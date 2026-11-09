সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি নাকি মা-মেয়ের দ্বন্দ্ব ! গড়িয়ায় প্রেমিক-খুনে কোনদিকে তদন্তের মোড়

সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি নাকি মা-মেয়ের দ্বন্দ্ব ! গড়িয়ায় প্রেমিক-খুনে কোনদিকে তদন্তের মোড়
Garia live-in Partner Murder Case: ঘটনাস্থলে তথ্যপ্রমাণ ও নমুনা সংগ্রহের জন্য ফরেনসিক দলকে পাঠানো হচ্ছে ৷
Published : November 9, 2026 at 11:02 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: কালীপুজোর আগের রাতে গড়িয়ার ফরতাবাদে লিভ-ইন পার্টনারকে 'খুনে'র ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে ৷ খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নিহত সার্থক এবং তাঁর প্রেমিকা সঞ্চালিকার সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল ৷ আর সেই নিয়ে বচসার জেরেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, এই তত্ত্বটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে পুলিশের একাংশের মধ্যেই প্রশ্ন আছে ৷
খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মূল অভিযুক্ত প্রেমিকা সঞ্চালিকা বসু এবং তাঁর মা মৌমিতা বসুকে হেফাজতে নিয়ে জেরা শুরু করেছে ৷ তাঁরাই সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তবে এই তত্ত্ব তদন্তকারীরা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছেন না ৷ এটি একটি সাজানো গল্পও হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা ৷ তাই ধৃতদের লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি, সার্থক এবং সঞ্চালিকার কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন ধরেই সার্থক সরকার এবং সঞ্চালিকা বসুর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিল ৷ সমস্যা ছিল তৃতীয় ব্যক্তি বা অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ৷ ঘটনার দিন রাতে দু’জনে মিলে মদ্যপান করছিলেন ৷ সেই সময় সার্থকের একাধিক সম্পর্ক থাকার অভিযোগে দু’জনের মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷
তদন্তকারীদের দাবি, মত্ত অবস্থায় সঞ্চালিকা অভিযোগ তোলেন, সার্থকের বেশ কয়েকজন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে ৷ পাল্টা সার্থকও দাবি করেন, সঞ্চালিকার জীবনেও একাধিক পুরুষ রয়েছে ৷ উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চরম বচসার আকার ধারণ করে ৷ অভিযোগ, মদের আসরে শুরু হওয়া বচসা থেকে আচমকাই সার্থকের উপর আক্রমণ চালান সঞ্চালিকা ৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক কোপে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন সার্থক সরকার ৷
পরবর্তী সময়ে বড় বিপদ ঘটেছে এই বলে সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বসু প্রতিবেশীদের ডেকে নিয়ে যান ৷ তাঁরাই সার্থককে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ অন্যদিকে প্রতিবেশীরাই নরেন্দ্রপুর থানায় খবর দেন ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর সঞ্চালিকা এবং তাঁর মা’কে গ্রেফতার করে ৷ তবে, এই ঘটনায় মৌমিতা বসুর ভূমিকা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ ঘটনার সময় তিনি ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন কি না, বা মেয়ের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন কি না, এমন নানান প্রশ্ন উঠছে ৷
অন্যদিকে, পুলিশের কাছে আরও একটি তথ্য এসেছে ৷ সেই তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার সময় ফ্ল্যাটেই উপস্থিত ছিলেন মৌমিতা ৷ আর সেখানে সঞ্চালিকা এবং তাঁর মায়ের মধ্যেও কোনও একটি বিষয় নিয়ে বচসা চলছিল ৷ আর সেই বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ৷ তখনই সার্থক মাঝখানে এলে তাঁর উপর সঞ্চালিকা ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামলা করেন ৷ তবে, পুরো বিষয়টি এই মুহূর্তে তদন্তসাপেক্ষ ৷
তদন্তকারীরা 'সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি'র আনাগোনা এবং সঞ্চালিকা ও তাঁর মায়ের মধ্যে হওয়া অশান্তি, এই দু’টি দিককেই খতিয়ে দেখছেন ৷ আর সেই কারণেই 'সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের' তত্ত্বকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছে না পুলিশ ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ধৃত দু'জনকেই হেফাজতে রেখে জেরা করা হচ্ছে ৷" সূত্রের খবর, ঘটনার প্রমাণ ও অন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গড়িয়ার ফরতাবাদের ওই ফ্ল্যাটে ফরেনসিক দলকে পাঠানো হবে ৷ ঘটনাস্থল থেকে রক্ত ও অন্যান্য নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হবে ৷ ফরেনসিকের সেই রিপোর্ট হাতে এলে তদন্ত প্রক্রিয়া আরও গতি পাবে বলে মনে করছেন পুলিশ আধিকারিকরা ৷