'পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি আছে !' আইনজীবীদের ওপর হামলায় বিস্ফোরক প্রধান বিচারপতি

'পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি আছে !' আইনজীবীদের ওপর হামলায় বিস্ফোরক প্রধান বিচারপতি
Chief Justice reacts: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এদিন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেন, "রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেজনক।"
Published : October 8, 2026 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে ও আদালতের বাইরে আইনজীবীরা ধারাবাহিক ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। এদিন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতেও হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে আজ রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, "পুলিশকে আরও সচেতন হতে হবে । পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি আছে ।
এদিন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কোর্ট চত্বরে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, এটা ইনটেলিজেন্স ফেইলিওর বটে । আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে বোতল ছুড়ে বাড়ির কাচ ভেঙেছে । বাড়িতেও হামলা করা হচ্ছে ? সমস্ত অভিযোগের, FIR কপি প্রধান বিচারপতি খতিয়ে দেখুন । কী ধরনের অপরাধ এগুলো, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন ।"
প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "প্রত্যেক আইনজীবীর নিরাপত্তায় একজন করে পুলিশ নিযুক্ত করা সম্ভব নয় । এটা বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেজনক।"
এএজি বিল্বদল ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন, "রাজ্য এই বিষয় নিয়ে ওয়াকিবহাল । বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ঘটনায় ইতিমধ্যে এজি (অ্যাডভোকেট জেনারেল)-র সঙ্গে কথা বলেছে । আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখেছি ভিডিয়ো ফুটেজ । ব্যবস্থা নেওয়া হবে এর বিরুদ্ধে ।" প্রধান বিচারপতি তখন রাজ্যকে বলেন, "পুলিশকে আরও সচেতন হতে হবে । পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি আছে । SP-দের বলুন তার অফিসারদের অ্যালার্ট করতে। এই ঘটনাগুলোর যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । আইনজীবীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ।"
এই প্রসঙ্গে আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, "গত সপ্তাহে আক্রান্ত কয়েক জনকে গড়বেতায় আইনি সহযোগিতা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে আমাদেরই । গোটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে । পুলিশ যদি পদক্ষেপ না করে তাহলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে ।"
আইনজীবীদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের বক্তব্য, "সবাই ধৈর্য ধরুন । একে-অপরের মধ্যে শান্তি বজায় রাখুন, এটা বারের কাছে আমাদের আবেদন । সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখুন ৷" আইনজীবীদের উপর বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণের ঘটনায় যত FIR দায়ের হয়েছে, সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করেছে, আগামিকাল তা জানাতে হবে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে ।
বিভিন্ন জায়গায় আইনজীবীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় জেলা জজরা কী করছেন ? কেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হতে হচ্ছে ? পুলিশ কেন নিরাপত্তা দিতে পারছে না ? এইসব প্রশ্ন তুলে কল্যাণ জানান, রাজ্যের সমস্ত জায়গায় বিধায়ক, সাংসদরা উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন । যতক্ষণ না কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে, ততক্ষণ আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করবেন বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আপনারা যতক্ষণ কোর্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, ততক্ষণ আদালত আপনাদের পাশে আছে । কর্মবিরতি করবেন না ।" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য পরে আশ্বাস দিয়ে জানান কর্মবিরতি করবেন না আইনজীবীরা । প্রধান বিচারপতি বলেছেন, "আমরা আগামিকাল অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে এ বিষয়ে বক্তব্য শুনব । কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, দেখব ।"
অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মামলা গ্রহণ করেছে । সেই মামলার নির্দেশমতো পুলিশ ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে ।"