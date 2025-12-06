মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশনে দেরি, 50 স্কুলে পড়ুয়া-পিছু 5000 টাকা জরিমানা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের
রাজ্যের 50টি স্কুলে পড়ুয়া-পিছু 5 হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। এই টাকা কোনও ভাবেই ছাত্র-অভিভাবকদের থেকে নেওয়া যাবে না৷
Published : December 6, 2025 at 5:38 PM IST
কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: নির্ধারিত সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ না-করায় রাজ্যের 50টি স্কুলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। 2026 সালের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের রেজিস্ট্রেশন বাকি রয়েছে, তাদের জন্য পড়ুয়া-পিছু 5 হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিকে। এই টাকা কোনও ভাবেই ছাত্র বা অভিভাবকদের থেকে নেওয়া যাবে না— স্পষ্ট জানিয়েছে পর্ষদ।
শুক্রবার পর্ষদের দফতরে ওই 50টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেকে শুনানি হয়। সেখানে জানানো হয়, গত 10 মাস ধরে অনলাইন-সহ সব রকম সুবিধা খোলা থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সমস্যার মুখে পড়ছে। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে চলছি। 2024 ব্যাচের রেজিস্ট্রেশন অনেক আগেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। এত সময় দেওয়ার পরেও কাজ না-হওয়া স্কুলগুলিরই দায়। 9300-র বেশি স্কুলের মধ্যে মাত্র 50টি স্কুল রেজিস্ট্রেশন করেনি— তাহলে কেন তাদের প্রশ্রয় দেব? কোনও নতুন নিয়ম করা হয়নি। রেজিস্ট্রেশনের সব সুযোগ দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। তবুও যারা বাদ পড়েছে, সেটা স্কুলগুলিরই অদক্ষতা।”
তবে পর্ষদের এই সিদ্ধান্তে অস্বস্তিতে পড়েছে বেশ কয়েকটি স্কুল। শুনানিতে কিছু প্রধান শিক্ষক জানান, তাঁদের অনুরোধ সত্ত্বেও জরিমানা কমানো বা প্রত্যাহার করা হয়নি। ঘাটালের এক প্রধান শিক্ষিকা উদাহরণ দিয়ে বলেন, এক দারিদ্র্য পরিবারের ছাত্রী এপ্রিল মাসে অন্য স্কুল থেকে তাঁদের স্কুলে আসে। আগের স্কুল থেকে রেজিস্ট্রেশনের কাগজ পেতে দেরি হয়, পুজোর ছুটিও পড়ে যায়। পরে ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন আনার পরেও সময় পেরিয়ে যায়। ওই শিক্ষিকা বলেন, “মানবিকতার খাতিরে মেয়েটিকে ভর্তি নিয়েছিলাম। সে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও হয়তো মাধ্যমিক দিতে পারবে না। মানবিকতা দেখাতে গিয়েই এখন বিপদে পড়েছি।”
এ নিয়ে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন অ্যাডভান্স সোসাইটি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ বিভিন্ন অজুহাতে সরকার-পোষিত ও সরকার-অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলির উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। দেরিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ছাত্রপিছু 5,000 টাকা জরিমানা, স্বীকৃতি নবীকরণে বড় অঙ্কের ফি, নথি সংশোধনে প্রতি অক্ষরে 1,000 টাকা চার্জ এবং টেস্ট পেপার সংগ্রহে অতিরিক্ত পরিবহণ ব্যয়— এসব কারণে স্কুলগুলি চরম সমস্যায় পড়েছে। কম্পোজিট গ্রান্ট কমে যাওয়া, বাড়তি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ও কর্মী-সংকট পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে। সংগঠনের দাবি, এই চাপ স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে, তাই মুখ্যমন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি চন্দন মাইতি বলেন, “এই জরিমানা সরকারি ফ্রি এডুকেশনের নীতির পরিপন্থী। এটি অগণতান্ত্রিক ও অসংবিধানিক।”