মনের ক্ষিদে মিটলেও পেট মানছে কই ? নাট্যশিল্পী তাই টোটো চালক
টোটো চালিয়ে সংসার টানার পাশাপাশি নাটকেও সময় দিচ্ছেন শিল্পী মনোরঞ্জন সেন ৷ চালাচ্ছেন নিজের নাটকের দল 'নাট্যসেনা' ৷
Published : November 19, 2025 at 9:36 PM IST
আসানসোল, 19 নভেম্বর: ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন 'থ্যাটারে লোক শিক্ষে হয়' ৷ তাই আজও থিয়েটার সমাজের আয়না বলেই পরিচিত ৷ থিয়েটারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নানা দর্শনের কথা উঠে আসে ৷ কিন্তু, এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কতটাই বা থিয়েটারকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেন ?
কলকাতায় থিয়েটার শিল্পীদের অভিনয়ের পাশাপাশি আরও নানা ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ সুবিধা থাকে ৷ তবে, মফস্বলের ক্ষেত্রে সেটা নেই ৷ তবে, মফস্বলের থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেছে নিতে হয় অন্য পেশা ৷ তেমনই একজন নাট্যশিল্পী মনোরঞ্জন সেন ৷ আসানসোলের বারাবনি ব্লকের দোমোহানি বাজারের 'নাট্যসেনা' থিয়েটার দলের সদস্য ৷ মনোরঞ্জন নিজে নাটক লেখেন, অভিনয় করেন ৷ কিন্তু, তা সত্ত্বেও থিয়েটার থেকে তাঁর যা রোজগার, তাতে সংসার চলে না ৷ তাই মনোরঞ্জনকে বেছে নিতে হয়েছে টোটো চালানোর পেশা ৷
বহু বছর ধরে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের পরিচিত নাম বারাবনি দোমোহানির 'নাট্যসেনা' নাট্য সংস্থা ৷ সেই নাট্যদলেরই সদস্য মনোরঞ্জন সেন ৷ বারাবনি এলাকারই বাসিন্দা ৷ পড়াশোনা করে চাকরি কিছু মেলেনি ৷ তাই সংসার টানতে হিমশিম অবস্থা ৷ বেছে নিতে হয়েছে টোটো চালানোর কাজ ৷ সারাদিন দোমোহানি এলাকায় টোটো চালান মনোরঞ্জন ৷
কিন্তু, পেশা হিসেবে টোটো চালানোকে বেছে নিলেও, মনোরঞ্জনের নেশা থিয়েটার ৷ নিজে একজন অভিনেতা ৷ সেই সঙ্গে নাট্যকার অর্থাৎ, নাটক লেখেন ৷ মনোরঞ্জনের লেখা অন্যতম নাটক 'শুভারম্ভ' ৷ দোমোহানির 'নাট্যসেনা' প্রায় 137টি শো করেছে এখনও পর্যন্ত ৷ নাটকটি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তো বটেই, এমনকি রাজ্যের বাইরেও অভিনীত হয়েছে ৷ সব জায়গায় মনোরঞ্জনের লেখা এবং অভিনয়ের সুনাম ছড়িয়েছে ৷ সুনাম ছড়িয়েছে 'নাট্যসেনা' দলের অন্যান্য নাট্যকর্মীদেরও ৷
কিন্তু প্রশ্ন উঠছেই মনোরঞ্জনরা কেবল মানুষের 'মনোরঞ্জন' করে যাবেন, নাটক কি তাঁদের পেশা হয়ে উঠতে পারে না ? খবর নিয়ে জানা গেল, শিল্পাঞ্চলে যে কয়েকটি নাট্যদল নিয়মিত চর্চা এবং কাজ করে যাচ্ছে, তাদের অধিকাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সম্মানজনক পারিশ্রমিক পান না ৷
আশ্চর্যের বিষয় হল, একটি নাট্য উৎসবকে ঘিরে ডেকোরেটর টাকা পায়, লাইট-সাউন্ড যাঁরা করেন, তাঁরাও টাকা পান ৷ এমনকি মেকআপ ম্যানও তাঁর পারিশ্রমিক নিয়ে যান ৷ অথচ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে অভিনয় করেন ৷ কিন্তু, তা দিয়ে কি পেট চলে ? তাই বাধ্য হয়েই মনোরঞ্জনদের বেছে নিতে হয়েছে টোটো চালানোর পেশা ৷
তবে, থিয়েটার করতে গিয়ে সেই পেশাতেও ফাঁকি পড়ে ৷ থিয়েটারের রিহার্সাল কিংবা বাইরে কোথাও শো থাকলে, টোটোর ভাড়া মনোরঞ্জনকে ছেড়ে দিতে হয় ৷ ফলে, থিয়েটার তাঁদের কাছ থেকে নিয়েছে অনেক কিছুই, দেয়নি কিছুই ৷ এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মনোরঞ্জনদের পরবর্তী প্রজন্ম কি আর থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হবে ? শুধুমাত্র নেশা আর ভালবাসাতে কি মঞ্চে উঠতে মুখে রং মাখার স্পৃহা জেগে উঠবে ?
বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী ও নাট্যসেনা দলের সদস্য প্রদীপ সাধু বলেন, "মনোরঞ্জনদের পরবর্তী প্রজন্মের আর কেউ উৎসাহিত হচ্ছে না নাটকের দিকে আসতে ৷ একথা তো সত্যি নাটক তাঁদের কিছুই দিতে পারেনি ৷ শুধুই ভালোবাসা ছাড়া ৷ আর তাই আগামী প্রজন্ম নাটকের প্রতি উৎসাহিত হবে কি না, তা বলা বড় কঠিন ৷ কারণ, মফস্বলে কেউই নাটক বা থিয়েটার করে নিজের সংসার টানতে পারবে না ৷"
অর্থাৎ, এখনও মফস্বলের পেশা হয়ে উঠতে পারেনি থিয়েটার ৷ নাট্যশিল্পীকে অন্য পেশা থেকে রোজগার করে নাটকে আসতে হবে ৷ আসানসোলের থিয়েটার শিল্পীরা জানাচ্ছিলেন, মফস্বলে থিয়েটার করা খুব কঠিন কাজ ৷ কলকাতায় তবুও সিরিয়াল কিংবা শর্ট ফিল্ম-সহ অন্যান্য ছোট-ছোট কাজ করে নিজের খরচটুকু তুলে নেওয়া যায় ৷ কিন্তু, মফস্বলে সেই সুযোগ নেই ৷ ফলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বিশেষণই যেন শিল্পাঞ্চলের নাট্য শিল্পীদের জন্য প্রযোজ্য ৷
নাট্যশিল্পী মনোরঞ্জন সেন বলেন, "নাটক থেকে প্রচুর মানুষের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা পেয়েছি ৷ কিন্তু, যে অর্থে পেশার কথা বলছেন, নাটকের থেকে সেই টাকা আমরা কখনোই পাইনি ৷ কখনও-কখনও আমাদের পেশাতেও ফাঁকি পড়েছে নাটক করতে গিয়ে ৷ আমরা যাঁরা নাটকের মাধ্যমে মানুষকে স্বপ্ন দেখাই, সেই আমাদের স্বপ্নই বাস্তব ক্ষেত্রে পূরণ হয় না ৷ আর সেভাবে দেখতে গেলে আমরাও নতুন প্রজন্মকে বলতে পারি না থিয়েটারে এসো, এখান থেকে জীবনের অন্য পথ খুলে যেতে পারে ৷ কারণ, থিয়েটারে শুধু দিয়ে যাওয়া ছাড়া, পাওয়ার আর কিছু নেই ৷"
আসানসোলের যে কয়েকটি নাটকের দল চলছে, সেখানে যে সমস্ত কলাকুশলীরা বহু বছর ধরে অভিনয় করছেন তাঁরাই টিমটিম করে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই থিয়েটার শিল্পকে ৷ নতুন প্রজন্ম আর উৎসাহিত হচ্ছে না-বলেই বিভিন্ন দল থেকে জানা যাচ্ছে ৷ আগামীতে তাহলে উপায় কী ? এর উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি ৷ হয়তো পাওয়া যাবেও না !