মঞ্চ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার, মিলে মিশে গেলেন দর্শক-কলাকুশলী

পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষের মাঝে অভিনয় করতে নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হল আসানসোলে ৷ দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি ভাব বিনিময় করতে পারেন কলাকুশলীরা ৷

মঞ্চ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
আসানসোল, 27 অক্টোবর: প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে টিকিট কেটে থিয়েটার দেখতে যান একটা বিশেষ শ্রেণির দর্শক । তবে খুব সাধারণ মানুষজন থিয়েটার দেখতে প্রেক্ষাগৃহের দিকে পা মাড়ান না বললেই চলে । তাই এবার থিয়েটারকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে অভিনব আয়োজন আসানসোলে । পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলার থিয়েটার দলগুলি । বার্নপুর দিশারী নাট্যদল এমনই একটি নাট্য উৎসবের আয়োজন করে । যার নাম দেওয়া হয় 'অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব'। একেবারে মানুষের মাঝখানে গিয়ে থিয়েটার করা । আসানসোলের বেশ কয়েকটি নাট্যদল এই থিয়েটার উৎসবে যোগ দেয় ।

বড় মঞ্চ, আলো, উন্নত সাউন্ড - থিয়েটার মানেই একরকম বিরাট আয়োজন । কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে মঞ্চ থিয়েটারে দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীদের একাত্ম হওয়ার সুযোগ তেমন থাকে না । দর্শকরা বসে থাকেন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে। আর শিল্পীরা থাকেন মঞ্চে, আলোর মধ্যে । ফলে কোথাও একটা বেড়া থেকেই যায় মঞ্চ আর দর্শকদের মধ্যে । এবার সেই বেড়াকে ভেঙে দিতেই অন্তরঙ্গ থিয়েটারের আয়োজন আসানসোলে ।

দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি ভাব বিনিময় নাট্যকর্মীদের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অতীতে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ প্রচার করতে পথনাটকের আয়োজন করা হত । এখনও ভোটের সময় বেশকিছু রাজনৈতিক দল প্রচারধর্মী পথনাটক করেন । কিন্তু মঞ্চের থিয়েটারকে সরাসরি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার এক অভিনব প্রয়াস দেখা গেল আসানসোলে । আসানসোলের 'বার্নপুর দিশারী' সম্প্রতি আয়োজন করে অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসবের । একেবারে পাড়ার মধ্যে গিয়ে, ছোট্ট পরিসরে, আলো ও মাইকের বাহুল্য ছাড়াই এক অন্য নাট্যোৎসবের আয়োজন । যেখানে আসানসোলের বেশ কয়েকটি নাট্যদল তাদের থিয়েটার পরিবেশন করেন ।

পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে থিয়েটার (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু কেন এই আয়োজন ?

দিশারী নাট্যদলের পক্ষ থেকে নাট্যশিল্পী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানালেন, "প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে অনেক সময় সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ, থিয়েটার দেখতে যেতে পারেন না । সেই কারণে আমরা থিয়েটারকে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছি । আমরা বিভিন্ন পাড়ায় এরকম ছোট ছোট আয়োজনে থিয়েটারে শো করছি । যাতে মানুষ থিয়েটারমুখী হয় ।"

আসানসোলে 'অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব' (নিজস্ব চিত্র)

কেমন সাড়া পাচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানালেন, "অন্তরঙ্গ থিয়েটার উৎসবে একটা দারুণ জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে দর্শক আর থিয়েটারের কলাকুশলীরা এক হয়ে যান । মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকরা যেমন অন্ধকারে থাকেন, নাটকের শিল্পীরা দর্শকদের রিয়্যাকশন দেখতে পান না, কিংবা তাঁদের সঙ্গে কোনও ভাবের আদান-প্রদান হয় না, এক্ষেত্রে দর্শকদের মাঝেই নাটক করা হয়, অর্থাৎ দর্শক ও নাটকের চরিত্ররা মিলেমিশে এক হয়ে যায় । এক দারুণ অনুভূতি । আর প্রচুর দর্শক আসেন এই থিয়েটার দেখতে । হাসির নাটকে সরাসরি তাঁরা নাটকের মাঝেই হো হো করে যেমন হেসে উঠতে পারেন, তেমনই সিরিয়াস নাটকেও তাঁরা নাটকের ভেতর ঢুকে যান ।"

মিলে মিশে গেলেন দর্শক-নাট্যকর্মীরা (নিজস্ব চিত্র)

নাটক দেখতে আসা দর্শকদের মধ্যেও সেই একই অনুভূতি । এক দর্শক তপন দত্ত জানালেন, "এতদিন প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতাম । তখন নাটকের কলাকুশলীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হত না । এখন নাটকটা আমাদের মাঝখানেই হচ্ছে । চারপাশে সবাই বসে আছেন । সেখানেই নাটক হচ্ছে । ফলে নাটকের মধ্যেই আমরা যেন একটা অংশ হয়ে উঠেছি । অসাধারণ অভিজ্ঞতা । এই ধরনের নাটক আরও হোক ।"

THEATRE FESTIVAL IN ASANSOL
STAGE THEATRE
আসানসোল নাট্যোৎসব
ASANSOL THEATRE FESTIVAL

