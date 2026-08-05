হাওড়ার অলিগলিতে আরও ‘হামিম’ থাকতে পারে, পুলিশি নজরদারি বাড়াতে বললেন মন্ত্রী উমেশ রাই
হামিম মণ্ডলের পর তদন্ত করে অর্পিতা সরকার ও আদিত্য সিংকেও গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। হামিম উত্তর হাওড়ার পিলখানার বাসিন্দা ছিল।
Published : August 5, 2026 at 5:45 PM IST
হাওড়া, 5 অগস্ট: জঙ্গি-যোগের অভিযোগে হামিম মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর হাওড়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। তাঁর দাবি, হামিম একা নয়, উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় আরও কয়েক জনের গতিবিধি সন্দেহজনক। তাদের সঙ্গে বিদেশি যোগাযোগের সম্ভাবনার তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পুলিশের নজরদারিতে ইতিমধ্যেই কয়েক জন রয়েছেন বলেও জানান মন্ত্রী।
হামিম মণ্ডলের পর তদন্ত করে অর্পিতা সরকার ও আদিত্য সিংকেও গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। হামিম উত্তর হাওড়ার পিলখানার বাসিন্দা ছিল। বুধবার উমেশ রাই জানান, একই এলাকার আরও কয়েক জনের বিদেশি যোগাযোগ রয়েছে বলে তাঁর কাছে নির্দিষ্ট তথ্য এসেছে। সেই তথ্য তিনি পুলিশের কাছে জমা দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানোরও পরামর্শ দিয়েছেন।
মন্ত্রীর কথায়, “ওদের ধরা গেলে প্রচুর বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হতে পারে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।” মন্ত্রী আরও দাবি করেন, দেশের বাইরে বসে একটি চক্র অর্থের বিনিময়ে এ দেশের যুবক-যুবতীদের প্রভাবিত করছে। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তান থেকে পরিচালিত এই নেটওয়ার্ক সমাজমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে যোগাযোগ তৈরি করছে। তাই বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
মন্ত্রীর কথায়, "অর্থের লোভে দেশের নিরাপত্তা এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা— দুই-ই বিপন্ন করার চেষ্টা চলছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।" নিজেকে এবং তাঁর পরিবারকে কেন লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে উমেশ রাই বলেন, “আমি অনেক কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিই। তাতে অনেকের অসুবিধা হয়। সেই কারণেই হয়তো আমাকে টার্গেট করা হয়েছে। তবে আমি ভয় পাইনি।” তিনি জানান, তাঁর কাছে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করে পাকিস্তান থেকে ফোন এসেছিল। প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও, মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে পড়ার পরই তিনি পুলিশকে সব জানান।
উমেশ রাই আরও বলেন, "গ্রেফতার হওয়া আদিত্য সিং একজন কলেজ ছাত্র হলেও তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 30 লক্ষ টাকা থাকার তথ্য সামনে এসেছে।" সেই অর্থ কোথা থেকে এল, তা তদন্তে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলেও মত তাঁর। মন্ত্রীর বক্তব্য, “টাকার বিনিময়ে যদি কেউ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বা দেশের নিরাপত্তা বিক্রি করে দেয়, তার চেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।”
যদিও উমেশ রাইয়ের তোলা অভিযোগগুলির বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে হামিম মণ্ডলকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া তদন্তে এসটিএফ একাধিক দিক খতিয়ে দেখছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা যাচাই করছে।