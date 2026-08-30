মালিক বিদেশে, দুর্গাপুরের ফাঁকা ফ্ল্যাটে 'অপারেশন' !
তালা ভাঙা, দরজা খোলার পর ভিতরে ঢুকতেই আরও স্পষ্ট হয় বিপদের ছবি । ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো । আলমারি খোলা । বিভিন্ন জায়গায় হাতড়ানোর চিহ্ন ।
Published : August 30, 2026 at 3:11 PM IST
দুর্গাপুর, 30 অগস্ট: মালিক থাকেন বিদেশে । ফ্ল্যাটটিও কিছুদিন ধরে ফাঁকা । সেই সুযোগেই কি 'নজর' পড়েছিল দুষ্কৃতীদের ? গভীর রাতে দরজার তালা ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢুকে তছনছ করে দেওয়া হল ঘর । আলমারি থেকে নগদ সোনার গয়না-সহ একের পর এক মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিল চোরেরা । সব মিলিয়ে প্রায় 13 লক্ষ টাকার সম্পত্তি খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ । দুর্গাপুরের লিংক পার্ক এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লিংক পার্ক এলাকার ওই ফ্ল্যাটটির মালিক রবীন্দ্র কুমার । কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে সিঙ্গাপুরে থাকেন তিনি । তাঁর অনুপস্থিতিতে মাঝে মধ্যে ফ্ল্যাটে যাতায়াত করতেন শ্যালক সত্যেন্দ্র মিস্ত্রি এবং তাঁর স্ত্রী । ফলে ফ্ল্যাটটি নিয়মিত বসবাসের জায়গা না হলেও একেবারে পরিত্যক্ত ছিল না । শনিবার রাতেই সামনে আসে চুরির ঘটনা।
ফ্ল্যাটে যাওয়ার পর সত্যেন্দ্রের প্রথমেই চোখে পড়ে দরজার অবস্থা । তালা ভাঙা । দরজা খোলার পর ভিতরে ঢুকতেই আরও স্পষ্ট হয় বিপদের ছবি । ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো । আলমারি খোলা । বিভিন্ন জায়গায় হাতড়ানোর চিহ্ন । মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে যায়, কেউ বা কারা ফ্ল্যাটে ঢুকে তল্লাশি চালিয়েছে ।
এরপর শুরু হয় কী কী খোয়া গিয়েছে, তার হিসাব কষা । পরিবারের দাবি, নগদ টাকা ও সোনার গয়নার পাশাপাশি বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা । সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 13 লক্ষ টাকা । খবর দেওয়া হয় পুলিশে ।
সত্যেন্দ্র মিস্ত্রির কথায়, "মাঝে মাঝেই আমাদের ওই ফ্ল্যাটে যাতায়াত ছিল । শনিবার রাতে গিয়ে দেখি দরজা ভাঙা । ভিতরে ঢুকে দেখি সব জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে । সব মিলিয়ে প্রায় 13 লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে ।"
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । ফ্ল্যাটটি খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা । দরজা ও তালার পরিস্থিতি পরীক্ষা করা হচ্ছে । কী ভাবে চোরেরা ভিতরে ঢুকেছিল, শুধুই দরজা ভেঙে ঢুকেছিল, নাকি অন্য কোনও পথ ব্যবহার করেছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
তদন্তকারীদের নজরে এখন আবাসনের আশপাশের এলাকা । সিসিটিভি ক্যামেরাই হয়ে উঠতে পারে এই চুরির মামলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র । ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে বা বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি কিংবা গাড়ির ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি, ঘটনার সময় ওই এলাকায় কারা যাতায়াত করেছিল, সেই তথ্যও সংগ্রহ করতে পারে পুলিশ ।
তবে, তদন্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে অন্য একটি প্রশ্ন ৷ দুষ্কৃতীরা কি আগে থেকেই জানত, ফ্ল্যাটটি কিছুদিন ধরে ফাঁকা ? পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গত 18 তারিখ থেকে পরিবারটি ফ্ল্যাটে ছিলেন না । ফলে এত দিন ধরে সেটি কার্যত ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়েই কি চোরেরা হামলা চালাল ? নাকি আচমকাই ওই ফ্ল্যাটকে নিশানা করেছিল তারা ? ঘটনার সঙ্গে পরিচিত কারও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও খোঁজ চলছে ।
একটি ফাঁকা ফ্ল্যাটে এত বড় চুরির ঘটনায় আবাসনের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । বিশেষ করে কোনও ফ্ল্যাটের মালিক দীর্ঘ সময় বাইরে থাকলে তার খবর কতটা সহজে বাইরে পৌঁছে যায় এবং সেই সুযোগ দুষ্কৃতীরা কী ভাবে নেয়, সেটাও ভাবাচ্ছে এই ঘটনা । এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "গত 18 তারিখ থেকে ওই পরিবারটি নিজেদের ফ্ল্যাটে ছিলেন না । গতকাল তাঁর দিদি এসে দেখতে পান ফ্ল্যাটের তালা ভাঙা । পরিবারের অভিযোগ আমরা চেয়েছি । সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছি ।"
এখনও পর্যন্ত ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি । সিসিটিভি ফুটেজ, ঘটনাস্থলের সম্ভাব্য সূত্র এবং ফ্ল্যাটে ঢোকা-বেরোনোর পথ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চোরেরা দল বেঁধে এসেছিল, নাকি একা বা দু'জন মিলে 'অপারেশন' চালিয়েছিল, সেটিও তদন্তের বিষয় । এখন পুলিশের সামনে একটাই কাজ, তালা ভেঙে ঢোকা সেই 'অতিথি'দের চিহ্ন খুঁজে বার করা এবং 15 লক্ষ টাকার চুরির রহস্যের জট খোলা ।