়া সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি বলে দাবি পরিবারের। পাশাপাশি ঘরের মধ্যে থাকা ছেলের পড়াশোনার মূল্যবান সামগ্রী ও ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।
দুষ্কৃতীরা সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ড ডিস্কেরও খোঁজ চালায়। তবে সেটি তারা খুঁজে পায়নি। ফলে সিসিটিভির ফুটেজ থেকে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুমান বাড়ির সদস্যদের। পরিবারের দাবি, জন্মদিন উপলক্ষে সুকন্যা রায়কে একটি মূল্যবান উপহার দেওয়া হয়েছিল। জন্মদিনের অনুষ্ঠানের পর বাড়িতে দামি উপহার ও মূল্যবান সামগ্রী থাকতে পারে, এমন খবর পেয়েই দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে হানা দিয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
মাত্র 40 মিনিটের মধ্যে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। দুষ্কৃতীরা আগে থেকেই বাড়ির গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। ঘটনার নেপথ্যে পরিচিত কারও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা।