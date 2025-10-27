মঞ্চ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার, মিলে মিশে গেলেন দর্শক-কলাকুশলী

মঞ্চ ছেড়ে পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার, মিলে মিশে গেলেন দর্শক-কলাকুশলী
পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষের মাঝে অভিনয় করতে নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হল আসানসোলে ৷ দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি ভাব বিনিময় করতে পারেন কলাকুশলীরা ৷
Published : October 27, 2025 at 5:17 PM IST
আসানসোল, 27 অক্টোবর: প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে টিকিট কেটে থিয়েটার দেখতে যান একটা বিশেষ শ্রেণির দর্শক । তবে খুব সাধারণ মানুষজন থিয়েটার দেখতে প্রেক্ষাগৃহের দিকে পা মাড়ান না বললেই চলে । তাই এবার থিয়েটারকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে অভিনব আয়োজন আসানসোলে । পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলার থিয়েটার দলগুলি । বার্নপুর দিশারী নাট্যদল এমনই একটি নাট্য উৎসবের আয়োজন করে । যার নাম দেওয়া হয় 'অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব'। একেবারে মানুষের মাঝখানে গিয়ে থিয়েটার করা । আসানসোলের বেশ কয়েকটি নাট্যদল এই থিয়েটার উৎসবে যোগ দেয় ।
বড় মঞ্চ, আলো, উন্নত সাউন্ড - থিয়েটার মানেই একরকম বিরাট আয়োজন । কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে মঞ্চ থিয়েটারে দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীদের একাত্ম হওয়ার সুযোগ তেমন থাকে না । দর্শকরা বসে থাকেন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে। আর শিল্পীরা থাকেন মঞ্চে, আলোর মধ্যে । ফলে কোথাও একটা বেড়া থেকেই যায় মঞ্চ আর দর্শকদের মধ্যে । এবার সেই বেড়াকে ভেঙে দিতেই অন্তরঙ্গ থিয়েটারের আয়োজন আসানসোলে ।
অতীতে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ প্রচার করতে পথনাটকের আয়োজন করা হত । এখনও ভোটের সময় বেশকিছু রাজনৈতিক দল প্রচারধর্মী পথনাটক করেন । কিন্তু মঞ্চের থিয়েটারকে সরাসরি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার এক অভিনব প্রয়াস দেখা গেল আসানসোলে । আসানসোলের 'বার্নপুর দিশারী' সম্প্রতি আয়োজন করে অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসবের । একেবারে পাড়ার মধ্যে গিয়ে, ছোট্ট পরিসরে, আলো ও মাইকের বাহুল্য ছাড়াই এক অন্য নাট্যোৎসবের আয়োজন । যেখানে আসানসোলের বেশ কয়েকটি নাট্যদল তাদের থিয়েটার পরিবেশন করেন ।
কিন্তু কেন এই আয়োজন ?
দিশারী নাট্যদলের পক্ষ থেকে নাট্যশিল্পী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানালেন, "প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে অনেক সময় সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ, থিয়েটার দেখতে যেতে পারেন না । সেই কারণে আমরা থিয়েটারকে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছি । আমরা বিভিন্ন পাড়ায় এরকম ছোট ছোট আয়োজনে থিয়েটারে শো করছি । যাতে মানুষ থিয়েটারমুখী হয় ।"
কেমন সাড়া পাচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় জানালেন, "অন্তরঙ্গ থিয়েটার উৎসবে একটা দারুণ জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে দর্শক আর থিয়েটারের কলাকুশলীরা এক হয়ে যান । মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকরা যেমন অন্ধকারে থাকেন, নাটকের শিল্পীরা দর্শকদের রিয়্যাকশন দেখতে পান না, কিংবা তাঁদের সঙ্গে কোনও ভাবের আদান-প্রদান হয় না, এক্ষেত্রে দর্শকদের মাঝেই নাটক করা হয়, অর্থাৎ দর্শক ও নাটকের চরিত্ররা মিলেমিশে এক হয়ে যায় । এক দারুণ অনুভূতি । আর প্রচুর দর্শক আসেন এই থিয়েটার দেখতে । হাসির নাটকে সরাসরি তাঁরা নাটকের মাঝেই হো হো করে যেমন হেসে উঠতে পারেন, তেমনই সিরিয়াস নাটকেও তাঁরা নাটকের ভেতর ঢুকে যান ।"
নাটক দেখতে আসা দর্শকদের মধ্যেও সেই একই অনুভূতি । এক দর্শক তপন দত্ত জানালেন, "এতদিন প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতাম । তখন নাটকের কলাকুশলীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হত না । এখন নাটকটা আমাদের মাঝখানেই হচ্ছে । চারপাশে সবাই বসে আছেন । সেখানেই নাটক হচ্ছে । ফলে নাটকের মধ্যেই আমরা যেন একটা অংশ হয়ে উঠেছি । অসাধারণ অভিজ্ঞতা । এই ধরনের নাটক আরও হোক ।"