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'পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি আছে !' আইনজীবীদের ওপর হামলায় বিস্ফোরক প্রধান বিচারপতি

Chief Justice reacts: কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এদিন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেন, "রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেজনক।"

Chief Justice regarding the attack on lawyers
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ৷ (ফাইল ছবি) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2026 at 5:26 PM IST

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কলকাতা, 8 অক্টোবর: রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে ও আদালতের বাইরে আইনজীবীরা ধারাবাহিক ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। এদিন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতেও হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে আজ রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, "পুলিশকে আরও সচেতন হতে হবে । পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি আছে ।

এদিন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কোর্ট চত্বরে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, এটা ইনটেলিজেন্স ফেইলিওর বটে । আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে বোতল ছুড়ে বাড়ির কাচ ভেঙেছে । বাড়িতেও হামলা করা হচ্ছে ? সমস্ত অভিযোগের, FIR কপি প্রধান বিচারপতি খতিয়ে দেখুন । কী ধরনের অপরাধ এগুলো, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন ।"

প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "প্রত্যেক আইনজীবীর নিরাপত্তায় একজন করে পুলিশ নিযুক্ত করা সম্ভব নয় । এটা বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেজনক।"

এএজি বিল্বদল ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন, "রাজ্য এই বিষয় নিয়ে ওয়াকিবহাল । বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ঘটনায় ইতিমধ্যে এজি (অ্যাডভোকেট জেনারেল)-র সঙ্গে কথা বলেছে । আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখেছি ভিডিয়ো ফুটেজ । ব্যবস্থা নেওয়া হবে এর বিরুদ্ধে ।" প্রধান বিচারপতি তখন রাজ্যকে বলেন, "পুলিশকে আরও সচেতন হতে হবে । পুলিশের দায়িত্বে গাফিলতি আছে । SP-দের বলুন তার অফিসারদের অ্যালার্ট করতে। এই ঘটনাগুলোর যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । আইনজীবীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ।"

এই প্রসঙ্গে আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, "গত সপ্তাহে আক্রান্ত কয়েক জনকে গড়বেতায় আইনি সহযোগিতা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে আমাদেরই । গোটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে । পুলিশ যদি পদক্ষেপ না করে তাহলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে ।"

আইনজীবীদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের বক্তব্য, "সবাই ধৈর্য ধরুন । একে-অপরের মধ্যে শান্তি বজায় রাখুন, এটা বারের কাছে আমাদের আবেদন । সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখুন ৷" আইনজীবীদের উপর বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণের ঘটনায় যত FIR দায়ের হয়েছে, সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করেছে, আগামিকাল তা জানাতে হবে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে ।

বিভিন্ন জায়গায় আইনজীবীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় জেলা জজরা কী করছেন ? কেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হতে হচ্ছে ? পুলিশ কেন নিরাপত্তা দিতে পারছে না ? এইসব প্রশ্ন তুলে কল্যাণ জানান, রাজ্যের সমস্ত জায়গায় বিধায়ক, সাংসদরা উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন । যতক্ষণ না কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে, ততক্ষণ আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করবেন বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আপনারা যতক্ষণ কোর্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, ততক্ষণ আদালত আপনাদের পাশে আছে । কর্মবিরতি করবেন না ।" কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য পরে আশ্বাস দিয়ে জানান কর্মবিরতি করবেন না আইনজীবীরা । প্রধান বিচারপতি বলেছেন, "আমরা আগামিকাল অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে এ বিষয়ে বক্তব্য শুনব । কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, দেখব ।"

অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মামলা গ্রহণ করেছে । সেই মামলার নির্দেশমতো পুলিশ ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে ।"

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রবীন্দ্র ভি ঘুগে
আইনজীবীদের ওপর হামলা
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