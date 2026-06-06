ধরা পড়তেই গায়ে মল মেখে নিলেন চোর, হুলস্থুল আলিপুরদুয়ারের পোস্ট অফিসে

ধরা পড়তেই গায়ে মল মেখে নিলেন চোর, হুলস্থুল আলিপুরদুয়ারের পোস্ট অফিসে
চোর ধরার উত্তেজনা তখন সেকেন্ডের মধ্যে পরিণত হয় দুর্গন্ধ সামলানোর লড়াইয়ে । নাক চেপে পালালেন কর্মীরা ৷
Published : June 6, 2026 at 6:18 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 6 জুন: চুরি করতে এসেছিলেন নাকি যুদ্ধ করতে ! আর যদি যুদ্ধই করেন, তবে এমন 'অস্ত্র' বেছে নিলেন কেন ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে আলিপুরদুয়ার কোর্ট পোস্ট অফিস চত্বরে । কারণ, পাঁচ লক্ষ টাকার চুরির চেষ্টা ব্যর্থ হতেই অভিযুক্ত যা করলেন, তা দেখে চোখ কপালে উঠেছে পুলিশেরও !
পোস্ট অফিস সূত্রে খবর, সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই পোস্ট অফিসের ভিতরে ঘোরাফেরা করছিলেন । কর্মীদের দাবি, তাঁর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় নজর রাখা হচ্ছিল । অবশেষে নগদ টাকা রাখা অংশের কাছে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান তিনি । তারপরই শুরু হয় 'আসল নাটক' !
অভিযোগ, ধরা পড়ার পর প্রথমে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করেন ওই ব্যক্তি । এরপর আচমকাই পকেট থেকে বের করেন একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট । উপস্থিত সকলেই ভেবেছিলেন, হয়তো কোনও ধারালো অস্ত্র বা চুরি করার সরঞ্জাম বের হবে । কিন্তু প্যাকেট খুলতেই কার্যত স্তম্ভিত হয়ে যান সকলে । প্যাকেটের ভিতরে ছিল মল !
সেই মল নিজের শরীরে মাখতে শুরু করেন অভিযুক্ত । শুধু তাই নয়, মুহূর্তের মধ্যে পোস্ট অফিসের কাউন্টার, টেবিল, চেয়ার, দেওয়াল, মেঝে এমনকি টাকা রাখা জায়গার আশপাশেও ছড়িয়ে দিতে থাকেন তিনি । চোর ধরার উত্তেজনা তখন সেকেন্ডের মধ্যে পরিণত হয় দুর্গন্ধ সামলানোর লড়াইয়ে ।
এক কর্মীর কথায়, "চোর ধরেছিলাম, পরে বুঝলাম আসল চ্যালেঞ্জ অন্য জায়গায় ! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো অফিস খালি হয়ে যায় । সবাই নাক চেপে বাইরে বেরিয়ে আসে ।"
পোস্ট অফিসের সাব-পোস্টমাস্টার সুনীল সূত্রধর বলেন, "প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা চুরির উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে আমাদের সন্দেহ । কর্মীরা ধরে ফেলতেই সে নিজের সঙ্গে আনা মল শরীরে মাখে এবং অফিসের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয় । এমন পরিস্থিতির জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না ।"
ঘটনার পর পোস্ট অফিসে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয় । গ্রাহকদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয় । বেশ কিছুক্ষণ পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয় । পরে কর্মীরা জীবাণুনাশক দিয়ে গোটা অফিস পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেন ।
এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । তবে অভিযুক্তকে আটক করাও সহজ ছিল না । শরীরজুড়ে মল মাখা অবস্থায় থাকায় প্রথমে কেউ তাঁর কাছে যেতে চাইছিলেন না । শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
পোস্ট অফিসের পিয়ন দেবাশিস দে বলেন, "চুরির চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কেউ যে এভাবে 'প্রতিআক্রমণ' করতে পারে, তা ভাবতেই পারিনি । চাকরি জীবনে অনেক ঘটনা দেখেছি, কিন্তু এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি ।" প্রশ্ন উঠছে, ধরা পড়লে বিশৃঙ্খলা তৈরির পরিকল্পনা কি আগেই ছিল ? তা না হলে কেউ কেন পকেটে করে মল নিয়ে পোস্ট অফিসে ঢুকবেন ?
পুলিশ অভিযুক্তের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে । পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এটি শুধুই চুরি ব্যর্থ হওয়ার ক্ষোভ, নাকি এর পিছনে ছিল পূর্বপরিকল্পিত অন্য কোনও কৌশল । তবে আলিপুরদুয়ারে এখন চুরির ঘটনাকে ছাপিয়ে চর্চার কেন্দ্রে একটাই বিষয়, চোর অনেক দেখেছে শহর, কিন্তু 'পকেটে মল' নিয়ে চুরি করতে আসা চোর সম্ভবত এই প্রথম !