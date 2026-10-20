মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গা মৃণ্ময়ী-অভয়া রূপে পূজিত বেঙ্গালুরুতে

মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গা মৃণ্ময়ী-অভয়া রূপে পূজিত বেঙ্গালুরুতে
Bellandur Durga Puja: মা ধরা দিয়েছেন মৃণ্ময়ী-অভয়া রূপে । মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ নয় মা দুর্গা তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন ।
Published : October 20, 2026 at 8:53 PM IST
বেঙ্গালুরু, 20 অক্টোবর: মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী । দশ হাতে অস্ত্র নিয় অশুভকে বধ করে ন্য়ায়ের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি । কিন্তু অস্ত্র ছাড়াও দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী হতেই পারেন । তাঁর হাত ধরে সমস্ত অশুভ শেষ হয়ে শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় । কারণ তিনি অভয়া । এবার এই ভাবনাকে সামনে রেখেই পুজো করছে বেঙ্গালুরুর গ্রিন গ্লেন লেআউট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ।
এখানে মা দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী নন । তিনি ধরা দিয়েছেন মৃণ্ময়ী-অভয়া রূপে। এখানে মহিষাসুর মা দুর্গার কাছে ক্ষমা চাইছে । সত্য আর ন্যায়ের মূর্তি মা দুর্গা মহিষাসুরকে আগেই ক্ষমা করে দিয়েছেন। অয়োজকরা জানালেন বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা সংঘাত এবং যুদ্ধের আবহে শান্তির বার্তা দিতেই এমন থিম বেছে নিয়েছেন । মা দুর্গা অহিংসা এবং ত্যাগের প্রতীক । দেবীর এই বিশেষ দিকটা তুলে ধরতে চান উদ্যোক্তারা । বেঙ্গালুরুর এই পুজোয় বাঙালি ছাড়া অন্যরা অংশ নেন । মেতে ওঠেন দুর্গাপুজোর আনন্দে ।
পুজোর আয়োজক কমিটির সভাপতি শুভ্রাংশু বসু জানান, আমরা চাই মা দুর্গার হাত ধরে পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক । তাই আমাদের মা মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন না । অশুভ শক্তি তাঁর কাছে ক্ষমা চায় । গোটা দুনিয়ায় এখন নানা সংঙ্কট । বহু জায়গায় যুদ্ধের আবহ । এসব থেকে একমাত্র মা দুর্গাই মুক্তি দিতে পারেন আমাদের । প্রাক্তন সভাপতি বলেন, "দুর্গাপুজো মানে বাপেরবাড়িতে মেয়ের ফিরে আসা । এই বিশেষ সময়ে আমরা সকলেই মেতে উঠি । আমরা চাই অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরাও এই উৎসবের অংশ হয়ে উঠুন ।"
থিমের বিস্তারিত বর্ণনা করে পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথাগত সেনগুপ্ত বলেন, "আমাদের থিমের মূল কথা মৃন্ময়ী অভয়া। এখানে মৃন্ময় বলতে পৃথিবীতে বোঝানো হচ্ছে। তা থেকেই নিজের রূপ নিয়েছেন দেবী। অন্যদিকে অভয়া মানে যার ভয় নেই। তবে ভয় না থাকার অর্থ হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া নয় । এই বার্তা থেকেই আমাদের এবারের থিমের জন্ম ।
বেঙ্গালুরু শহরে বাঙালি খাবারের অন্যতম ভরসার ঠিকানা 'হিয়ার মাঝে' । কর্ণধার হিয়া সেনগুপ্ত এবং তাঁর মা সঙ্গীতাও জড়িয়ে আছেন পুজোর সঙ্গে । তাঁদের উদ্যোগেই ভক্তদের ভোগ খাওয়ানো হচ্ছে পুজো কমিটির তরফে ।