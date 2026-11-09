শোলে থেকে হাজির এক টুকরো রামগড় ! মালবাজারের ক্লাব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জয়-বীরু-বসন্তী-গব্বর

শোলে থেকে হাজির এক টুকরো রামগড় ! মালবাজারের ক্লাব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জয়-বীরু-বসন্তী-গব্বর
Kali Puja theme Sholay: 28তম বর্ষে কালীপুজোর থিমে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে সিনেমার বিখ্যাত চরিত্র এবং সিন । বিশেষ প্রতিবেদনে সন্তু চৌধুরী ৷
Published : November 9, 2026 at 6:54 PM IST
মালবাজার, 9 নভেম্বর: 'ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে...৷' লাইনটা গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছে তো ? এই গানের সঙ্গে আজীবন 'দোস্তি' বজায় রেখেছে আম ভারতীয় দর্শক ৷ জয়-বীরু হয়ে উঠেছে হৃদয়ের খুব কাছের দুই মানুষ ৷ তাই 1975 সালের সেই ছবি, 'শোলে' নিজেই হয়ে উঠেছে একটা ইতিহাস !
সেই ইতিহাসকে ফিরে দেখতে মালবাজারের এসি মিলান ক্লাব তাদের কালীপুজোর থিম হিসেবে নিয়ে এসেছে শোলে-র মতো জনপ্রিয় কাল্ট সিনেমাকে ৷ 1975 সালের 15 অগস্ট, ভারতের সিনেমায় রচিত হয় এক নতুন অধ্যায় । বন্ধুত্ব, প্রেম, ডাকাতি, প্রতিহিংসা সবকিছু নিয়ে তৈরি হল শোলে ।
এবারে এই সিনেমার প্রেক্ষাপটকেই থিম করে মণ্ডপ সাজিয়ে তাক লাগাল মালবাজারের এই ক্লাব । 28তম বর্ষে মালবাজারের পুরনো ক্লাব শহরের ভিতরেই তৈরি করেছে এক টুকরো রামগড় । ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে সিনেমার বিখ্যাত সমস্ত চরিত্র এবং সিন ।
এই পুজোয় এসে আপনি ঢুকে পড়বেন শোলে-র দুনিয়ায় ৷ মাথার উপরে নজরে পড়বে বিখ্যাত পোস্টার । তারপরেই বাঁ হাতে দেখতে পাবেন কৃত্রিম টিকিট ঘর । এরপর একে একে নজরে আসবে সুরমা ভূপালী, জয়-বীরু, বসন্তী, 'আংরেজোকে জামানে কে জেলার'-সহ গব্বর সিং এবং ঠাকুর সাহাব । শুধু চরিত্র নয়, জীবন্ত করে তোলা হয়েছে সেগুলির পটভূমিও ৷ তৈরি করা হয়েছে রামগড় রেলস্টেশন, ঠাকুর সাহাবের বাড়ি, কৃত্রিম জেলখানা-সহ রামগড়ের পাহাড়ের ডাকু গব্বর সিংয়ের আস্তানাও ।
সঞ্জীব কুমার অভিনীত ঠাকুর বলদেব সিংয়ের বাড়ির ব্যালকনিতে হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একাকী জয়া বচ্চনের উপস্থিতি এক পলকে আপনাকে 51 বছর পিছনে নিয়ে যাবে । মণ্ডপের আনাচে-কানাচে এমন নস্টালজিয়া ঝরে পড়ছে ৷ কোথাও জয়-বীরুরূপী ধর্মেন্দ্র-অমিতাভ বাইক চালিয়ে ছুটে যাচ্ছেন, কোথাও আবার ডাকাতের দল পিছু নিয়েছে বসন্তীর ।
বিশাল জলের ট্যাঙ্কের উপর থেকে বসন্তীর জন্য বীরুর প্রেম নিবেদন হোক বা জেলের ভেতর জয়-বীরুর জেল পালানোর পরিকল্পনা, সমস্ত দৃশ্যই ফুটে উঠেছে আয়োজনে । রামগড়ের পাশে থাকা পাহাড়ি নির্জন এলাকায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই বিখ্যাত সিন, যেখানে দীপ্ত কণ্ঠে বসন্তীকে বলছে বীরু, "ইন কুত্তোঁকে সামনে মত নাচ না ।"
মণ্ডপ দেখতে এসে দর্শকদের চোখে আবেগ এবং বিস্ময় । বড়রা ছোটদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন, "বল তো এই চরিত্রটার নাম কী ?" অথবা গব্বরের বিখ্যাত সংলাপ, 'কিতনে আদমি থে !' এই মেজাজেই 51 বছর পর শোলে এবং রামগড় রুপোলি পর্দা ছেড়ে যেন নেমে এসেছে মালবাজারের বুকে ।
মণ্ডপের উদ্বোধনে এসে মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুণ্ডা বলেন "বিশ্বাসই হচ্ছে না এমন ভাবনায় মণ্ডপ সজ্জা হতে পারে !" ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা দীপ ঘোষ বললেন, "তিন বছর ধরে আমাদের এই থিম করার কথা থাকলেও এই বছর গিয়ে তা সম্ভব হয়েছে ।" উদ্যোক্তাদের আশা, তাঁদের এই প্রচেষ্টা দর্শকদের নজর কাড়বেই !
থিম ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন মডেল ডেকরেটর-এর কর্ণধার সুপ্রতিম সরকার । তিনি বলেন, "বেশ কয়েক বছর ধরেই এই থিমে মণ্ডপসজ্জার কথা চলছিল । শেষমেশ এই বছর আমরা সেটা করতে পেরেছি । স্বল্প পরিসরে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা অধ্যায়কে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।"
পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য রাজীব অধিকারীর কথায়, "আমরা প্রতিবছর একটু অন্যরকম ভাবনায় কালীপুজো করে থাকি । এই বছরও সেই ভাবনা থেকেই শোলে সিনেমাকে আমরা বেছে নিই । আশা করি সমস্ত দর্শনার্থীদের আমাদের এই প্রচেষ্টা ভালো লাগবে ।"
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