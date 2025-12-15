মোবাইল ভুলে একদিন চড়ুইভাতির আমেজে থিয়েটার কার্নিভাল আসানসোলে

মোবাইল ভুলে একদিন চড়ুইভাতির আমেজে থিয়েটার কার্নিভাল আসানসোলে
আসানসোলে এই থিয়েটার কার্নিভালে ভিড় জমিয়েছিলেন ছোট-বড় অনেকে ৷ উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও অভিনেতারা ৷
Published : December 15, 2025 at 9:30 PM IST
আসানসোল, 15 ডিসেম্বর: একটা গোটা দিন থিয়েটারের জন্য । মানুষজন মোবাইল ভুলে সারাদিন মজে থাকল নাটক, নাটকের গান, মূকাভিনয়, খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডায় । শীতের চড়ুইভাতির আমেজে আসানসোলে এরকম একটি অভিনব দিনের উপহার দিল ফিনিক্স নাট্যগোষ্ঠী ।
দর্শকদের মতে, এরকম একটি অনন্য উদ্যোগ এর আগে শহরে তেমন দেখা যায়নি । ফিনিক্স-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শহরের শুভসংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই উদ্যোগ । এই উদ্যোগে খুশি দর্শকরাও ।
অন্যরকম চড়ুইভাতি
বাঙালিদের কাছে শীত খুব প্রিয় । কারণ, শীতে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়া যায় চড়ুইভাতিতে । আড্ডা, হইচই'তে মেতে ওঠা যায় ছুটির দিনগুলোতে । কার্যত সেই ভাবনাকে সামনে নিয়ে এসেই একটি থিয়েটার কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হল আসানসোলে ।
আসানসোল মিশ্র সংস্কৃতির অঞ্চল । আসানসোলে বাংলার উপরে হিন্দি এবং ভোজপুরী থাবা বসাচ্ছে । এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের । বর্তমানে রাজনৈতিক দলের মেলা, উৎসব এবং সরকারি মেলা-খেলা ছাড়া এখন উৎসবের সংখ্যা হাতে গোনা । তার একটাই কারণ উৎসবের যে বিপুল খরচ, তা ওঠে না । কিন্তু স্বল্প খরচেও মানুষকে ভালোলাগা দেওয়া যায়, সেরকম একটি অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল রবিবার ।
আসানসোলের ফিনিক্স নাট্যগোষ্ঠী আয়োজন করেছিল 'পাল তুলে দে-আঙিনায় থিয়েটার' । মূলত নন প্রসেনিয়াম থিয়েটার উৎসব । কিন্তু নন প্রসেনিয়াম থিয়েটার উৎসব আসানসোলের অন্যান্য জায়গাতেও হয় ।
এক্ষেত্রে আলাদা কী হল?
জানা গিয়েছে, ফিনিক্সের এই নাট্য উৎসবে সারাদিন ধরে বিভিন্ন স্বাদের নাটক দেখা গিয়েছে । মোট সাতটি নাটক অভিনীত হয় এদিন । শুধু তাই নয়, নাটকের গান, মূকাভিনয়-সহ আরও নানান কিছুতেই ভরেছিল এই দিনের এই উৎসব । এছাড়া ছিল পেট পুরে খাওয়াদাওয়া । সারাদিন ধরে আসানসোলের মানুষজন মজে থাকেন এই থিয়েটার কার্নিভালে । আসানসোলের চেলিডাঙা হাই স্কুল চত্বরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ।
ফিনিক্স নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পলি ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম শীতের এরকম একটা আমেজে অন্যরকমের চড়ুইভাতির আয়োজন করতে । যেখানে সারা দিনে নাটক হবে, নাটকের গান হবে, অন্যান্য আরও নানা শিল্পকর্ম হবে । সেরকম ভেবেই এই আয়োজন । কিন্তু মানুষজনের এই উৎসাহ দেখে আমরা আপ্লুত । প্রচুর মানুষ এসেছিলেন এবং আমরা বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি যে ভালো কাজের জন্য মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে ।"
আপ্লুত দর্শক
আসানসোলের আপকার গার্ডেন থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন দর্শক জয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, "একটা সারাদিন মোবাইল ভুলে নাটক দেখছি, গান শুনছি, আড্ডা দিচ্ছি, এর চেয়ে আর ভালো কী হতে পারে? সঙ্গে খাওয়া দাওয়া ৷ একদম অন্যরকমের একটা ভালো লাগা নিয়ে বাড়ি ফিরছি ৷ এরকম আয়োজন আরও বেশি বেশি করে হোক ।"
এদিনের অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বর্ষীয়ান অভিনেতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে । শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মূকাভিনয় শিল্পী কল্পতরু গুহ এই অনুষ্ঠানে অভিনয় করেন । উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও অভিনেতা স্বপন বিশ্বাস, তাপস দত্ত, কিংশুক মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য চক্রবর্তী-সহ প্রমুখ ।